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Sharkoon'dan oyunculara yönelik klavye: Skiller

6 yıl
10b
1
26
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sharkoon, oyunculara yönelik hazırladığı klavyesi Skiller'ı duyurdu.
485 mm uzunluğunda, 212 mm genişliğinde, 25 mm kalınlığında ve 603 gram ağırlığında tasarlanan Skiller'ın kablo uzunluğu 150 cm. Bileklik kısmındaki mavı ışıklandırmalı Skiller logosuyla dikkat çeken klavyenin üzerinde 107 tane standart tuşun yanısıra 20 tane multimedya tuşu yer alıyor. İstediğiniz takdirde W, A, S, D tuşlarını ve yön tuşlarını mavi kauçuktan yapılmış olan tuşlarla değiştirebiliyorsunuz. Her tuş 10 milyon kez tıklama garantisine sahip.
Beraberinde gelen yazılımla 10 farklı profil oluşturabildiğimiz klavye, 18-key rollover fonksiyonuyla donatılmış. Bu da 18 farklı tuşa aynı anda basıldığında dahi her bir tuşun ayrı ayrı algılandığı anlamına geliyor. Böylece oyun sırasında birden fazla tuşa basmak zorunda kaldığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz.
Sharkoon'un oyuncu klavyesi Skiller, 14.99 Euro fiyat etiketiyle satılıyor.

http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2180 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen CoreXXX
CoreXXX

sidevinder x6 ım eskidi yeni bir klavye alıcam. ingilizce olması sorun değil ama ışıklandırmalı modelinide sunsa güzel klavyeye benziyor. tabi fiyatıda artar ama bu fiyat bile bayağı ucuz ışıklısıda 30 euro olsun hadi

Ben böyle söyleyince kızıyorsunuz ama...

Deyin deyin. 30 Euro deyin, 50 Euro deyin ki Türkiye'de o fiyata satılsın.

Arkadaşlar. Siz burada "E hadi olsa olsa 30 Euro olur" dediğiniz zaman, bu klavyeyi getirecek olan firma "30 Euro'dan satılır bu" diyor ve fiyatı ona göre ayarlıyor.

30 Euro dediğiniz para 80 lira. Ucuz değil bu rakam. Demeyelim Allah Aşkına böyle şeyler.

Klavyeyi beğendik diyelim, gelse alırız diyelim ama böyle yapınca biz, bu klavye Türkiye'de 100 liradan da satılır yani...
CoreXXXsidevinder x6 ım eskidi yeni bir klavye alıcam. ingilizce olması sorun değil ama ışıklandırmalı modelinide sunsa güzel klavyeye b...
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Recharged 6 yıl
Bu markayı daha önce duymadım ama klavyenin tasarımı ve fiyatı iyi gözüküyor.
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OverClocK1ng 6 yıl Recharged
Eagle Claw

Bu markayı daha önce duymadım ama klavyenin tasarımı ve fiyatı iyi gözüküyor.

Marka iyi marka canım. Mesela PC nin içerisine mod yapmak için konulan çubuk şeklinde cold catod ışıklar var.
Onların arasında en parlak ve iyi ışık verenlerden 1. si Sharkoon idi. Bende vardı. Onun gibi şeyler falan üretiyordu.
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alito 6 yıl
nysarac
tuşlar aydınlatmalı olsa idi keşke

aydınlatmalı tuş takımı ile 15 Euro? ancak rüyanda görürsün, heleki TR'de
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MxFxOx 6 yıl
"ne alırsan 15 Euro" güzel klavye fiyatına göre çok iyi
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OverClocK1ng 6 yıl
Gelsin, 50-60 lira olsun hemen alırım. 70-80 lira olsun, almam.
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zazra 6 yıl
alttaki simge kırmızı olsaydı daha iyi olurmuş ama yinede iyi olmuş
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XPerience 6 yıl
kemalsaygin
bundan bi skiller olmaz.

Neye göre karar verdiniz? Kelimeyle zoraki espri yapma adına ürünü yermek...
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makbulut 6 yıl
Mekanik klavye üzerine tanımam.
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pijama61 6 yıl
bundan bi skiller olmaz.
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asterisk* 6 yıl
OverClocK1ng
CoreXXX sidevinder x6 ım eskidi yeni bir klavye alıcam. ingilizce olması sorun değil ama ışıklandırmalı modelinide sunsa güzel klavyeye benziyor. tabi fiyatıda artar ama bu fiyat bile bayağı ucuz ışıklısıda 30 euro olsun hadi
Ben böyle söyleyince kızıyorsunuz ama... Deyin deyin. 30 Euro deyin, 50 Euro deyin ki Türkiyede o fiyata satılsın. Arkadaşlar. Siz burada E hadi olsa olsa 30 Euro olur dediğiniz zaman, bu klavyeyi getirecek olan firma 30 Eurodan satılır bu diyor ve fiyatı ona göre ayarlıyor. 30 Euro dediğiniz para 80 lira. Ucuz değil bu rakam. Demeyelim Allah Aşkına böyle şeyler. Klavyeyi beğendik diyelim, gelse alırız diyelim ama böyle yapınca biz, bu klavye Türkiyede 100 liradan da satılır yani...

isterse 1000 lira olsun, yurtdışından 15 euroluk bir şeyi sipariş etmek zor bi şey değil.
ayrıca sharkoon'a helal olsun. rubber dome klavyelerin ne kadar ucuza satılabileceğini ve hatta satılması gerektiğini gösteriyor.
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CoreXXX 6 yıl
sidevinder x6 ım eskidi yeni bir klavye alıcam. ingilizce olması sorun değil ama ışıklandırmalı modelinide sunsa güzel klavyeye benziyor. tabi fiyatıda artar ama bu fiyat bile bayağı ucuz ışıklısıda 30 euro olsun hadi
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OverClocK1ng 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

sidevinder x6 ım eskidi yeni bir klavye alıcam. ingilizce olması sorun değil ama ışıklandırmalı modelinide sunsa güzel klavyeye benziyor. tabi fiyatıda artar ama bu fiyat bile bayağı ucuz ışıklısıda 30 euro olsun hadi

Ben böyle söyleyince kızıyorsunuz ama...

Deyin deyin. 30 Euro deyin, 50 Euro deyin ki Türkiye'de o fiyata satılsın.

Arkadaşlar. Siz burada "E hadi olsa olsa 30 Euro olur" dediğiniz zaman, bu klavyeyi getirecek olan firma "30 Euro'dan satılır bu" diyor ve fiyatı ona göre ayarlıyor.

30 Euro dediğiniz para 80 lira. Ucuz değil bu rakam. Demeyelim Allah Aşkına böyle şeyler.

Klavyeyi beğendik diyelim, gelse alırız diyelim ama böyle yapınca biz, bu klavye Türkiye'de 100 liradan da satılır yani...
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OverClocK1ng 6 yıl
Tam istediğim tuş takımı. Enter i büyük, yön tuşlarının üzerinde boşluk var ve 6 tane tuş var. Bir de tuşlar Samsung'un eski klavyesindeki gibiyse çok güzel olur.
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OZYMANDIAS 6 yıl
Klavye çok güzel, fiyatı başka güzel
15€, çok ucuz.
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