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Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı

Seat, ilk elektrikli aracını Volkswagen Grubu'nun MEB elektrikli araç platformu üzerine geliştirecek. İspanyol marka, Cenevre'de tanıtacağı ilk elektrikli araç konseptinin görselini bugün paylaştı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı
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İspanyol otomobil üreticisi Seat, çatısı altında bulunduğu Volkswagen Grubu’nun MEB elektrikli araç platformu üzerine inşa edeceği ilk elektrikli aracının ön gösterimini Cenevre’de sergileyeceği bir konseptle yapacak. Seat imzası taşıyacak elektrikli otomobil konseptinin ilk ipucu görseli bugün paylaşıldı.

Seat'ın yenilikçi teknolojileri bu konseptte 

Yayınlanan ipucu görselinde arka çaprazdan silüeti gösterilen Seat elektrikli araç konsepti Cupra Formentor SUV’dakine benzer stop lambalarına sahip olacak. Ancak bu konseptteki stopların grafikleri biraz daha farklı görünüyor. Bunun yanı sıra büyük bir arka spoiler ve krom detaylara sahip olması muhtemel görünen gösterişli bir difüzör de Seat’ın ilk elektrikli aracında dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Bu da Volkswagen ID Hatch 

Seat’ın ilk elektrikli aracının teknik detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Araçla ilgili tüm detaylar 4 Mart gecesi, yani Cenevre’deki fuarın hemen öncesinde Volkswagen Group Night etkinliğinde belli olacak. Söz konusu etkinlikte yalnızca Seat’ın elektrikli otomobili değil, Volkswagen çatısı altındaki tüm markaların yenilikleri görücüye çıkacak.

Yaklaşık 550 km menzil sunabilir 

Öte yandan, Seat’ın elektrikli otomobilinde aynı platformu paylaştığı Volkswagen ID Hatch modelindeki motor-batarya kombinasyonu kullanılabilir. Eğer öyle olursa, arka tekerleklere güç veren 170 beygirlik bir elektrik motoru ve 111 kWh’lık büyük bir batarya paketiyle karşılaşabiliriz. Bu da araca WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 550 km sürüş menzili kazandırabilir.

Seat’ın elektrikli otomobil konsepti 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda elektrikli şehir aracı Seat Minimo ile birlikte sergilenecek.


https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/company/2019/SEAT-future-proofs-electric-mobility.html Yorum Yaz
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Escapetolife 2 ay en beğenilen
İşte bu devrimi Elon reiz başlattı, o olmasa belki 15-20 yıl geçiktirirlerdi avrupalı üreticiler.
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The.Mafia 2 ay

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Askaparta 2 ay
Tasarımı saklayıp kırmızıyla kapamışlar.
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FONTEN LA 2 ay
Firmamızda çalıştırılmak üzere deneyimli-deneyimsiz fark etmez, acil tasarımcı aranıyor. SEAT İ.K.
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zhangoch 2 ay
Daha karanlıkta çekileni yok muydu?
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FreeRun 2 ay
Avrupalılara kalsa elektrikli hiç olmayacaktı, adamlar hallerinden mutluydular,içten yanmalı demek bir dünya yedek parça demek.
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Escapetolife 2 ay en beğenilen
İşte bu devrimi Elon reiz başlattı, o olmasa belki 15-20 yıl geçiktirirlerdi avrupalı üreticiler.
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pspoor 2 ay
111 kwh batarya cok iyi, umarim duzgun bir fiyata basarabilirler.
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Tlg3 2 ay
Yine çok pahalı olucak ve kimse almıycak
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