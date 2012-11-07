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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurdu
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2003 yılından bu yana donanım meraklılarına yönelik olarak bilgisayar kasası, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan gibi çözümler sunan SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurarak mevcut ürün gamını genişletiyor.
Piyasada bulunan tek kule formundaki işlemci soğutucularının aksine, alışılmışın dışında bir görünüm sergileyen NT01-Pro, 140 mm x 97 mm x 120 mm ebatlarında ve 470 gram ağırlığında tasarlanmış. SilverStone, hazırladığı bu modelle öncelikli olarak HTPC kullanıcılarının hedef alındığını ifade ediyor.
Alüminyum yapraklardan, her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusundan ve bakır tabandan oluşan NT01-Pro'yu, ister pasif ister fanlı şekilde kullanabiliyorsunuz. İşlemci soğutucusuna yan yana 2 adet 70 mm'lik veya 80 mm'lik fan takviyesi yapılabiliyor. Ancak ürünün kutu içeriğinde herhangi bir fan yer almadığı için fanları ayrıca satın almak zorundasınız.
NT01-Pro'nun işlemci destek listesinde herhangi bir eksiklik göze çarpmıyor. Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilerine; AMD'nin soket AM2, AM3, FM1, FM2 işlemcilerine tam destek verilmiş. SilverStone, NT01-Pro için 50.90 Euro fiyat belirlemiş durumda.
SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurdu
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SilverStone, ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT01-Pro'yu duyurdu
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01myavuz 7 yıl
comanchee
yazı HTPC kasa demiş su soğutmada nerden çıktı şimdi.bunu alan adam düşük profil işlemci, blueray çözebilen onboard vgalı bir uafcık br sistem kuracak diskden veya netden film izlelyim müzik dinleyecek de su soğumayı lcd tivinin arakasınamı gizleyecek.

donanimhaber.com/...
Biz lafı fana söyledik, bak istenince oluyormuş. Ayrıca htpc içinde su soğutma çözümü mümkün olabilir.
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APOLL0 6 yıl
Yahu bundan nerde satılır? Bulan gören satmak isteyen insanlık namına haber versin..
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01myavuz 7 yıl
2X80 CM fan ile kullanacaksam bedava da olsa yüzüne bakmam. Şu an en güzel çözüm hepsi birarada su soğutmalar, fiyatlarda düşüş olursa başka soğutucuya gerek kalmaz.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Millet su soğutmaları duyursun Silverstone hayvan gibi hava soğutma çıkartısn.
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KUM23 7 yıl
kasa yı uçak sanıyo bunlar.. :)
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