SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon HE02'yi satışa sunuyor

Bilgisayar kasası, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde uzman firmalardan SilverStone, Heligon serisi yeni işlemci soğutucusu HE02'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.



Gerek soğutma performansına gerekse sessizliğe önem verenlerin hedef alındığı Heligon HE02, 170 mm x 130 mm x 160 mm ebatlarında ve 990 gram ağırlığında tasarlanmış. Alüminyum yapraklardan imal edilen işlemci soğutucusuna her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen HE02, 120 mm'lik fan takıldığında 150 watt'ın üzerinde (fansız 95 watt) ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.



SilverStone Heligon HE02'yi bu aydan itibaren 65 Euro fiyatla satmayı planlıyor.

