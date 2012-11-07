SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurdu

2003 yılından bu yana donanım meraklılarına yönelik olarak bilgisayar kasası, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan gibi çözümler sunan SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurarak mevcut ürün gamını genişletiyor.

Piyasada bulunan tek kule formundaki işlemci soğutucularının aksine, alışılmışın dışında bir görünüm sergileyen NT01-Pro, 140 mm x 97 mm x 120 mm ebatlarında ve 470 gram ağırlığında tasarlanmış. SilverStone, hazırladığı bu modelle öncelikli olarak HTPC kullanıcılarının hedef alındığını ifade ediyor.

Alüminyum yapraklardan, her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusundan ve bakır tabandan oluşan NT01-Pro'yu, ister pasif ister fanlı şekilde kullanabiliyorsunuz. İşlemci soğutucusuna yan yana 2 adet 70 mm'lik veya 80 mm'lik fan takviyesi yapılabiliyor. Ancak ürünün kutu içeriğinde herhangi bir fan yer almadığı için fanları ayrıca satın almak zorundasınız.



NT01-Pro'nun işlemci destek listesinde herhangi bir eksiklik göze çarpmıyor. Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilerine; AMD'nin soket AM2, AM3, FM1, FM2 işlemcilerine tam destek verilmiş. SilverStone, NT01-Pro için 50.90 Euro fiyat belirlemiş durumda.

