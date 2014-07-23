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Sennheiser Momentum ''IVORY'' test masamızda

4 yıl
36,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sennheiser'ın özel olarak ürettiği momentum ivory edition modelini sizler için test ediyoruz
Sennheiser'ın özel olarak ürettiği momentum ivory  modelini sizler için test ediyoruz

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Sezer 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar bu kulaklığı sizlerin katkıları ile istedim ve elimden geldiğince kısa tutup tüm detayları yansıtmaya çalıştım. Şimdiden izleyen herkese canı gönülden teşekkür ederim.
Arkadaşlar bu kulaklığı sizlerin katkıları ile istedim ve elimden geldiğince kısa tutup tüm detayları yansıtmaya çalıştım. Şimdiden izleyen herkese canı gönülde...
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cottet 4 yıl
sezer bey'in zaten çok iyi olan incelemeleri her geçen gün daha da iyiye gidiyor. inceleme tam anlamıyla harika.
katılır mısınız bilmem ama sitede cep telefonu haricinde bir şeyler görmek mutlu ediyor insanı.
ürüne gelecek olursak 170$ a efsanevi Audio-Technica ATH-M50x i alabiliyorken 300$ bu kulaklığa vermenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum.
sezer bey'in zaten çok iyi olan incelemeleri her geçen gün daha da iyiye gidiyor. inceleme tam anlamıyla harika.katılır mısınız bilmem ama sitede cep telef...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 3 yıl
inceleme super olmus ama birde mobil cihazlarla gunluk kullanima yatkin olan kulak ici kulaklik incelemelerini de bekliyoruz ozellikle sennheiser cx300ii modeli
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DH Misafiri 3 yıl
inceleme için teşekkürler. incelediğiniz kulaklıklar güzel hoşta fiyat olarak bizi aşıyor :D ama 60TL 50TL 40TL kulaklıkları da inceleyip bize önerilerde bulunsanız çok işimize yarar eminim benim gibi 50TL düzgün kulaklık arıya çok tur :)
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DH Misafiri 3 yıl
PS GOLD WIRELESS KULAKLIKLA İLGİLİ PS4 ÜSTÜNDEN BİR İNCELEME YAPABİLİRMİSİNİZ....
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prosecutor 4 yıl
900 tl ye bunu alacağınıza sony mdr10 rbt yi 350-400 e alın kablosuz kaliteli bir kulaklığa sahip olun. Buna 900 verenin aklına gerçekten şaşarım. Kablosuz bile değil.
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prosedur- 4 yıl
Bu tarz kulaklik evdeki mini studyoya alinir mi ? Demek istedigim bu kulakliklarla muzik yapilirmi ?
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vhcyns 4 yıl
ivory lanet olsun dostum
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ltekbas 4 yıl
Amazonda 200-230 dolar arası satılan bu kulaklığa Türkiye'de 900TL vermek cidden üzücü.
amazon.com/...
Çok güzel bir kulaklık ama 900TL verilmez hele yurt dışı satış fiyatı $200 sa.
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kaspert20 4 yıl
Mükemmel bir inceleme, gerçekten emeğinize sağlık. Keşke her ürün bu ayrıntılarla incelensede almadan önce çok yüksek beklentilere girmesek. Kulaklığa gelince yüksek miktarda para verdiğimiz bu ürünlerin artık kablosuz kullanımıda olmalı diye düşünüyorum. Ben Creative Evo Zxr aldım, çok memnunum bas derinliği olsun, her platformda özel yazılımları olsun çok tatminkar. İkisi ayrı kulvarda da olsa vereceğiniz paraya göre tekrar değerlendirin derim.
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DH Sezer 4 yıl kaspert20
Yüreğinize sağlık teşekkürler. her ürünü elimden geldiğince hakettiği düzeyde incelemeye devam edeceğim.
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MaklubegibiAdam 4 yıl
Sezer abi yine cok guzel bir inceleme olmus. Yalniz kulaklik takili ve muzik son ses acikken goruntunuz olsaa ve disariya verdigi sesi de incelemis olsak cok cok iyi olur. Bu tarz incelemelerinizin devamini bekliyorum.
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DH Sezer 4 yıl MaklubegibiAdam
izolasyon konusunda çok başarılı olduğu için gerek görmedim ama önerin için teşekkürler. şahsen metrobüste bir takıp denemeyi o kadar çok istedim ki işten güçten çıkamıyorki insan
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Legend. 4 yıl
Sezer balta
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