MG'den Tesla Model S ve Model Y'ye rakip: IM5 sedan ve IM6 SUV

Söz konusu modellerin Avrupa satışları İngiltere'den başlayacak. Ardından Norveç ve İsviçre gibi diğer pazarlara yayılacak. MG'nin Tesla'lara rakip olarak gösterilen modelleri sadece performanslarıyla değil, aynı zamanda tasarım, performans ve sundukları teknolojilerle de dikkat çekiyor.
Tesla Model S'e rakip: MG IM5
Yaklaşık 4.93 metre uzunluğa sahip olan IM5, markanın elektrikli sedan modeli olarak konumlandırılmış. İngiltere fiyatı 52.800 dolar olan otomobil Tesla Model S ve Volkswagen ID.7 gibi rakiplere karşı daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrikli sedanın arkadan itişli 295 ve 408 beygirlik versiyonları ile birlikte dört tekerlekten çekişli 750 beygirlik seçeneği var.
Tesla Model Y'ye meydan okuyor: MG IM6
MG'nin SUV modeli IM6, biraz daha büyük yapısıyla doğrudan Tesla Model Y'ye meydan okuyor. 4.91 metre uzunluğa sahip olan modelin İngiltere'deki başlangıç fiyatı 64.200 dolar seviyesinde. 408 ve 750 beygir gücünde iki farklı versiyonla sunulan IM6’nın en güçlü modeli, 0-100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor. Sadece 100 kWh bataryayla satılan bu aracın menzili 504 ila 624 km arasında değişiyor. Ayrıca SUV formu sayesinde daha geniş bir bagaj hacmi (665 litre) sunduğunu ekleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: