SilverStone'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Heligon SST-HE01

Bilgisayar donanımı tutkunlarınca yakınan tanınan kasa, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan üreticisi SilverStone, yeni işlemci soğutucusu Heligon SST-HE01'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





140 mm x 119 mm x 160 mm ebatlarında ve 926 gram ağırlığında çift kule tasarımlı Heligon SST-HE01'e, alüminyum yapraklar ve 6 adet, 6 mm çapında nikel kaplamalı bakır ısı boruları eşlik ediyor. Intel'in LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 formundaki işlemcilerine, AMD'nin ise AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerine destek veren soğutucunun tam ortasında PWM fonksiyonlu 140 mm'lik fana yer verilmiş. 500 ile 2000 devir / dakika hızları arasında çalışan fan, düşük devirde 42.8 CFM, yüksek devirde 171 CFM hava üfleyebiliyor. Yaklaşık 80.000 saat ömür biçilen fan, minimum 18 dB, maksimum 41 dB ses çıkarıyor.

Eğer tek fan yetersiz gelirse soğutucuya iki adet 120 mm'lik veya 140 mm'lik fan ekleyebiliyoruz. 10 Ağustos'tan itibaren boy göstermesi beklenen Heligon SST-HE01'in fiyatı 102$ olarak belirlenmiş.

