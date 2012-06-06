Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'un yeni işlemci soğutucusu SST-NT01 Pro görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
7
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SilverStone'un farklı tasarıma sahip işlemci soğutucusu SST-NT01 Pro, Computex 2012 etkinliğinde görüntülendi.
Antec'in Kuhler Flow modelinden esintiler taşıyan SST-NT01 Pro'nun yaprakları alüminyum. Alüminyum yapraklara, 6 mm kalınlığında 6 adet nikel kaplamalı bakır ısı borusu eşlik ediyor. İşlemci soğutucusuna fotoğrafta da görülebileceği üzere iki adet 70 mm'lik veya 80 mm'lik fan takılabiliyor.
SilverStone, SST-NT01 Pro'nun hangi firmanın hangi model işlemcileriyle uyumlu olduğunu açıklamamış. Muhtemelen Intel ve AMD'nin çoğu işlemcisine destek verilecektir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ruyanfa0203 7 yıl
Çok büyük ve itici duruyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tunyukuk 7 yıl
Bir anakart üzerinde görebilseydik daha gerçekçi fikir yürütebilirdik biraz enteresan ve sesli de bir model gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xXxNikitosxXx 7 yıl
Cooler Master V8 Derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TPU 7 yıl
bocekgrafik
Çok büyük ve itici duruyor.

Soğutucunun büyük ve itici olması performansından dahamı önemli? (:
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Çok büyük ve itici duruyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
ekran kartı soğutucu gibi düşünmüşler her kasaya uygun durmuyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 7 yıl
Sevemedim gitti şu 7-8 cm'lik fanları...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim