Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi

İlk olarak kontrol ettiği robotun kamerası üzerinden bulunduğu ortamdaki cisimleri algılayan yapay zeka, daha önceden bu cisimlerle hiç karşılaşmamış olsa bile simülasyonlardan edindiği ve hafızasında bulunan verileri kullanarak karşısındaki cismi tanımlayabiliyor. Cisim tanımlamasında farklı permütasyonlar da rol oynuyor.
Yapay zeka, kendisine verilen görevin biraz daha farklısını da (örneğin 6 bloğu üst üste dizmek yerine blokları ikişer olarak dizmek) gerçekleştirebiliyor ve bunu öğrenmesi adına yalnızca bir simülasyon yeterli oluyor.
Kendi çözümünü üretiyor
Simülasyonda gösterilenle gerçek hayatta istenen arasında ufak farklılıklar olması durumunda yapay zeka kendi çözümlerini üretebiliyor. Örneğin yapay zekadan farklı renklerdeki blokları üst üste dizmesi isteniyor ve simülasyonda mavi bloğun üstünde siyah blok bulunuyor. Yapay zeka, başlangıçta simülasyonda bulundukları konumlardan farklı konumlarda bulunsalar bile mavi bloğun üstüne siyah bloğu yerleştirebiliyor.
https://futurism.com/elon-musk-just-unveiled-breakthrough-ai-research-heres-what-your-need-to-know/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neuralink in amaci beyin bilgisayar baglantisini, arayuzu saglamak. yani cyborg yapma amacli. yapay zeka farkli bir alan.
Sürücüsüz araç konusuda ayrı bir konu tabiki.
Her şeyi Elon Musk'a dokundurmasak olmuyor mu ?