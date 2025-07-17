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    Mercedes araçlarda sürüş esnasında video konferans dönemi

    Mercedes-Benz, yeni CLA modeliyle sürüş sırasında Microsoft Teams üzerinden video konferansa katılma imkanı sunarak araç içini üçüncü bir çalışma alanına dönüştürüyor.

    Mercedes araçlarda sürüş esnasında video konferans dönemi Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, araç sürüşü sırasında bile Microsoft Teams ile video konferansa katılmayı mümkün kılan yeni bir özellikle dikkat çekiyor. Şirket, hareket halindeyken araç içi kamerayla görüntülü katılımı destekleyen ilk otomobil üreticisi olma unvanını kazandı.

    Araç sürürken görüntülü toplantıya katılmak mümkün

    Mercedes araçlarda sürüş esnasında video konferans dönemi Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik sayesinde sürücüler, Mercedes’in araç içi kamerası aracılığıyla Teams toplantılarına katılabilecek. Ancak güvenlik önceliği doğrultusunda bazı sınırlamalar var. Araç hareket halindeyken ekran paylaşımı veya slaytlar sürücüye gösterilmeyecek. Bunun yerine, yalnızca sürücünün video akışı toplantıya aktarılacak. Yani direksiyon başındayken kameranızın açık olduğunu unutmamakta fayda var.

    Bu yeni işlevsellik, ilk olarak yeni Mercedes-Benz CLA modelinde sunulacak ve yaz aylarında gelen çeşitli verimlilik odaklı iyileştirmelerin bir parçası olacak. Mercedes-Benz ve Microsoft ayrıca, Microsoft 365 Copilot entegrasyonu üzerinde de çalışıyor. Sesli komutlarla çalışan bu sistem, sürücülerin e-postaları özetlemesini, görevlerini yönetmesini ve daha fazlasını sağlayacak.

    Yeni CLA modeli dışında diğer MB.OS işletim sistemine sahip araçlarda da bu özelliğin yaygınlaşması bekleniyor. Daha önce E-Serisi modellerde TikTok ve Zoom gibi uygulamalar için selfie kamerası sunan Mercedes-Benz, işlevselliği farklı araçlara taşımakta kararlı görünüyor. Mercedes, bu özellikler ile araçlarının üçüncü bir çalışma alanı haline geleceğini söylüyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 21 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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