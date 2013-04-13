Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens ve USB stand modellerinin çıkış tarihini açıkladı

Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için üst seviye lensler üreten Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens ve USB stand modellerinin çıkış tarihlerini duyurdu.

Daha önce yaptığı resmi bir açıklama ile, yeni jenerasyon 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens ve lens ayarlarına imkan sağlayan USB stand modellerinin ertelendiğini açıklayan firma, buna neden olarak parça alımlarında meydana gelen bir gecikmeyi neden olarak göstermişti. Sigma UK tarafından yapılan son açıklamaya göre ise Canon, Sigma ve Nikon uyumlu 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens ve USB stand modellerinin Mayıs ayı içerisinde satışa çıkacağı resmi olarak kesinleşmiş oldu.

Ayrıca açıklamada USB stand modelinin fiyatına da yer veren Sigma UK, kullanıcıların 61$ fiyat etiketi ile bu modele sahip olabileceklerini de belirtti.

http://www.sigma-imaging-uk.com/index.php?route=information/news&news_id=19