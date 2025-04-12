Rolls-Royce, yeni jet motorlarında emisyonları düşürdü

Yeni teknolojinin temelinde, yanma sürecinde is (kurum) oluşumunu minimize eden özel bir yakıtenjeksiyon sistemi bulunuyor. İs, yakıtın tam olarak yanmaması sonucu ortaya çıkan ince, yapışkan bir toz. Yalnızca insan sağlığı açısından tehlikeli olmakla kalmayan is, aynı zamanda güneş ışığını emerek iklim değişikliğine katkı sağlıyor ve uzun süreli, ısı tutucu bulutların (contrail) oluşumuna neden oluyor.
Çalışmalarda is oluşumunun oldukça karmaşık bir süreç olduğu ve yanma koşullarındaki küçük değişimlerin bile emisyon düzeylerini ciddi şekilde etkileyebileceği de saptandı. Gelecek projeler kapsamında, DLR’nin İtki ve Yanma Teknolojileri Enstitüleri, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (SAF) is üretimi üzerindeki etkilerini inceleyecek. Amaç, yeni nesil yakıt enjektörlerinde püskürtme performansını artırarak daha çevreci motor tasarımlarına zemin hazırlamak.
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