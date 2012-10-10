Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon HE02'yi satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
7
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon HE02'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar kasası, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde uzman firmalardan SilverStone, Heligon serisi yeni işlemci soğutucusu HE02'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.
Gerek soğutma performansına gerekse sessizliğe önem verenlerin hedef alındığı Heligon HE02, 170 mm x 130 mm x 160 mm ebatlarında ve 990 gram ağırlığında tasarlanmış. Alüminyum yapraklardan imal edilen işlemci soğutucusuna her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen HE02, 120 mm'lik fan takıldığında 150 watt'ın üzerinde (fansız 95 watt) ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.
SilverStone Heligon HE02'yi bu aydan itibaren 65 Euro fiyatla satmayı planlıyor.
SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon HE02'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Iron Mask 7 yıl
Orjinalden alıntı: £mre

Tam fail olmuş ürün.


Aslında fail dersek biraz haksızlık olacak gibi.
Hexus.net işgüzarlık yapıp kendinden fanlı ürünlerle karşılaştırmış
Fan istemeyen ürüne zorla fan takmış.
Haliyle tabloda geride kalmış.

Testte çok ısınan 3770k neredeyse 1 Ghz hız aşırtılıyor ki çok anlamsız.
Böyle yapan zaten gidip ikiz kule ürünlere yönelecektir.

Halbuki (fansız veya düşük devir fan kullanan) sessizlik sınıfındaki dişli rakibi Thermalright HR-02 ile karşılaştırırsak ki
Aşağıdaki testte 2600k 4 Ghz gibi makul sınırlar içinde hızaşırtılıyor
Tamamen fansızken idle ve load da Thermalright ın 1,5 C öne geçiyor.
Düşük devir fan testinde de 2-3 C gerisinde.
11ooo cm2 yüzey alanı mutlaka işe yarıyor olmalı


İnceleme için :
en.expreview.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 7 yıl
£mre
Tam fail olmuş ürün. Ürünü görünce aklıma bu sogutucu geldi direk
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Burada incelemesi mevcut hexus.net/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
V4LKyR Core-Contact değil. Olmadı.
Core-Contact yani hdt yani direk ısı borusu şekilde tasarlanan ürünlerinı ısı degerleri ıhs tabanlı sogutuculara nazaran daha kötü Detaya buradan ulaşabilirsiniz. forum.donanimhaber.com/...

konu için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 yıl
Core-Contact değil. Olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OneTreeHill 7 yıl
Tam fail olmuş ürün.

Ürünü görünce aklıma bu sogutucu geldi direk

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Burada incelemesi mevcut

hexus.net/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



V4LKyR

Core-Contact değil. Olmadı.



Core-Contact yani hdt yani direk ısı borusu şekilde tasarlanan ürünlerinı ısı degerleri ıhs tabanlı sogutuculara nazaran daha kötü

Detaya buradan ulaşabilirsiniz.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
algorian

300$ verip işlemci alırsın, sonra bu işlemciye hız aşırtmak için 100$ daha verip soğutucu alırsın, yine de fiyatı 400$ olan işlemciye yetişemez.Bu nasıl mantıktır anlamadım.Lafım sessizlik için alan veya çok sıcak bölgelerde oturanlara değil.


300 Dolar yerine 400 Dolar verip işlemci alırsın. Standart soğutucusuyla yüksek sıcaklıklarda ve daha yüksek ses ile kullanırsın. Bir sonraki işlemcine yine 300 Dolar yerine 400 Dolar verirsin. Yine aynı şekilde kullanırsın.

75 Dolar çok iyi bir soğutucuya ve 25 dolar fanına verirsin.

Sonra 400 yerine 300 dolarlık işlemciyi alıp o soğutucuyla iyi overclock edip 400 dolarlık işlemciden bile daha verimli olarak kullanırsın. Üstelik daha sessiz ve daha serindir.

Sonraki işlemci alışında yine 400 Dolarlık işlemci yerine 300 Dolarlık işlemci alırsın. Ama bu sefer 100 Dolar vermezsin. Çünkü bir kere vermişsin. Böylece 100 Doların cebinde kalır. Üstelik overclock ile aynı veya daha yüksek performansı daha sessiz ve serin olarak alırsın.

İşlemci soketi değişir diyebilirsin tabi haklı olarak. Bende Thermalright Ultra120 Extreme Rev.C var. Tüm soketlerin kitleri içinden çıkıyor. Çıkmadığı zaman da 20 liraya kitleri satılıyor. İsterse LGA5000 çıksın, o kiti takıyorsun ve uyuyor. Adamlar soğutucu bloğu o şekilde yapmışlar. Çok memnunum...
Şurada var bak: www.thermalright.com/products/index.php?cat_id=20
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
algorian 7 yıl
300$ verip işlemci alırsın, sonra bu işlemciye hız aşırtmak için 100$ daha verip soğutucu alırsın, yine de fiyatı 400$ olan işlemciye yetişemez.
Bu nasıl mantıktır anlamadım.
Lafım sessizlik için alan veya çok sıcak bölgelerde oturanlara değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Mask 7 yıl
pc426.com/...

Ürünle ilgili detaylı fotolar linkten görülebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nvidia GeForce GTX 650 Ti video inceleme "Orta segmentin yeni oyuncusu testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim