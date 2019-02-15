Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı

Cupra, kendi logosuna sahip yepyeni bir marka oluşunun ilk yılını yeni bir SUV konseptiyle kutlayacak. Teaser görseli paylaşılan araç, Cupra'ya özel geliştirilen ilk model olacak.
3 ay
7,2b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında kendi logosuna sahip yepyeni bir marka haline gelen Cupra, ilk olarak daha sportif ve güçlü bir Ateca ile karşımıza çıkmıştı. Seat’ın sportif kimliğini ve ruhunu Cupra rozeti altında hayranlarıyla buluşturmayı hedefleyen marka, ilk yılını yeni bir SUV konseptiyle kutlayacak. 22 Şubat’ta tanıtılacak aracın ilk teaser’ı bugün geldi.

Aracın arkadan silüetini gözler önüne seren ipucu görseline baktığımızda stop lambalarının Seat Tarraco SUV’dakilere fazlasıyla benzediğini görebiliyoruz. Fakat arka kısmın daha geniş ve kaslı olduğu, aynı zamanda tavanın da arkaya doğru eğimli bir şekilde geldiği anlaşılıyor. Bu da karşımızda duran aracın Terramar olarak adlandırılacağı söylenen coupe SUV modelinin bir ön gösterimi olabileceğini gösteriyor.

Cupra Ateca 

Cupra'ya özel ilk otomobil 

Cupra markasına özel geliştirilen ilk model olma özelliğine sahip olacak aracın motor seçenekleri henüz belli değil. Fakat kaputun altında Cupra Ateca’nın 296 beygirlik 2.0 litre turbo motorunun kullanılması muhtemel görünüyor. Ayrıca Skoda Kodiaq RS’teki 2.0 litre çift turbo dizel ünitenin de seçenekler arasında yer alabileceği söyleniyor. Bu motor 240 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

22 Şubat Cuma, yani tam bir hafta sonra Cupra tarafından tanıtılacak SUV konsepti aynı zamanda 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda da sergilenecek. Seat ve Cupra, fuarda aynı standı paylaşacak. Üretim versiyonunun ise yıl bitmeden tanıtılabileceği söyleniyor.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
haylaz__ 3 ay en beğenilen
Skoda da levrek çıkarırsa ortalık fena karışır :)
3 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Insigniaa 3 ay
Sert görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiat S.p.A. 3 ay
Not bad not bad
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 3 ay
fena görünmüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 ay
Vag grubunun şu igrenc tasarim anlayisindan gina geldi. Her arabasi birbirine benziyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesuthaksoy 3 ay
Şu 2lt araçların ötv sini düşürün de adam gibi arabalara binelim be
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 3 ay mesuthaksoy
Aynen bende ötv bin kaldırılmasını istiyorum hatta kdv bile oran düşse çok güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 3 ay en beğenilen
Skoda da levrek çıkarırsa ortalık fena karışır :)
3 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 3 ay haylaz__
Sizi Allah a havale ediyorum karalüfer ile evi ısıtmayı ihmal etmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7222 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
seat cupra, cupra suv ve
6 etiket daha 2019 cenevre otomobil fuarı suv konsepti Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı 3 ay Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir 3 ay Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı 3 ay Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı 3 ay Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor? 3 ay Facebook ve ABD hükümeti arasında milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı 3 ay Pictionary oyununa sanal çizim desteği 3 ay Dibe vuran kripto para piyasasına rağmen Binance en karlı borsa olmayı başardı 3 ay Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor 3 ay Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı 3 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var 3 ay Battle royale türüne boynuzlar damga vuracak 3 ay Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı 3 ay 2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor 3 ay Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor 3 ay Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi] 3 ay Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı 3 ay Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO) 3 ay 18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı Sonraki NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx" 3 ay Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor 3 ay Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi” 3 ay Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir 3 ay Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde 3 ay İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek 3 ay Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı 3 ay TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı 3 ay New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme 3 ay Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor 3 ay MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor 3 ay Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor 3 ay Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor 3 ay Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir 3 ay Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim