Sennheiser Momentum ''IVORY'' test masamızda

Haber Editörü
|inceleme super olmus ama birde mobil cihazlarla gunluk kullanima yatkin olan kulak ici kulaklik incelemelerini de bekliyoruz ozellikle sennheiser cx300ii modeli
|inceleme için teşekkürler. incelediğiniz kulaklıklar güzel hoşta fiyat olarak bizi aşıyor :D ama 60TL 50TL 40TL kulaklıkları da inceleyip bize önerilerde bulunsanız çok işimize yarar eminim benim gibi 50TL düzgün kulaklık arıya çok tur :)
|PS GOLD WIRELESS KULAKLIKLA İLGİLİ PS4 ÜSTÜNDEN BİR İNCELEME YAPABİLİRMİSİNİZ....
|900 tl ye bunu alacağınıza sony mdr10 rbt yi 350-400 e alın kablosuz kaliteli bir kulaklığa sahip olun. Buna 900 verenin aklına gerçekten şaşarım. Kablosuz bile değil.
|Bu tarz kulaklik evdeki mini studyoya alinir mi ? Demek istedigim bu kulakliklarla muzik yapilirmi ?
|ivory lanet olsun dostum
|Amazonda 200-230 dolar arası satılan bu kulaklığa Türkiye'de 900TL vermek cidden üzücü.
amazon.com/...
Çok güzel bir kulaklık ama 900TL verilmez hele yurt dışı satış fiyatı $200 sa.
|Mükemmel bir inceleme, gerçekten emeğinize sağlık. Keşke her ürün bu ayrıntılarla incelensede almadan önce çok yüksek beklentilere girmesek. Kulaklığa gelince yüksek miktarda para verdiğimiz bu ürünlerin artık kablosuz kullanımıda olmalı diye düşünüyorum. Ben Creative Evo Zxr aldım, çok memnunum bas derinliği olsun, her platformda özel yazılımları olsun çok tatminkar. İkisi ayrı kulvarda da olsa vereceğiniz paraya göre tekrar değerlendirin derim.
|Yüreğinize sağlık teşekkürler. her ürünü elimden geldiğince hakettiği düzeyde incelemeye devam edeceğim.
|Sezer abi yine cok guzel bir inceleme olmus. Yalniz kulaklik takili ve muzik son ses acikken goruntunuz olsaa ve disariya verdigi sesi de incelemis olsak cok cok iyi olur. Bu tarz incelemelerinizin devamini bekliyorum.
|izolasyon konusunda çok başarılı olduğu için gerek görmedim ama önerin için teşekkürler. şahsen metrobüste bir takıp denemeyi o kadar çok istedim ki işten güçten çıkamıyorki insan
|Sezer balta
katılır mısınız bilmem ama sitede cep telefonu haricinde bir şeyler görmek mutlu ediyor insanı.
ürüne gelecek olursak 170$ a efsanevi Audio-Technica ATH-M50x i alabiliyorken 300$ bu kulaklığa vermenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum.