SilverStone'un yeni işlemci soğutucusu SST-NT01 Pro görüntülendi

SilverStone'un farklı tasarıma sahip işlemci soğutucusu SST-NT01 Pro, Computex 2012 etkinliğinde görüntülendi.



Antec'in Kuhler Flow modelinden esintiler taşıyan SST-NT01 Pro'nun yaprakları alüminyum. Alüminyum yapraklara, 6 mm kalınlığında 6 adet nikel kaplamalı bakır ısı borusu eşlik ediyor. İşlemci soğutucusuna fotoğrafta da görülebileceği üzere iki adet 70 mm'lik veya 80 mm'lik fan takılabiliyor.



SilverStone, SST-NT01 Pro'nun hangi firmanın hangi model işlemcileriyle uyumlu olduğunu açıklamamış. Muhtemelen Intel ve AMD'nin çoğu işlemcisine destek verilecektir.

