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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silverstone, Tundra sıvı soğutucu serisine iki yeni üye ekledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Silverstone, Tundra sıvı soğutucu serisine iki yeni üye ekledi

PC bileşenleri ile yakından tanıdığımız Silverstone, hepsi-bir-arada soğutucu türünde geliştirdiği Tundra serisine çift ve tek fanlı iki yeni üye daha ekledi. Yeni üyeler maliyet odaklı olması ile dikkat çekiyor. 

Modeller Tundra TD02-LITE ve Tundra TD03-LITE isimlerini taşıyor. LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/AM2/AM3/FM1/FM soketleri ile uyumlu olan soğutucular önceden doldurulmuş olarak geliyor ve doluma gerek bırakmıyor. 0.2mm kalınlığındaki su kanalları performansa olumlu katkı yapıyor. 

Modellerden Tundra TD02-LITE çift 120mm otomatik ayarlanabilir PWM fan ve bir adet 240mm radyatör taşırken, Tundra TD03-LITE ise tek 120mm PWM fan ve 120mm radyatör barındırıyor. Cihazlarda entegre mavi LED bildirim ışığı mevcut. 

Bakır tabanlı su bloğunun ölçüleri 65mm x 65mm x 38mm iken 12V 280mA pompa ile 2500±200RPM motor hızlarına ulaşılabiliyor. Fanlar ise 1500~2500RPM arasında dönüş hızlarına sahip. 92.5CFM maksimum hava akışı sağlayan fanlar 18-35 desibel arasında gürültü yayıyor. 

Ürünlerden Tundra TD02-LITE modeli 83.44$, TD03-LITE modeli ise 64.40$ fiyat etiketine sahip. Modellerin 13 Temmuz itibariyle satışa sunulması bekleniyor.  
Silverstone, Tundra sıvı soğutucu serisine iki yeni üye ekledi
 

http://hexus.net/tech/news/cooling/84599-silverstone-launches-tundra-td02-lite-td03-lite-liquid-coolers/ Yorum Yaz
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finansmen1 4 yıl
TD03 HAF932 Kasanın içine sığar mı? Ayrıca 1151 pinlerle uyumlu mudur?
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El Valiente 4 yıl finansmen1
1151 ile uyumlu ama kasadan emin değilim
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excalibur84 4 yıl
Lite olmayan Serileri TD02 ve TD03 satılıyor.
teknobiyotik.com/... teknobiyotik.com/...
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DeistSuat 4 yıl
Asıl bize gösterdiği pompasız sıvı soğutmayı tanıtsın.
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imOKAY 4 yıl DeistSuat
SlayerPIN0

Asıl bize gösterdiği pompasız sıvı soğutmayı tanıtsın.

pompasız sıvı soğutma mı?

o eski usül pasif blok soğutmalardan farksız olmaz mı?
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