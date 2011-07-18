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Seagate, Pulsar XT.2 serisi SSD sürücülerini kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
10
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate resmi tanıtımını Mart ayında yaptığı Pulsar XT.2 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Kurumsal uygulamalar için hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü ailesi, SLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor. SAS (Serial Attached SCSI) 6.0 Gbps arabirimini destekleyen sürücülerin okuma hızları 360MB/saniye, yazma hızları ise 300MB/saniye olarak açıklandı.

Seagate'in yayınladığı resmi özellik bilgilerine göre 4K rastgele okuma ve yazma performansları sırasıyla 48.000 IOPS ve 22.000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücüler, 400GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunuluyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kurumsal ihtiyaçlar için geliştirilen SSD'lerin satış fiyatları da, tercih edilecek kapasiteye bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

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ezimuse 8 yıl
Yanlış hatırlıyorsunuz seagate samsungun disk bölümünü satın almıştı haliyle bu diskte de samsung yongaları olur ;)
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aceleciburak 8 yıl
bu seagate ssdlerin slc nand chipleri samsung değilmiydi yahu stratejik ortaklık olmamışmıydı aralarında ben mi yanlış hatırlıyorum
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Arranger. 8 yıl
Diastric
at çöpe


spaydix
beş para etmez slc çiplere yazık


Aynen.
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punchpranha 8 yıl
yeter artık düşşün şu fiyatlar amaçları ne ya bu kadar abartılı rakamlara bir donanim parçası alacaksak yandık yıllardır ucuzlamadı gitti şu ssd fiyatları kapasite desen aynı yerde sayıyor bu kapasitelerde yapacaksanız telefonlara koyun o 64gb ları 128gb 256gb ları ları en azından bir gelişme olduda şuanda rahatca kullanabiliyoruz diyebilelim son kullanıcı olarak son nefesimize kadar bu teknolojiyimi beklicez elimizde bastonlarla artık ucuzladı ucuzlıyacak diye...
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saintroyo 8 yıl
seagate de girdi demek piyasaya... bakalım samsung ne zaman girecek. seagate i satın aldıktan sonra girer diyordum ama ...
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spaydix 8 yıl saintroyo
saintroyo

seagate de girdi demek piyasaya... bakalım samsung ne zaman girecek. seagate i satın aldıktan sonra girer diyordum ama ...


samsung çoktan dır ssd ye sahip ki seagate kim :d
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St Batuhan 8 yıl
"SSD'lerin satış fiyatları da, tercih edilecek kapasiteye bağlı olarak değişiklik gösteriyor." bu kısma açıkcası güldüm ama takdirde ettim. satış fiyatlarını yazma yerine yaratıcı bir cümle. sanırım belli değil daha ama olsun, fantastik bir yaklaşım olmuş :)
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spaydix 8 yıl
beş para etmez slc çiplere yazık
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Diastric 8 yıl
at çöpe
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