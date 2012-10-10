SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon HE02'yi satışa sunuyor

Haber Editörü
Bilgisayar kasası, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde uzman firmalardan SilverStone, Heligon serisi yeni işlemci soğutucusu HE02'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.
Gerek soğutma performansına gerekse sessizliğe önem verenlerin hedef alındığı Heligon HE02, 170 mm x 130 mm x 160 mm ebatlarında ve 990 gram ağırlığında tasarlanmış. Alüminyum yapraklardan imal edilen işlemci soğutucusuna her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen HE02, 120 mm'lik fan takıldığında 150 watt'ın üzerinde (fansız 95 watt) ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.
SilverStone Heligon HE02'yi bu aydan itibaren 65 Euro fiyatla satmayı planlıyor.
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Aslında fail dersek biraz haksızlık olacak gibi.
Hexus.net işgüzarlık yapıp kendinden fanlı ürünlerle karşılaştırmış
Fan istemeyen ürüne zorla fan takmış.
Haliyle tabloda geride kalmış.
Testte çok ısınan 3770k neredeyse 1 Ghz hız aşırtılıyor ki çok anlamsız.
Böyle yapan zaten gidip ikiz kule ürünlere yönelecektir.
Halbuki (fansız veya düşük devir fan kullanan) sessizlik sınıfındaki dişli rakibi Thermalright HR-02 ile karşılaştırırsak ki
Aşağıdaki testte 2600k 4 Ghz gibi makul sınırlar içinde hızaşırtılıyor
Tamamen fansızken idle ve load da Thermalright ın 1,5 C öne geçiyor.
Düşük devir fan testinde de 2-3 C gerisinde.
11ooo cm2 yüzey alanı mutlaka işe yarıyor olmalı
İnceleme için :
en.expreview.com/...
konu için teşekkürler
Ürünü görünce aklıma bu sogutucu geldi direk
Burada incelemesi mevcut
hexus.net/...
Core-Contact yani hdt yani direk ısı borusu şekilde tasarlanan ürünlerinı ısı degerleri ıhs tabanlı sogutuculara nazaran daha kötü
Detaya buradan ulaşabilirsiniz.
forum.donanimhaber.com/...
300 Dolar yerine 400 Dolar verip işlemci alırsın. Standart soğutucusuyla yüksek sıcaklıklarda ve daha yüksek ses ile kullanırsın. Bir sonraki işlemcine yine 300 Dolar yerine 400 Dolar verirsin. Yine aynı şekilde kullanırsın.
75 Dolar çok iyi bir soğutucuya ve 25 dolar fanına verirsin.
Sonra 400 yerine 300 dolarlık işlemciyi alıp o soğutucuyla iyi overclock edip 400 dolarlık işlemciden bile daha verimli olarak kullanırsın. Üstelik daha sessiz ve daha serindir.
Sonraki işlemci alışında yine 400 Dolarlık işlemci yerine 300 Dolarlık işlemci alırsın. Ama bu sefer 100 Dolar vermezsin. Çünkü bir kere vermişsin. Böylece 100 Doların cebinde kalır. Üstelik overclock ile aynı veya daha yüksek performansı daha sessiz ve serin olarak alırsın.
İşlemci soketi değişir diyebilirsin tabi haklı olarak. Bende Thermalright Ultra120 Extreme Rev.C var. Tüm soketlerin kitleri içinden çıkıyor. Çıkmadığı zaman da 20 liraya kitleri satılıyor. İsterse LGA5000 çıksın, o kiti takıyorsun ve uyuyor. Adamlar soğutucu bloğu o şekilde yapmışlar. Çok memnunum...
Şurada var bak: www.thermalright.com/products/index.php?cat_id=20
Bu nasıl mantıktır anlamadım.
Lafım sessizlik için alan veya çok sıcak bölgelerde oturanlara değil.
Ürünle ilgili detaylı fotolar linkten görülebilir.