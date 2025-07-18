Subaru, elektrikli Uncharted modelini tanıttı: İşte özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Subaru bugün New York'ta düzenlediği etkinlikle yeni kompakt elektrikli modeli Uncharted'ı tanıttı. Şirketin Solterra ve Trailseeker'dan sonra üçüncü tam elektrikli modeli olan Uncharted, Toyota'nın yeni C-HR modelini temel alıyor.

Subaru Uncharted neler sunuyor?

Subaru'nun Solterra crossover modelinden daha küçük olan elektrikli SUV, ABD pazarında Volvo EX30, Rivian R2S gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Solterra ve Trailseeker modelleriyle ortak bir aydınlatma imzasına sahip olan araç, agresif ve dayanıklı dış tasarımıyla öne çıkıyor.

Yeni tasarlanan 18 veya 20 inç jant seçenekleriyle sunulan Uncharted, arka kısımda şık stop lambaları, siyah logolar, yüksek omuz çizgisi ve gümüş renkteki arka tampon detayıyla güçlü bir duruş sergiliyor.

Tam Boyutta Gör Subaru Uncharted, Toyota'nın e-TNGA platformunda üretiliyor ve tüm versiyonlarında 74,7 kWh lityum iyon batarya paket ile geliyor. Standart olarak NACS şarj portu ile gelen otomobil, 150 kW DC şarj desteğiyle yalnızca 30 dakika içinde %10'dan %80'e kadar şarj olabiliyor.

Premium FWD, Sport ve GT olmak üzere üç versiyona sahip olan otomobilin baz versiyonu, önden çekiş ile yıllar sonra Subaru için bir ilk olacak. Buna karşılık, hem Sport hem de GT, şirketin imzası niteliğindeki X-Mode özellikli simetrik dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.

Önden çekişli model 221 beygir gücünde olacak ve tek şarjla 492 km'den fazla yol kat edebilecek. İlginç bir şekilde, Subaru aracın yalnızca sınırlı sayıda üretileceğini belirtiyor. AWD Sport ve GT versiyonları ise 338 beygir güce ve 467 km menzile sahip olacak. 0-60 mph (96 km/s) hızlanma süresinin ise 5 saniye olacağı belirtiliyor.

MG'den Tesla Model S ve Model Y'ye rakip: IM5 sedan ve IM6 SUV 13 sa. önce eklendi

İç mekanda ise Subaru’nun alışık olduğumuz sağlam ve fonksiyonel yaklaşımı var. Büyük bir 14 inç dokunmatik ekran üzerinde Apple CarPlay ve Android Auto deneyimi sunuluyor. Ön kısımda iki kablosuz telefon şarj ünitesi, arka koltuklarda ise iki USB-C portu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tüm Uncharted versiyonlarında, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı yan aynalar ve cam silecek ısıtıcı gibi özellikleri içeren All-Weather Paketi standart olarak geliyor. Ayrıca elektrikli bagaj kapağı, ortam aydınlatmaları ve sürücü dikkat takip sistemi (DriverFocus) de bu pakete dahil. Uncharted Sport donanımı, çift modlu X-Mode sistemi, ısıtmalı direksiyon, StarTex suya dayanıklı döşeme, panoramik çevre görüş kamerası gibi özelliklerle donatılmış. GT versiyonunda ise motorlu güneşlikli panoramik cam tavan, 20 inç jantlar, havalandırmalı ön koltuklar, Harman Kardon ses sistemi, akıllı dikiz aynası gibi özellikler sunuluyor.

Subaru, Uncharted için fiyat detaylarını henüz açıklamadı ancak önden çekişli modelin 30.000 doların altında fiyata sahip olması ve 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Subaru, elektrikli Uncharted modelini tanıttı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: