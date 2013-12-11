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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan düşük profilli yeni bir işlemci soğutucu daha; Nitrogon NT07-115X

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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SilverStone'dan düşük profilli yeni bir işlemci soğutucu daha; Nitrogon NT07-115X
Mini bilgisayarlar yaygınlaştıkça bu bilgisayarlara yönelik hazırlanan donanımlarda çeşitliliğin arttığına şahit oluyoruz. SilverStone'un düşük profilli yapı sunan yeni işlemci soğutucusu Nitrogon NT07-115X işte bunlardan bir tanesi.
90 mm çapında, 23 mm yüksekliğinde ve 201 gram ağırlığında tasarlanan Nitrogon NT07-115X'in ısı dağıtıcı yapraklarının alüminyumdan; tabanının ise bakırdan üretildiği görülüyor. Tabanda bakır tercih edilerek işlemci yüzeyi ile taban arasındaki ısı transferi arttırılmaya çalışılmış.
Intel'in LGA 1150, LGA 1155 ve LGA 1156 işlemcilerini destekleyen Nitrogon NT-07-115X'in maksimum 65W'lık ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerle kullanılması tavsiye ediliyor. İşlemci soğutucunun üzerine yerleştirilen 80 mm çapındaki fan ısı kontrollü. Isı durumuna göre 1.200 devir / dakika ile 3.400 devir / dakika hızları arasında çalışan fan, maksimum 48 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 18 dBA iken; yüksek devirde çalışırken çıkan ses 26 dBA düzeyinde.
SilverStone'un yeni işlemci soğutucusu için vergiler dahil 14,83 Pound'dan ön sipariş alınıyor. 14,83 Pound'un güncel kurlarla karşılığı merak eden okuyucularımız için 49,6 TL.
SilverStone'dan düşük profilli yeni bir işlemci soğutucu daha; Nitrogon NT07-115X
SilverStone'dan düşük profilli yeni bir işlemci soğutucu daha; Nitrogon NT07-115X

http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=442&area=en Yorum Yaz
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Frontoza 3 yıl
Ben mecbur böyle bişiy alıcam ama,türk marketlerde görmedim
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altanbilisim 5 yıl
Bu soğutucu İşlemcilerle birlikte kutu içerinde gelmeli
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Concerve 5 yıl
o isim ne öyle abicim nitrojen diye okudum daldım bende
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hayyam_karadenizli 5 yıl
intel??? mini kasa?? Küp kasalar yani micro-atxler neyse de, mini-itx ve intel kelimelerini yanyana getirince insan ürperiyo.
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DeistSuat 5 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli
intel??? mini kasa?? Küp kasalar yani micro-atxler neyse de, mini-itx ve intel kelimelerini yanyana getirince insan ürperiyo.

Ben dah önce mini-itx kasa toplamıştım
I7 47770k vardı. Soğutma h80i olmasına rağmen, yük altında 5 dakikada 80derecelere kadar geliyordu. Kasa silverstone ds10 olması lazım mını kasalarsan. Yani mini kasalara intel konulaz olsuğunu gördüm.
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aspirin_00 5 yıl
201 gram iyi daha önceki tanıttığınız fanlar neydi öyle 1 kg yakın fan bundan daha iyi mi soğutuyor test etme imkanınız oldu mu acaba ?
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl
En az 100 TL diyorum artıran ?

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