SilverStone'dan yeni bir işlemci soğutucusu daha; SST-NT08

SilverStone'un, Computex 2012 etkinliğinde teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu bir diğer ürün SST-NT08 kodlu işlemci soğutucusu oldu.



SilverStone SST-NT08, alüminyum yapraklardan oluşan çift kule formunda tasarlanmış. Fotoğrafta da görülebileceği gibi sağdaki kule, soldaki kuleye kıyasla daha ince. Kulelerin arasında soğutmayı 120 mm x 120 mm x 25 mm ebatlarındaki fan üstlenmiş. Bu bilgilere ek olarak işlemci soğutucusuna 6 mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Her bir ısı borusu nikel ile kaplanmış.

