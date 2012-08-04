SilverStone'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Heligon SST-HE01

Haber Editörü
Bilgisayar donanımı tutkunlarınca yakınan tanınan kasa, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan üreticisi SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon SST-HE01'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
140 mm x 119 mm x 160 mm ebatlarında ve 926 gram ağırlığında çift kule tasarımlı Heligon SST-HE01'e, alüminyum yapraklar ve 6 adet, 6 mm çapında nikel kaplamalı bakır ısı boruları eşlik ediyor. Intel'in LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 formundaki işlemcilerine, AMD'nin ise AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerine destek veren soğutucunun tam ortasında PWM fonksiyonlu 140 mm'lik fana yer verilmiş. 500 ile 2000 devir / dakika hızları arasında çalışan fan, düşük devirde 42.8 CFM, yüksek devirde 171 CFM hava üfleyebiliyor. Yaklaşık 80.000 saat ömür biçilen fan, minimum 18 dB, maksimum 41 dB ses çıkarıyor.
Eğer tek fan yetersiz gelirse soğutucuya iki adet 120 mm'lik veya 140 mm'lik fan ekleyebiliyoruz. 10 Ağustos'tan itibaren boy göstermesi beklenen Heligon SST-HE01'in fiyatı 102$ olarak belirlenmiş.
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-iki fanın birbirine üflemesinin ne gibi bi sakıncası vardır? Örnegin h80 alıp iki fanda(birbirine) radyatöre üflese daha fazla soğutmazmı?
-Yine h80 i baz alırsak Fanlar aynı hızda dönüp dışarı atan egzoz fanı havayı ne kadar dışarı atabilirki?2. fanın o kadar etkili oldugunu düşünmüorum 1.fan
radyatöre üfleyip radyatörden dışarı zaten atıo örnegin ZALMAN CNPS20LQ deki gibi mantıklısı bu deilmidir?
-h100 e gelecek olursak fanları radyatörün üstüne koyalım havayı direk kasanın içine gönderirsek radyatördeki sıcaklıgı kasa içine üfleyip donanımları ısıtmazmı?(2 fan için)
bide anket yapıcam 3 sogutucu arasında kaldım (H100-H80-ZALMAN CNPS20LQ)hangisini tavsiye edersiniz?
3770K yı 4.6 da günlük kullanım için hangisi alınmalı.bilgileriniz için şimdiden tşk ederim.
Corsair, Zalman, Thermaltake, Antec gibi firmaların hazır su soğutma çözümleri mevcut. Geri kalan markalar da çıkartırsa güzel bir rekabet söz konusu olur.
Ve bu da bizlere olumlu şekilde yansıyabilir. Kendim Sunbeam CCF kullanıyorum, H100/80 almak istiyorum ama fiyatları yüksek, en azından ülkemizde.
Kasanın kapağını açınca içerde dev bir soğutucu ile karşılaşıyorum. elimi atınca hareket edecek yer yok içerde.
Ülkemizde ve dılarda su soğutma fiyatlarına bakalım.
Yurt Dışı
Corsair H100
115 Dolar
newegg.com/...
Corsair H100
105 Dolar
newegg.com/...
Zalman CNPS20LQ
95 Dolar
newegg.com/...
Thermaltake WATER2.0 ( Ülkemizde Yok Fİyatını Göstermek İçin Verdim)
70 Dolar
newegg.com/...
Geri kalan zaten TT ve Antec onlar da bizde yok.
Türkiye'de Fiyatlar
Corsair H100
285 Lira
eksenbilgisayar.com/...
Corsair H80
252 Lira
eksenbilgisayar.com/...
ZALMAN CNPS20LQ
255 Lira
sanalmarketim.com/...
haklısın ama hala en iyileri onlar. Corsair su soğutma alan herkes pompa ses sorunundan muzdarip. Çift kule değil geleneksel tek tip soğutucularda okadar soğutamıyor.
Genede en başarılı soğutmayı sağlayan hala çift kule tasarımlar.
Detaylı çok güzel resimleri var.
expreview.com/...
D14 gerisinde gözüküyor load da.Tabi dogru skor için aynı fanlarla test etmek lazım aynı rpm de