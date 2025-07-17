Mercedes araçlarda sürüş esnasında video konferans dönemi

Araç sürürken görüntülü toplantıya katılmak mümkün
Bu yeni işlevsellik, ilk olarak yeni Mercedes-Benz CLA modelinde sunulacak ve yaz aylarında gelen çeşitli verimlilik odaklı iyileştirmelerin bir parçası olacak. Mercedes-Benz ve Microsoft ayrıca, Microsoft 365 Copilot entegrasyonu üzerinde de çalışıyor. Sesli komutlarla çalışan bu sistem, sürücülerin e-postaları özetlemesini, görevlerini yönetmesini ve daha fazlasını sağlayacak.
Yeni CLA modeli dışında diğer MB.OS işletim sistemine sahip araçlarda da bu özelliğin yaygınlaşması bekleniyor. Daha önce E-Serisi modellerde TikTok ve Zoom gibi uygulamalar için selfie kamerası sunan Mercedes-Benz, işlevselliği farklı araçlara taşımakta kararlı görünüyor. Mercedes, bu özellikler ile araçlarının üçüncü bir çalışma alanı haline geleceğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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