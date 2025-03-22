Sennheiser HD 550 tanıtıldı: Kusursuz ses için yeni nesil teknoloji

Özel tasarlanmış 38 mm dönüştürücüleriyle donatılan HD 550, yalnızca %0,2'den az toplam harmonik bozulma oranıyla etkileyici bir 6 Hz ila 39,5 kHz frekans aralığı sunarak üstün ses kalitesini garanti ediyor. Sennheiser HD 550 modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 150 ohm empedans değeriyle geniş bir cihaz uyumluluğu sunması. Bu teknik özellik, markanın kendi HDV 820 amplifikatörü dahil olmak üzere çeşitli yüksek kaliteli ses ekipmanlarıyla sorunsuz çalışmasını sağlıyor.
HD 550, hem müzik tutkunları hem de oyun meraklıları için özel avantajlar sunuyor. Müzik dinleyicileri, nötr orta sesler ve hassas ses geçişlerinin keyfini çıkarabilirken oyuncular oyun dünyasında daha iyi konum belirlemeye yardımcı olan net mekansal ses özelliklerinden faydalanabiliyor. Bu çift yönlü kullanım avantajı, kulaklığın farklı kullanıcı gruplarına hitap etmesini sağlıyor ve çok yönlü bir ses çözümü arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.
Sennheiser HD 550 şu anda ön siparişe açık durumda ve Nisan ayının ilk haftasında kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Fiyatlandırma tarafında ise kulaklık, 299,95 ABD doları fiyat etiketine sahip ve Amazon ve Sennheiser'ın web sitesi üzerinden satın alınabilir.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!