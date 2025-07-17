Çin'den LFP batarya teknolojisine yönelik ihracat kısıtlaması

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç teknolojileri denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Çin, batarya katot malzemesi üretim teknolojisini ihracat kısıtlamaları listesine ekledi. Alınan kararla birlikte, lityum demir fosfat (LFP) ve ilgili teknolojilerin ihracatı için artık resmi lisans alınması gerekecek. Bu adımın, ülkenin teknolojik gelişimi ile ulusal güvenlik arasında denge sağlama amacı taşıdığı bildirildi.

Yeni düzenleme, lityum demir fosfat, lityum manganez demir fosfat ve fosfat bazlı katot hammaddelerinin üretim teknolojilerini kapsıyor. Söz konusu teknolojiler, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılan lityum iyon batarya üretiminde kritik rol oynuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat kontrol listesinde yapılan bu güncellemeyi kısa süre önce yayımlayarak yürürlüğe soktu. Artık batarya ile ilgili teknolojileri ihraç etmek isteyen üretici ya da ihracatçılar, bakanlıktan özel lisans almak zorunda.

LFP ve LMFP teknolojilerinin ihracatı tamamen yasaklanmış değil. Ancak “ihracatı kısıtlı teknoloji” sınıfına alındıkları için, yetkisiz şekilde ihraç edilmeleri mümkün değil. Bakanlık sözcüsü, ihracat sürecinde lisans sisteminin etkinliğinin artırılacağını, prosedürlerin iyileştirileceğini ve şirketlerin mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda bilgilendirileceğini belirtti.

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Çin, LFP batarya teknolojisinde açık ara dünya lideri konumunda. Çin’de üretilen birçok elektrikli araç LFP batarya kullanıyor. Avrupalı üreticiler uzun süre daha yüksek enerji yoğunluğu sunan NMC hücrelere odaklansa da, artık uygun fiyatlı elektrikli modellerin LFP hücrelerine bağımlı olduğunu kabul etmiş durumda.

Üstelik Çinli şirketlerin geliştirdiği LFP teknolojisi büyük ilerleme kaydederek, yüksek şarj hızlarına ulaşabiliyor ve böylece daha düşük menzil dezavantajını telafi edebiliyor. Her ne kadar bu hücreler Çin dışında üretilse de katot üretiminde veya öncü kimyasallarında Çin teknolojisinin izleri büyük ölçüde yer almaya devam ediyor.

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Çin'den LFP batarya teknolojisine yönelik ihracat kısıtlaması

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