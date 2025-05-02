TikTok 530 milyon Euro cezaya çarptırıldı

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Tam Boyutta Gör TikTok platformuna Batılı ülkelerin uyguladığı baskı giderek artıyor. ABD’de varlıklarının yarısının bir konsorsiyuma satışı için süresi giderek daralan TikTok, Avrupa’da ise dev bir tazminat cezasına çarptırıldı.

TikTok’a dev ceza

Gelen bilgilere göre İrlanda Veri Koruma Komisyonu, TikTok uygulamasının Avrupa’daki kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz olarak Çin’e transfer ettiği ve buna ilişkin şeffaflık sözleşmesindeki görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle 530 milyon Euro tazminat cezasına hükmetti.

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Avrupa sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların, kullanıcı verilerini başka ülkelere transfer ederken Avrupa Birliği tarafından konulmuş olan kanunlara uygun olarak otoritelere bildirmesi ve en yüksek güvenlik tedbirlerini alması gerekiyor. TikTok ilk önce bu iddiaları reddetse de daha sonra küçük bir grubun verilerinin transfer edildiğini itiraf etmişti.

Komisyon para cezasının yanında veri işleme metotlarını altı ay içerisinde düzenlemelere uydurmasını şart koştu. Eğer bu yerine getirilmezse TikTok ülkesindeki sunuculara kullanıcı verilerini transfer edemeyecek.

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