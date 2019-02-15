Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı

Aracın arkadan silüetini gözler önüne seren ipucu görseline baktığımızda stop lambalarının Seat Tarraco SUV’dakilere fazlasıyla benzediğini görebiliyoruz. Fakat arka kısmın daha geniş ve kaslı olduğu, aynı zamanda tavanın da arkaya doğru eğimli bir şekilde geldiği anlaşılıyor. Bu da karşımızda duran aracın Terramar olarak adlandırılacağı söylenen coupe SUV modelinin bir ön gösterimi olabileceğini gösteriyor.
Cupra'ya özel ilk otomobil
Cupra markasına özel geliştirilen ilk model olma özelliğine sahip olacak aracın motor seçenekleri henüz belli değil. Fakat kaputun altında Cupra Ateca’nın 296 beygirlik 2.0 litre turbo motorunun kullanılması muhtemel görünüyor. Ayrıca Skoda Kodiaq RS’teki 2.0 litre çift turbo dizel ünitenin de seçenekler arasında yer alabileceği söyleniyor. Bu motor 240 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.
22 Şubat Cuma, yani tam bir hafta sonra Cupra tarafından tanıtılacak SUV konsepti aynı zamanda 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda da sergilenecek. Seat ve Cupra, fuarda aynı standı paylaşacak. Üretim versiyonunun ise yıl bitmeden tanıtılabileceği söyleniyor.
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