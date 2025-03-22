Sennheiser HD 550 tanıtıldı: Kusursuz ses için yeni nesil teknoloji

Tam Boyutta Gör Ses teknolojileri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sennheiser, ses tutkunlarını ve oyuncuları heyecanlandıracak yeni kulaklık modeli HD 550'yi tanıttı. İrlanda'daki tesislerinde özel olarak tasarlanan bu açık arkalı kulaklık; netlik, konfor ve sürükleyici ses deneyimi arayanlar için üstün performans vadediyor.

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İşte Sennheiser HD 550'nin özellikleri ve fiyatı:

Özel tasarlanmış 38 mm dönüştürücüleriyle donatılan HD 550, yalnızca %0,2'den az toplam harmonik bozulma oranıyla etkileyici bir 6 Hz ila 39,5 kHz frekans aralığı sunarak üstün ses kalitesini garanti ediyor. Sennheiser HD 550 modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 150 ohm empedans değeriyle geniş bir cihaz uyumluluğu sunması. Bu teknik özellik, markanın kendi HDV 820 amplifikatörü dahil olmak üzere çeşitli yüksek kaliteli ses ekipmanlarıyla sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Sennheiser'ın Odyofil Ürün Yöneticisi Klaus Hanselmann, HD 550 modelini tanımlarken "doğru ses, derin bas ve hafif bir uyum" ifadelerini kullanıyor. Hanselmann'a göre bu denge, kullanıcıların uzun süreli dinleme seanslarında bile üstün konfor ve performans yaşamasını sağlıyor. Gerçekten de sadece 237 gram ağırlığındaki kulaklıklar, düşük sıkıştırma kuvvetiyle kullanıcı konforunu ön planda tutuyor. Havalandırmalı metal örgülü kulaklıklar ve dokulu kafa bandı, dayanıklılıktan ödün vermeden uzun saatler boyunca rahat bir kullanım sunuyor.

HD 550, hem müzik tutkunları hem de oyun meraklıları için özel avantajlar sunuyor. Müzik dinleyicileri, nötr orta sesler ve hassas ses geçişlerinin keyfini çıkarabilirken oyuncular oyun dünyasında daha iyi konum belirlemeye yardımcı olan net mekansal ses özelliklerinden faydalanabiliyor. Bu çift yönlü kullanım avantajı, kulaklığın farklı kullanıcı gruplarına hitap etmesini sağlıyor ve çok yönlü bir ses çözümü arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Sennheiser HD 550'nin modüler tasarımı da dikkat çekici özelliklerinden biri. Kullanıcılar kişisel tercihlerine veya ihtiyaçlarına göre kabloları ve kulak pedlerini kolaylıkla değiştirebiliyor. Standart paket içeriğinde 3,5 mm ve 6,35 mm adaptörlü 1,8 metrelik bir kablo bulunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak dengeli veya mikrofon uyumlu kablolar da ayrı olarak satın alınabiliyor. Kulaklığın açık arka tasarımı ise akustik bir ağ ile birleştirilerek hava akışını iyileştiriyor ve daha geniş bir ses sahnesi yaratıyor.

Sennheiser HD 550 şu anda ön siparişe açık durumda ve Nisan ayının ilk haftasında kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Fiyatlandırma tarafında ise kulaklık, 299,95 ABD doları fiyat etiketine sahip ve Amazon ve Sennheiser'ın web sitesi üzerinden satın alınabilir.

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Sennheiser HD 550 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı