SilverStone'dan Nitrogon serisi düşük profilli işlemci soğutucusu: NT06-Pro

Bilgisayar bileşeni üreticisi SilverStone, düşük profilli yapıya sahip ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT06-Pro'yu tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Ülkemizde satılmakta olan Nitrogon NT06-E'nin tasarımının temel alındığı NT06-Pro'da, alüminyum yapraklar optimize edilmiş ve 6 mm çapındaki bakır ısı borusu sayısı 5'ten 6'ya çıkarılmış. Korozyon probleminin önüne geçmek adına bakır ısı borularının ve bakır tabanın nikel ile kaplandığı dikkatlerden kaçmamakta.



Intel (LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011) ve AMD (Soket AM2, AM3, FM1, FM2) montaj aparatlarıyla gelen işlemci soğutucusu, düşük profilli yapısının getirdiği avantaj sayesinde küçük iç hacimli bilgisayar kasalarıyla (örn: HTPC) kullanılabiliyor.





140 mm x 82 mm x 139 mm ebatlarında ve fan dahil 700 gram ağırlığında tasarlanan NT06-Pro, tek fanlı, çift fanlı ya da fansız kuruluma olanak tanıyor. İşlemci soğutucusunun kutu içeriğinde yer alan 120 mm çapındaki fan, 1000 devir / dakika ile 2200 devir / dakika hızları arasında çalışıyor ve çalışma hızına göre 33,6 CFM ile 73,9 CFM arasında hava üflüyor. Fanın hata öncesi kullanım süresi 30.000 saat olarak tespit edilmiş.





SilverStone NT06-Pro'nun tavsiye edilen perakende satış fiyatı 50.90 Euro. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 115 TL'ye denk geliyor.



http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=368&area=en