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Siemens hibrit elektrikli uçağını tanıttı

7 yıl
11,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fransa'nın Le Bourget bölgesinde düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nda sektöre yön veren firmalar en son teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Katılımcı firmalardan biri olan Siemens, fuar kapsamında hibrit elektrikli uçağının tanıtımını gerçekleştirdi. Uçak üreticisi Diamong Aircraft Industries ve havacılık efsanesi EADS'nin ciddi katkılarıyla hazırlanan hibrit uçak, genel olarak Diamond firmasının HK3636 Super Dimona modelini temel alıyor. 

Teknik olarak değerlendirildiğinde, Chevrolet'in hibrit otomobiller arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Volt modelini akıllara getiren çift kişilik uçak, sıralı hibrit elektrik altyapısına sahip. Siemens tarafından geliştirilen 70 Kilowatt gücündeki ana motoru dönüşümlü olarak Austro Engine firmasının jeneratör görevi gören benzinli Wankel ünitesi ve EADS tarafından geliştirilen piller çalıştırılırken, iniş ve kalkışlar için ek piller de kullanılıyor.

Yakıt tasarrufu için iniş ve kalkışları elektrikli modunda gerçekleştirebilen uçak, bu sayede gürültü seviyesini de ciddi oranda düşürebiliyor. Siemens aynı tasarımdan yola çıkılarak daha büyük yolcu uçakların mümkün olabileceğini söylemekle birlikte otomobillerdeki temel sorun burada da baş gösteriyor; elektrik modundaki düşük menzil kapasitesi. Siemens yeni uçağın ticari olarak ne zaman hizmete gireceğini ise açıklamadı.

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poweredbyofk 7 yıl en beğenilen
Pil ve batarya teknolojisi çok yavaş ilerliyor hızlanması lazım
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Nightmare70 7 yıl
poweredbyofk
Pil ve batarya teknolojisi çok yavaş ilerliyor hızlanması lazım

Arkadaşa katılmamak elde değil.Bakıyorsun telefonlar cift çekirdek 1.5 ghz gibi hızlara ulaşmış ama batarya hala yıllardır aynı.Bu soruna mutlaka çözüm bulunmalı bence çok çok verimsiz şuanki bataryalar
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séquestre 7 yıl
Siemens hedefi büyütmüş demek ki ..
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poweredbyofk 7 yıl en beğenilen
Pil ve batarya teknolojisi çok yavaş ilerliyor hızlanması lazım
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