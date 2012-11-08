Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan Nitrogon serisi düşük profilli işlemci soğutucusu: NT06-Pro

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1b
1
8
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SilverStone'dan Nitrogon serisi düşük profilli işlemci soğutucusu: NT06-Pro
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar bileşeni üreticisi SilverStone, düşük profilli yapıya sahip ''Nitrogon'' serisi yeni işlemci soğutucusu NT06-Pro'yu tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Ülkemizde satılmakta olan Nitrogon NT06-E'nin tasarımının temel alındığı NT06-Pro'da, alüminyum yapraklar optimize edilmiş ve 6 mm çapındaki bakır ısı borusu sayısı 5'ten 6'ya çıkarılmış. Korozyon probleminin önüne geçmek adına bakır ısı borularının ve bakır tabanın nikel ile kaplandığı dikkatlerden kaçmamakta.
Intel (LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011) ve AMD (Soket AM2, AM3, FM1, FM2) montaj aparatlarıyla gelen işlemci soğutucusu, düşük profilli yapısının getirdiği avantaj sayesinde küçük iç hacimli bilgisayar kasalarıyla (örn: HTPC) kullanılabiliyor.

140 mm x 82 mm x 139 mm ebatlarında ve fan dahil 700 gram ağırlığında tasarlanan NT06-Pro, tek fanlı, çift fanlı ya da fansız kuruluma olanak tanıyor. İşlemci soğutucusunun kutu içeriğinde yer alan 120 mm çapındaki fan, 1000 devir / dakika ile 2200 devir / dakika hızları arasında çalışıyor ve çalışma hızına göre 33,6 CFM ile 73,9 CFM arasında hava üflüyor. Fanın hata öncesi kullanım süresi 30.000 saat olarak tespit edilmiş.

SilverStone NT06-Pro'nun tavsiye edilen perakende satış fiyatı 50.90 Euro. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 115 TL'ye denk geliyor.
SilverStone'dan Nitrogon serisi düşük profilli işlemci soğutucusu: NT06-Pro
Tam Boyutta Gör
SilverStone'dan Nitrogon serisi düşük profilli işlemci soğutucusu: NT06-Pro
Tam Boyutta Gör

http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=368&area=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
King ov Hell 7 yıl
LGA 775'i düşünen bir tek CPU Soğutucuları olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 7 yıl
normalde işlemci sogutucuları heralde teste tabi tutulup üretiliyor ..
yani işlemci sogutusu üreticiler anakartı kıracak bi sogutucu neden yapsınlarki cok sacma bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
tasarımın, teknik olarak tek hatası
ızgaraların yan tarafı açıkta kalmış olması !
bu performansı %20 etkiler !
yani yanları kapatılsa %20 daha verimli olabilir di. ! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 7 yıl
Silvester stallone diye okudum:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkn_ymz 7 yıl
Noctua NH-L12 'nin SilverStone versiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Bu yamultmaz çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyCoDeR 7 yıl
Arkadaş bi taneside 7 ısı borusu koysun herkez bellemiş bi tip paso aynı şeyi üretiyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 7 yıl
Hani ''bu aanakartı kırar yamultur'' yorumları nerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov 7 yıl Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda! 7 yıl Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası... 7 yıl AMD Catalyst 12.11 Testte "%30 Performans artışı gerçek mi?" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim