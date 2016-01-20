Silverstone, sessizlik odaklı iki yeni işlemci soğutucusu duyurdu

Intel Skylake işlemcilerin piyasaya çıkışı ile birlikte, uyumlu işlemci soğutucuların sayısı da artmaya başladı. Donanım bileşenleri konusunda uzman firmalardan Silverstone Technology, Argon serisine Skylake işlemciler ile uyumlu iki yeni soğutucu daha eklediğini duyurdu.





Seriye yeni eklenen soğutucular, Argon AR07 ve Argon AR08 adını taşıyor. Modeller, fan çapı ve ısı boruları kalınlığı ile birbirinden ayrılıyor. Diğer özellikler ise ortak. Soğutucular, benzersiz ısı dağıtıcı tasarımı ile iyi bir performans sunmaya çalışırken, gürültü oranını da en alt seviyede tutuyor. Birbirine geçmiş elmas kesim alüminyum yapraklar yanında; AR07 için 8mm, AR08 için 6mm kalınlığındaki 3 ısı borusu, işlemci ve termal macun ile doğrudan temas ediyor.





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Yine AR07 için 140mm, AR08 için 92mm çapındaki fanlar, havanın işlemci ve diğer anakart bileşenlerinin arasından geçmesine yardımcı oluyor. Intel LGA775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1366, 2011 ve 2011-V3 soketleri yanında soğutucular; AMD AM2, AM3, FM1 ve FM2 soketlerine de destek veriyor. Argon AR07 modeli 39$, Argon AR08 modeli 33$ seviyesinden ay sonunda satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-argon-ar07-ar08-coolers,31033.html