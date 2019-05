Sınırları aşan yepyeni bir akıllı telefon: Casper VIA A1

Tam Boyutta Gör



Kuruluşunun 25. yılını kutlayan, Türkiye’nin bilgisayar uzmanı markası Casper’dan yeni bir akıllı telefon daha geliyor. Üstün performans arayanlar için üretilen Casper VIA A1, 4 GB RAM, 1,8 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların beklentilerini karşılamanın ötesine geçiyor. Yekpare metal gövdeye sahip ürün, parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenliğe ve kolay kullanıma sahip. Gövdesi 97% metal malzemeden üretilen telefonun ekranı, Gorilla Glass 3 ekran teknolojisi sayesinde çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan telefon, elmas kesim özelliği sayesinde şıklık konusunda da oldukça iddialı.

64 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM ile İddialı Performans

Akıllı telefon pazarındaki en iddialı ürün performanslarından birine sahip Casper VIA A1, 64 GB Dahili Hafıza ve 4GB RAM sayesinde hem iş hem özel hayatında akıllı telefonundan sıkça faydalanan kullanıcıların aynı anda bir çok program çalıştırmak ve fazla veri depolama gibi konularda hayatlarını oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca Dual SIM özelliği sayesinde telefonu iki farklı SIM kartla kullanmak ya da bir SIM kart bir microsd kart ile depolama kapasitesini 128 GB’ye kadar artırmak mümkün.





4.5G’de Cat6 desteği

En güncel mobil bağlantı teknolojilerinden 4.5G özelliği bulunan akıllı telefonda Cat 6 desteği de mevcut. Bu sayede 4.5G şebekelerinde 300 Mbps download, 50 Mbps upload hızları ile hiç beklemeden maksimum hızda internetin tadını istediğiniz gibi çıkarmak mümkün.





Şık Metal Gövde ve 5.5 inç Full HD IPS ekran

Performansının yanında görsel olarak da ön plana çıkan Casper VIA A1, 5.5 inç Full HD IPS ekranı, elmas kesim köşeleri ve altın rengi şık metal gövdesi ile dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Ekran flaşı ile harika fotoğraflar

13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamera çözünürlüğü sunan Casper VIA A1’de cilt güzelleştirme ve benzeri birçok çekim modu bulunuyor. Bu sayede fotoğraf çekmeyi kolay hale getiren Casper VIA A1, ekran flaşı özelliği sayesinde de az ışıkta bile harika fotoğraflar çekme imkânı sağlıyor. Fotoğraf düzenleme konusunda oldukça geniş bir uygulama portföyüne sahip, VIA A1’de fotoğraf meraklılarının oldukça heyecan duyacağı yenilikler mevcut.





Merak Uyandıran Yepyeni Fonksiyonlar

Android 6,0 (Marshmallow) işletim sistemine sahip Casper VIA A1, yepyeni farklı uygulamalarla farklılaşıyor. Çocuk Modu sayesinde telefonunuzu sadece çocuğunuza özel içerikle donatılmış halini kullanabileceğiniz gibi, Dual Pencere özelliği sayesinde aynı anda birçok uygulamayı eş zamanlı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Özel Güvenlik Modları sayesinde bazı kolay kısa yollarla uygulamalarınızı gizleyebilir, kimseyle paylaşmak istemediğiniz uygulama ve fotoğraf gibi belgelere sadece siz ulaşabilirsiniz. Kış aylarında eldivenle bile kullanılabilen bu ürünü keşfettikçe özelliklerine inanamayacaksınız.





Hızlı Şarj ve Güç Tasarrufu

Hızlı şarj imkânına sahip Casper VIA A1, ayrıca 3130 mAh pili ve güç tasarrufu teknolojisiyle, uzun süreli kullanım özelliğine sahip ve pil sorununu en aza indiriyor. CASPER VIA A1 akıllı telefon, 15 Ağustos’tan itibaren, tüm teknolojik marketlerde ve Casper satış noktalarında 1499 TL fiyatla satışa sunuldu.



Casper VIA A1 Teknik Özellikleri

İşlemci : Sekiz çekirdekli 1,8 GHz.

: Sekiz çekirdekli 1,8 GHz. İşletim Sistemi : Android Marshmallow

: Android Marshmallow Ekran : 5.5 inç 1920 x 1080 piksel, Full HD IPS

: 5.5 inç 1920 x 1080 piksel, Full HD IPS RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB dahili, microSD hafıza kartı ile 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza

: 64 GB dahili, microSD hafıza kartı ile 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza Kamera : 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

: 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera Pil : 3130 mAh

: 3130 mAh Bağlantılar : Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, microUSB

: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, microUSB Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı

