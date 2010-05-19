Sennheiser, yeni bluetooth kulaklığını satışa sundu

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Ses çözümlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Sennheiser firması, yeni bluetooth kulaklığını satışa sundu. Sennheiser'ın EZX60 adını verdiği bluetooth kulaklık, kullanıcılara dijital gürültü ve eko önleme teknolojilerini sunuyor. Bu sayede yapılan görüşme sırasında karşılıklı olarak kaliteli bir ses aktarımı mümkün oluyor. Sahip olduğu bluetooth 2.1 modülü ile bluetooth destekli bütün cep telefonlarıyla uyumlu olan EZX60'ın 7.5 saat konuşma süresi ve 300 saatlik bekleme sürelerine sahip olduğu ifade ediliyor. Sennheiser EZX60, bluetooth kulaklıkların 79.95$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.