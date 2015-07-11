Silverstone, Tundra sıvı soğutucu serisine iki yeni üye ekledi

PC bileşenleri ile yakından tanıdığımız Silverstone, hepsi-bir-arada soğutucu türünde geliştirdiği Tundra serisine çift ve tek fanlı iki yeni üye daha ekledi. Yeni üyeler maliyet odaklı olması ile dikkat çekiyor.





Modeller Tundra TD02-LITE ve Tundra TD03-LITE isimlerini taşıyor. LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/AM2/AM3/FM1/FM soketleri ile uyumlu olan soğutucular önceden doldurulmuş olarak geliyor ve doluma gerek bırakmıyor. 0.2mm kalınlığındaki su kanalları performansa olumlu katkı yapıyor.





Modellerden Tundra TD02-LITE çift 120mm otomatik ayarlanabilir PWM fan ve bir adet 240mm radyatör taşırken, Tundra TD03-LITE ise tek 120mm PWM fan ve 120mm radyatör barındırıyor. Cihazlarda entegre mavi LED bildirim ışığı mevcut.





Bakır tabanlı su bloğunun ölçüleri 65mm x 65mm x 38mm iken 12V 280mA pompa ile 2500±200RPM motor hızlarına ulaşılabiliyor. Fanlar ise 1500~2500RPM arasında dönüş hızlarına sahip. 92.5CFM maksimum hava akışı sağlayan fanlar 18-35 desibel arasında gürültü yayıyor.





Ürünlerden Tundra TD02-LITE modeli 83.44$, TD03-LITE modeli ise 64.40$ fiyat etiketine sahip. Modellerin 13 Temmuz itibariyle satışa sunulması bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/cooling/84599-silverstone-launches-tundra-td02-lite-td03-lite-liquid-coolers/