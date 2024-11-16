Devrim niteliğindeki jet motoru ilk ateşlemesini gerçekleştirdi

- Turboelektrik Adaptif Motor nedir?
- İlk ateşleme testi umut vadediyor
- Maliyet etkin bir yaklaşım
- Yorumlar
Turboelektrik Adaptif Motor nedir?
Astro Mechanica'nın geliştirdiği bu motor, geleneksel turbojet ve turbofan motorlarının özelliklerini birleştiriyor. Elektrikli araç motor teknolojisinden ilham alınarak tasarlanan bu sistem, bir turbojeneratör ile elektrik üretiyor ve bu elektrik, kompresörü ve turbofanı bağımsız olarak çalıştıran yüksek performanslı elektrik motorlarına güç sağlıyor. Bu yenilikçi yapı sayesinde motor, sıkıştırılan hava miktarını kontrol ederek hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de hız performansını optimize ediyor.
Bu kulağa karmaşık gelebilir, ancak aslında oldukça dahiyane bir yöntem; fan ve kompresör bileşenlerini ayırıyor ve kompresörü bugün elektrikli araç pazarında kullanılanlara benzer yüksek performanslı elektrik motorlarıyla bağımsız bir şekilde mekanik olarak çalıştırıyor.
İlk ateşleme testi umut vadediyor
- Mod 1: Bu modda motor, herhangi bir aktif yanma gerçekleştirmez. Elektrik motoru, şirketin "blisk" olarak adlandırdığı ve kompresör ile turbofan işlevini birleştiren bir bileşeni çalıştırıyor. Blisk, geleneksel fan bıçaklarından farklı olarak daha kompakt ve hafif bir tasarıma sahip
- Mod 2: Bu mod, turbojet yanmasını devreye sokuyor. Ancak geleneksel turbojetlerin aksine, motorun kompresörü egzoz gazlarına bağlı değildir. Bunun yerine kompresör, elektrik motorlarıyla yüksek hızda çalıştırılarak yanma için gereken havayı sağlıyor. Dahiyane bir detay!
- Mod 3: Bu mod, motorun tamamen yakıtla çalıştığı ve hareketli parçaların devre dışı kaldığı bir yapı sunuyor. Ramjetlerde gördüğümüz "Ram Pressure" adı verilen bir fiziksel etkiyle, uçak yüksek hızlarda atmosferden gelen hava basıncını kullanarak yanma gerçekleştirebilir.
Bu sıralama oldukça önemli, zaten tek bir ünitede bunu yaptığı için bu motor konuğumuz oluyor.
Geleneksel turbojet motorlar, savaş uçaklarında gördüğümüz gibi, egzoz gazlarını kullanarak kompresör fanını döndürür ve havayı içeri çeker. Daha fazla egzoz gazı, daha yüksek hız anlamına gelir. Bu motorlar süpersonik hızlarda oldukça verimli çalışsa da, düşük hızlarda ciddi sıkıntılar yaşar. Turbojetler, verimli bir yanma için yeterli havayı sıkıştırmakta zorlanır ve yakıtın büyük bir kısmını israf eder.
Turbofan motorlar ise düşük hızlarda daha büyük hava kütlelerini hareket ettirerek uçakları verimli bir şekilde ileriye taşımak için tasarlanmıştır. Ancak yüksek hızlarda, optimize edilmemiş büyük fanların yarattığı aerodinamik sürüklenme, verimlilik ve operasyonel sorunlara da yol açıyor.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir