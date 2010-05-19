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Sennheiser, yeni bluetooth kulaklığını satışa sundu

Ses çözümlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Sennheiser firması, yeni bluetooth kulaklığını satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Tel Aksesuarları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ses çözümlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Sennheiser firması, yeni bluetooth kulaklığını satışa sundu. Sennheiser'ın EZX60 adını verdiği bluetooth kulaklık, kullanıcılara dijital gürültü ve eko önleme teknolojilerini sunuyor. Bu sayede yapılan görüşme sırasında karşılıklı olarak kaliteli bir ses aktarımı mümkün oluyor. Sahip olduğu bluetooth 2.1 modülü ile bluetooth destekli bütün cep telefonlarıyla uyumlu olan EZX60'ın 7.5 saat konuşma süresi ve 300 saatlik bekleme sürelerine sahip olduğu ifade ediliyor. Sennheiser EZX60, bluetooth kulaklıkların 79.95$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.
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DH Misafiri 7 yıl
KOLAY GELSİN BEN BU KULAKLIKTAN ALDIM AMA SARJ ALETİNİ KAYBETTİM BULAMIYORUM NASIL BULA BİLİİM BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
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laruz 7 yıl
kulaklikburada.com/... Bu modeli daha iyi ve ona kıyasla daha ucuz
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max975 9 yıl
süper birşey..
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DeepNote 9 yıl
Plantronics kullanıcısıyım. Audigy adlı bir teknolojileri var müthiş verimli.Yukarda yazılan ses absorbe işini de gayet uygun fiyata yapıyor. Ancak bizim şirkette kullandığımız micler her zaman için senheizer. Profesyonel ürünlerinde üstüne tanımam doğrusu.
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