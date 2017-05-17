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Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi

Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu OpenAI, yalnızca simülasyonlar sayesinde kendisine verilen görevi gerçekleştirebilen yapay zeka yazılımı geliştirmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu yatırımcılar tarafından kurulan OpenAI, yapay zeka teknolojisi üzerindeki çalışmalarının ilk meyvelerini almaya başladı. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, simülasyondan veya video üzerinden öğrendiği bir işi gerçek hayatta yapabilen yapay zeka yazılımı geliştirmeyi başardı. Yapay zeka, iki farklı yapay sinir ağı kullanıyor.

İlk olarak kontrol ettiği robotun kamerası üzerinden bulunduğu ortamdaki cisimleri algılayan yapay zeka, daha önceden bu cisimlerle hiç karşılaşmamış olsa bile simülasyonlardan edindiği ve hafızasında bulunan verileri kullanarak karşısındaki cismi tanımlayabiliyor. Cisim tanımlamasında farklı permütasyonlar da rol oynuyor.

İkinci olarak robotun taklit etme sistemi devreye giriyor. Binlerce simülasyon ile eğitilmiş olan yapay zeka, çevresindeki cisimleri algılayabilmesinin ardından simülasyonda öğrendiklerini gerçekleştiriyor. Simülasyonda denemeler yapmış olmasına rağmen bu, yapay zekanın gerçek hayattaki ilk denemesi.

Yapay zeka, kendisine verilen görevin biraz daha farklısını da (örneğin 6 bloğu üst üste dizmek yerine blokları ikişer olarak dizmek) gerçekleştirebiliyor ve bunu öğrenmesi adına yalnızca bir simülasyon yeterli oluyor.

Kendi çözümünü üretiyor

Simülasyonda gösterilenle gerçek hayatta istenen arasında ufak farklılıklar olması durumunda yapay zeka kendi çözümlerini üretebiliyor. Örneğin yapay zekadan farklı renklerdeki blokları üst üste dizmesi isteniyor ve simülasyonda mavi bloğun üstünde siyah blok bulunuyor. Yapay zeka, başlangıçta simülasyonda bulundukları konumlardan farklı konumlarda bulunsalar bile mavi bloğun üstüne siyah bloğu yerleştirebiliyor.


https://futurism.com/elon-musk-just-unveiled-breakthrough-ai-research-heres-what-your-need-to-know/ Yorum Yaz
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Amd64x2 2 yıl
Şirketin adı NeuraLink değil miydi? Ülkemizde böyle bir iştirak varsa aha sloganda benden. YSA'sın yapay zeka.
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darkaura 2 yıl Amd64x2
Amd64x2

Şirketin adı NeuraLink değil miydi? Ülkemizde böyle bir iştirak varsa aha sloganda benden. YSA'sın yapay zeka.

neuralink in amaci beyin bilgisayar baglantisini, arayuzu saglamak. yani cyborg yapma amacli. yapay zeka farkli bir alan.
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kadirirdem 2 yıl
Yapay zeka başımızın belası olacak gibi geliyor.
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cagdas70 2 yıl
Türkiye yapay zeka konusunda nal topluyor. Bu konuda da geri kalmadan birşeyler yapılmaya başlanmalı. Yoksa her zaman ki gibi atı alan üsküdar'ı geçecek.

Sürücüsüz araç konusuda ayrı bir konu tabiki.
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sniper23 2 yıl
Aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu

Her şeyi Elon Musk'a dokundurmasak olmuyor mu ?
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aozgec 2 yıl
yapay zeka ile insan arasındaki en büyük fark, insanın öğrendiklerinin o insan için geçerli olması. ancak bir yapay zeka uygulamasının öğrendikleri diğer yapay zeka uygulamaları için de kullanıbilir olduğu için öğrenme süreci insanda olduğundan çok daha hızlı olacaktır. yani yapaz zeka bildiğin naruto gibi :)
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hanox 2 yıl
ya bu yapay zeka konusunda baya bir gelişmeler oluyor.
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