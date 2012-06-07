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SilverStone'dan yeni bir işlemci soğutucusu daha; SST-NT08

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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SilverStone'un, Computex 2012 etkinliğinde teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu bir diğer ürün SST-NT08 kodlu işlemci soğutucusu oldu.
SilverStone SST-NT08, alüminyum yapraklardan oluşan çift kule formunda tasarlanmış. Fotoğrafta da görülebileceği gibi sağdaki kule, soldaki kuleye kıyasla daha ince. Kulelerin arasında soğutmayı 120 mm x 120 mm x 25 mm ebatlarındaki fan üstlenmiş. Bu bilgilere ek olarak işlemci soğutucusuna 6 mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Her bir ısı borusu nikel ile kaplanmış.

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vanhelsingson 7 yıl
nazmi123
neden nikelle kaplıyorlar bu bakırları...daha iyi mi soğutuyor yoksa sadece renk içinmi

bakırın kararmaması için yapılıyor. soğutmaya yararı varmıdır bilemem.
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nazmi123 7 yıl
neden nikelle kaplıyorlar bu bakırları...daha iyi mi soğutuyor yoksa sadece renk içinmi
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Tunyukuk 7 yıl
RAM slotlarını engellemesin diye böyle asimetrik tasarlamışlar galiba
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MustafaNr 7 yıl
Resimde Araba Radyatörü Gibi Gözüküyor :D
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