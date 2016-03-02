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Shuttle'dan Skylake tabanlı ince profil kasalar

Kiosk, ATM, digital signage gibi sektörlerde, ince yapıdaki kasalar önem taşıyor. Shuttle, bu tip sektörlere hitap edecek ince yapıda bir bilgisayar kasası duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Dizüstü segmentinde olduğu kadar, masaüstü segmentinde de ince yapılara artan bir ilgi mevcut. Bu bakımdan, üreticilerin farklı çözümlerle piyasaya çıktığını görüyoruz ancak bu sistemler biraz daha mini PC konseptine yakın oluyor ve grafik performansından taviz vermek zorunda kalıyor. Shuttle DH110 buna son örnek.

Intel 110 tabanlı bir anakart barındıran Shuttle DH110, 43mm yüksekliğe sahip ve 1.3 litre iç hacmi sunuyor. Kasa içerisinde 65 Watt ısıl tasarım gücüne kadar Skylake tabanlı Core i3/i5/i7, Pentium ve Celeron işlemcilere destek veriliyor. Düşük enerji tüketimi yanında Intel HD grafik birimi ile 4K içerikleri oynatabilen ürün, HDMI ve DisplayPort üzerinden çift ekrana çıkış verebiliyor. Kasa içerisinde çift fan, hem sessiz çalışıyor hem de gerekli soğutmayı sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "HDMI üzerinden FreeSync destekli ilk Samsung monitörleri piyasaya çıkıyor"
1.35 Voltluk DDR3L yüksek verimli iki adet slota, 32GB'a kadar RAM bellek takılabiliyor. Depolama tarafında ise, 2.5 inçlik bir adet sürücü yuvası yer alırken, M.2 2260/2242 ve M.2 2230 yuvalarına da seçimlik olarak SSD, WiFi kartı gibi seçenekler takabiliyorsunuz. Cihazda, çift Intel Gb Ethernet portu ile kurumsal ağ ortamlarına daha kolay entegrasyon hedefleniyor. Ayrıca USB 2.0, USB 3.0, RS232 gibi seçenekler mevcut. Daha çok kiosk, ATM gibi yapılara hitap eden cihazın fiyatı önümüzdeki günlerde belli olacak.
 

http://www.guru3d.com/news-story/shuttle-announces-skylake-based-dh110-4k-ultra-hd-slim-pc.html Yorum Yaz
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