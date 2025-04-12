Rolls-Royce, yeni jet motorlarında emisyonları düşürdü

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Tam Boyutta Gör Havacılık sektörünün çevresel etkilerini azaltmak için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Rolls-Royce ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), siyah karbon (is) emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirdikleri yeni nesil jet motoru teknolojisi duyurdu. Bu yenilik, Rolls-Royce’un Pearl motor ailesine entegre edilerek, daha temiz ve sürdürülebilir bir hava taşımacılığını hedefliyor.

Yeni yanma odası teknolojisi

Yeni teknolojinin temelinde, yanma sürecinde is (kurum) oluşumunu minimize eden özel bir yakıt enjeksiyon sistemi bulunuyor. İs, yakıtın tam olarak yanmaması sonucu ortaya çıkan ince, yapışkan bir toz. Yalnızca insan sağlığı açısından tehlikeli olmakla kalmayan is, aynı zamanda güneş ışığını emerek iklim değişikliğine katkı sağlıyor ve uzun süreli, ısı tutucu bulutların (contrail) oluşumuna neden oluyor.

Tam Boyutta Gör Bu sorunu hedef alan Rolls-Royce ve DLR, motorun içindeki yanma sürecini gerçek zamanlı olarak analiz etmek için ileri düzey lazer tabanlı ölçüm teknikleri kullandı. Araştırma sürecinde yalnızca gaz emisyonları değil, aynı zamanda partikül emisyonları da detaylı şekilde ölçüldü. Bu sayede Rolls-Royce’un gelişmiş simülasyon yazılımı PRECISE-UNS, elde edilen verilerle doğrulandı ve daha da iyileştirildi. Aynı veriler, DLR’nin kendi yazılımı ThetaCOM’un geliştirilmesinde de kullanıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda da daha hassas ve gelişmiş enjeksiyon sistemi geliştirildi.

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Çalışmalarda is oluşumunun oldukça karmaşık bir süreç olduğu ve yanma koşullarındaki küçük değişimlerin bile emisyon düzeylerini ciddi şekilde etkileyebileceği de saptandı. Gelecek projeler kapsamında, DLR’nin İtki ve Yanma Teknolojileri Enstitüleri, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (SAF) is üretimi üzerindeki etkilerini inceleyecek. Amaç, yeni nesil yakıt enjektörlerinde püskürtme performansını artırarak daha çevreci motor tasarımlarına zemin hazırlamak.

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