Sennheiser, yeni bluetooth kulaklığını satışa sundu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
|KOLAY GELSİN BEN BU KULAKLIKTAN ALDIM AMA SARJ ALETİNİ KAYBETTİM BULAMIYORUM NASIL BULA BİLİİM BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
|kulaklikburada.com/... Bu modeli daha iyi ve ona kıyasla daha ucuz
|süper birşey..
|Plantronics kullanıcısıyım. Audigy adlı bir teknolojileri var müthiş verimli.Yukarda yazılan ses absorbe işini de gayet uygun fiyata yapıyor. Ancak bizim şirkette kullandığımız micler her zaman için senheizer. Profesyonel ürünlerinde üstüne tanımam doğrusu.