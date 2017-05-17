Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi

Aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu yatırımcılar tarafından kurulan OpenAI, yapay zeka teknolojisi üzerindeki çalışmalarının ilk meyvelerini almaya başladı. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, simülasyondan veya video üzerinden öğrendiği bir işi gerçek hayatta yapabilen yapay zeka yazılımı geliştirmeyi başardı. Yapay zeka, iki farklı yapay sinir ağı kullanıyor.

İlk olarak kontrol ettiği robotun kamerası üzerinden bulunduğu ortamdaki cisimleri algılayan yapay zeka, daha önceden bu cisimlerle hiç karşılaşmamış olsa bile simülasyonlardan edindiği ve hafızasında bulunan verileri kullanarak karşısındaki cismi tanımlayabiliyor. Cisim tanımlamasında farklı permütasyonlar da rol oynuyor.

İkinci olarak robotun taklit etme sistemi devreye giriyor. Binlerce simülasyon ile eğitilmiş olan yapay zeka, çevresindeki cisimleri algılayabilmesinin ardından simülasyonda öğrendiklerini gerçekleştiriyor. Simülasyonda denemeler yapmış olmasına rağmen bu, yapay zekanın gerçek hayattaki ilk denemesi.

Yapay zeka, kendisine verilen görevin biraz daha farklısını da (örneğin 6 bloğu üst üste dizmek yerine blokları ikişer olarak dizmek) gerçekleştirebiliyor ve bunu öğrenmesi adına yalnızca bir simülasyon yeterli oluyor.

Kendi çözümünü üretiyor

Simülasyonda gösterilenle gerçek hayatta istenen arasında ufak farklılıklar olması durumunda yapay zeka kendi çözümlerini üretebiliyor. Örneğin yapay zekadan farklı renklerdeki blokları üst üste dizmesi isteniyor ve simülasyonda mavi bloğun üstünde siyah blok bulunuyor. Yapay zeka, başlangıçta simülasyonda bulundukları konumlardan farklı konumlarda bulunsalar bile mavi bloğun üstüne siyah bloğu yerleştirebiliyor.

https://futurism.com/elon-musk-just-unveiled-breakthrough-ai-research-heres-what-your-need-to-know/