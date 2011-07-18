Seagate, Pulsar XT.2 serisi SSD sürücülerini kullanıma sundu

Seagate resmi tanıtımını Mart ayında yaptığı Pulsar XT.2 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Kurumsal uygulamalar için hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü ailesi, SLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor. SAS (Serial Attached SCSI) 6.0 Gbps arabirimini destekleyen sürücülerin okuma hızları 360MB/saniye, yazma hızları ise 300MB/saniye olarak açıklandı.





Seagate'in yayınladığı resmi özellik bilgilerine göre 4K rastgele okuma ve yazma performansları sırasıyla 48.000 IOPS ve 22.000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücüler, 400GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunuluyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kurumsal ihtiyaçlar için geliştirilen SSD'lerin satış fiyatları da, tercih edilecek kapasiteye bağlı olarak değişiklik gösteriyor.