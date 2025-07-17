Elektrikli Ford Bronco, BYD bataryasıyla satışa çıkıyor

Elektrikli Ford Bronco; 5025 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1815 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip 5 kişilik bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Aracın boş ağırlığı ise 2630 kg olarak açıklandı.
Bronco, dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonunda toplam 232 kW (311 hp) güç sunuyor. Azami hızı 170 km/s olarak açıklanan modelde BYD üretimi lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. 105,4 kWsa gibi yüksek bir kapasiteye sahip olan batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 650 km menzil vadediyor.
Elektrikli Ford Bronco, 2025'in son çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı henüz açıklanmadı ancak 42 bin dolar civarında olacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: