SilverStone'dan düşük profilli yeni bir işlemci soğutucu daha; Nitrogon NT07-115X

Mini bilgisayarlar yaygınlaştıkça bu bilgisayarlara yönelik hazırlanan donanımlarda çeşitliliğin arttığına şahit oluyoruz. SilverStone'un düşük profilli yapı sunan yeni işlemci soğutucusu Nitrogon NT07-115X işte bunlardan bir tanesi.

90 mm çapında, 23 mm yüksekliğinde ve 201 gram ağırlığında tasarlanan Nitrogon NT07-115X'in ısı dağıtıcı yapraklarının alüminyumdan; tabanının ise bakırdan üretildiği görülüyor. Tabanda bakır tercih edilerek işlemci yüzeyi ile taban arasındaki ısı transferi arttırılmaya çalışılmış.

Intel'in LGA 1150, LGA 1155 ve LGA 1156 işlemcilerini destekleyen Nitrogon NT-07-115X'in maksimum 65W'lık ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerle kullanılması tavsiye ediliyor. İşlemci soğutucunun üzerine yerleştirilen 80 mm çapındaki fan ısı kontrollü. Isı durumuna göre 1.200 devir / dakika ile 3.400 devir / dakika hızları arasında çalışan fan, maksimum 48 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 18 dBA iken; yüksek devirde çalışırken çıkan ses 26 dBA düzeyinde.

SilverStone'un yeni işlemci soğutucusu için vergiler dahil 14,83 Pound'dan ön sipariş alınıyor. 14,83 Pound'un güncel kurlarla karşılığı merak eden okuyucularımız için 49,6 TL.

http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=442&area=en