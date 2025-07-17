Elektrikli Ford Bronco, BYD bataryasıyla satışa çıkıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör 25 yıl gibi uzun bir aranın ardından 2021 yılında hayata dönen Ford Bronco, dört ve altı silindirli motorlarla satılıyor. Çin'de ise durum epey farklı. Ford, Çin'de tamamen elektrikli Bronco modelini tanıttı. BYD bataryalı model, Ford ve Jiangling Motors ortaklığında üretilecek.

Elektrikli Ford Bronco; 5025 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1815 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip 5 kişilik bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Aracın boş ağırlığı ise 2630 kg olarak açıklandı.

Bronco, dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonunda toplam 232 kW (311 hp) güç sunuyor. Azami hızı 170 km/s olarak açıklanan modelde BYD üretimi lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. 105,4 kWsa gibi yüksek bir kapasiteye sahip olan batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 650 km menzil vadediyor.

Tam Boyutta Gör Ford Bronco'nun görsellerinde dikkat çeken detaylardan biri de ön camın üzerinde yer alan Lidar sensörü. Bu detay, Ford'un yeni Bronco'da gelişmiş sürüş destek sistemlerine yer vereceğine işaret ediyor.

2025 Renault Austral Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. önce eklendi

Elektrikli Ford Bronco, 2025'in son çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı henüz açıklanmadı ancak 42 bin dolar civarında olacağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford Bronco'nun elektrikli versiyonu Çin'de satışa çıkıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: