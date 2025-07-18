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    İngiliz şirket, elektrik motorlarında güç yoğunluğu rekoru kırdı

    Eksenel akılı elektrik motorları geliştiren İngiltere merkezli YASA, elektrik motorlarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek güç yoğunluğunu elde ettiğini ve bunun bir dünya rekoru olduğunu duyurdu.

    İngiliz şirket, elektrik motorlarında güç yoğunluğu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Eksenel akılı (axial flux) elektrik motorları geliştiren İngiltere merkezli YASA, elektrik motorlarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek güç yoğunluğunu elde ettiğini ve bunun gayriresmi bir dünya rekoru olduğunu duyurdu.

    YASA, 2009 yılında Oxford Üniversitesi’nde doktora yapan Dr. Tim Woolmer tarafından kuruldu. O dönemde elektrikli araç piyasası bugünkü kadar umut verici olmasa da, Woolmer daha küçük, daha güçlü ve daha verimli elektrik motorlarına ihtiyaç duyulacağını öngörmüştü.

    Şirket, 1820’lere kadar uzanan geleneksel elektrik motoru tasarımlarını modern malzeme ve teknolojilerle yeniden ele aldı ve bugün çoğu elektrikli araçta kullanılan radyal motorlara güçlü bir alternatif sunan “eksenel akı motorunu” ortaya çıkardı.

    İngiliz şirket, elektrik motorlarında güç yoğunluğu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Mercedes tarafından satın alındı

    YASA’nın motorları, Koenigsegg Regera ve Ferrari SF90 Stradale hibrit gibi üretim araçlarında kullanıldı. Mercedes-Benz’in performans kolu AMG ise bu teknolojiden oldukça etkilendi ve 2021 yılında YASA’yı tamamen satın aldı.

    2023 yılında YASA’nın eksenel motorları ilk kez Mercedes’in Vision One Eleven konsept aracında kullanıldı. 2024 sonunda ise bu motorlar, 800V mimari ve çift ya da üç motorlu sistemleri destekleyen AMG.EA platformuna entegre edildi. O dönemde YASA, motorlarının pazardaki mevcut teknolojilere kıyasla 4 kat daha fazla tork ve 2 kat daha fazla güç sunduğunu belirtmişti. YASA, bu iddialarını yakın zamanda gerçek dünya testleriyle kanıtladı ve güç yoğunluğu açısından gayriresmi bir dünya rekoru kırdığını açıkladı.

    13 kilogramlık motordan 550 kW güç

    Geçtiğimiz hafta, YASA’nın prototip eksenel motoru saha testlerini başarıyla tamamladı. Sadece 13,1 kg ağırlığındaki motor 550 kW güç üretmeyi başardı. Bu da kg başına 42 kW gibi olağanüstü bir güç yoğunluğu anlamına geliyor.

    YASA, egzotik malzemeler kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğunun mevcut endüstri standardının neredeyse iki katı olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca, bu eksenel akı motor tasarımının seri üretim potansiyeline sahip olduğunu ve uygun maliyetle yılda 10.000 ila 50.000 üniteye kadar ölçeklenebileceğini de belirtiyor.

    Prototip motorun ilk testleri standart bir test düzeneğinde yapıldı. Ancak YASA, bu yıl içinde tam kapasiteli dinamometre testleri de gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

    YASA'nın bu başarısı elektrikli mobilite açısından oldukça heyecan verici bir gelişme. Eksenel akı motorları, katı hal bataryalar gibi gelişmekte olan diğer teknolojilerle birleştirildiğinde, gelecekte çok daha verimli, hafif ve uygun fiyatlı araçlar üretmek mümkün hale gelecek.

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