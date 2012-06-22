Sharkoon'dan oyunculara yönelik klavye: Skiller

Sharkoon, oyunculara yönelik hazırladığı klavyesi Skiller'ı duyurdu.

485 mm uzunluğunda, 212 mm genişliğinde, 25 mm kalınlığında ve 603 gram ağırlığında tasarlanan Skiller'ın kablo uzunluğu 150 cm. Bileklik kısmındaki mavı ışıklandırmalı Skiller logosuyla dikkat çeken klavyenin üzerinde 107 tane standart tuşun yanısıra 20 tane multimedya tuşu yer alıyor. İstediğiniz takdirde W, A, S, D tuşlarını ve yön tuşlarını mavi kauçuktan yapılmış olan tuşlarla değiştirebiliyorsunuz. Her tuş 10 milyon kez tıklama garantisine sahip.



Beraberinde gelen yazılımla 10 farklı profil oluşturabildiğimiz klavye, 18-key rollover fonksiyonuyla donatılmış. Bu da 18 farklı tuşa aynı anda basıldığında dahi her bir tuşun ayrı ayrı algılandığı anlamına geliyor. Böylece oyun sırasında birden fazla tuşa basmak zorunda kaldığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz.

Sharkoon'un oyuncu klavyesi Skiller, 14.99 Euro fiyat etiketiyle satılıyor.



http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2180