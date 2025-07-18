MG'den Tesla Model S ve Model Y'ye rakip: IM5 sedan ve IM6 SUV

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz otomobil üreticisi MG, Avrupa'ya iki yeni amiral gemisi elektrikli model sundu. Marka, Tesla Model S ve Model Y'ye rakip olarak konumlandırdığı IM5 sedan ve IM6 SUV araçlarını İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde sahneye çıkardı. Her iki model de yakında Avrupa pazarında boy göstermeye başlayacak.

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Söz konusu modellerin Avrupa satışları İngiltere'den başlayacak. Ardından Norveç ve İsviçre gibi diğer pazarlara yayılacak. MG'nin Tesla'lara rakip olarak gösterilen modelleri sadece performanslarıyla değil, aynı zamanda tasarım, performans ve sundukları teknolojilerle de dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Modern tasarımlarıyla premium segmentte konumlanan MG IM5 ve IM6, 800 voltluk elektrik mimarisine sahip. Bu teknoloji sayesinde araçlar, sadece 17 dakikada %80 doluluğa ulaşabiliyor. Her iki modelin de ön panelinde 26 inçlik geniş bir ekran ve 10 inçlik ek dokunmatik ekrana yer verilmiş. Bunun yanı sıra, 360 derece görüş sağlayan kameralar, koltuk havalandırma sistemi ve yarı otonom sürüş teknolojisi gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

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Tesla Model S'e rakip: MG IM5

Yaklaşık 4.93 metre uzunluğa sahip olan IM5, markanın elektrikli sedan modeli olarak konumlandırılmış. İngiltere fiyatı 52.800 dolar olan otomobil Tesla Model S ve Volkswagen ID.7 gibi rakiplere karşı daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrikli sedanın arkadan itişli 295 ve 408 beygirlik versiyonları ile birlikte dört tekerlekten çekişli 750 beygirlik seçeneği var.

Tam Boyutta Gör En güçlü versiyon, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşıyor ve maksimum 270 km/s hız yapabiliyor. Batarya tarafında 75 kWh ve 100 kWh olmak üzere iki seçenek mevcut. Bu bataryalarla birlikte menzil değeri 489 km ile 710 km arasında değişiyor. Sedanın bagaj hacmi ise 457 litre.

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Tesla Model Y'ye meydan okuyor: MG IM6

MG'nin SUV modeli IM6, biraz daha büyük yapısıyla doğrudan Tesla Model Y'ye meydan okuyor. 4.91 metre uzunluğa sahip olan modelin İngiltere'deki başlangıç fiyatı 64.200 dolar seviyesinde. 408 ve 750 beygir gücünde iki farklı versiyonla sunulan IM6’nın en güçlü modeli, 0-100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor. Sadece 100 kWh bataryayla satılan bu aracın menzili 504 ila 624 km arasında değişiyor. Ayrıca SUV formu sayesinde daha geniş bir bagaj hacmi (665 litre) sunduğunu ekleyelim.

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MG'den Tesla Model S ve Model Y'ye rakip: IM5 sedan ve IM6 SUV

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