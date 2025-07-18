Subaru, elektrikli Uncharted modelini tanıttı: İşte özellikleri

Subaru Uncharted neler sunuyor?
Subaru'nun Solterra crossover modelinden daha küçük olan elektrikli SUV, ABD pazarında Volvo EX30, Rivian R2S gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Solterra ve Trailseeker modelleriyle ortak bir aydınlatma imzasına sahip olan araç, agresif ve dayanıklı dış tasarımıyla öne çıkıyor.
Yeni tasarlanan 18 veya 20 inç jant seçenekleriyle sunulan Uncharted, arka kısımda şık stop lambaları, siyah logolar, yüksek omuz çizgisi ve gümüş renkteki arka tampon detayıyla güçlü bir duruş sergiliyor.
Premium FWD, Sport ve GT olmak üzere üç versiyona sahip olan otomobilin baz versiyonu, önden çekiş ile yıllar sonra Subaru için bir ilk olacak. Buna karşılık, hem Sport hem de GT, şirketin imzası niteliğindeki X-Mode özellikli simetrik dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.
Önden çekişli model 221 beygir gücünde olacak ve tek şarjla 492 km'den fazla yol kat edebilecek. İlginç bir şekilde, Subaru aracın yalnızca sınırlı sayıda üretileceğini belirtiyor. AWD Sport ve GT versiyonları ise 338 beygir güce ve 467 km menzile sahip olacak. 0-60 mph (96 km/s) hızlanma süresinin ise 5 saniye olacağı belirtiliyor.
İç mekanda ise Subaru’nun alışık olduğumuz sağlam ve fonksiyonel yaklaşımı var. Büyük bir 14 inç dokunmatik ekran üzerinde Apple CarPlay ve Android Auto deneyimi sunuluyor. Ön kısımda iki kablosuz telefon şarj ünitesi, arka koltuklarda ise iki USB-C portu bulunuyor.
Subaru, Uncharted için fiyat detaylarını henüz açıklamadı ancak önden çekişli modelin 30.000 doların altında fiyata sahip olması ve 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/07/subarus-new-uncharted-is-like-an-all-electric-crosstrek/ https://electrek.co/2025/07/17/subaru-enters-uncharted-ev-territory/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: