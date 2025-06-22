Honor Magic V5’in tasarımı gözler önüne serildi

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Honor’un yeni nesil katlanabilir telefonu Magic V5, nihayet sahneye çıktı. Henüz gizlilik kılıfı altında sergilense de, cihazın iddialı tasarımı dikkat çekmekten geri kalmadı. Metal çerçevesi ve düz hatlarıyla oldukça şık görünen modelin en çok konuşulan yönüyse inceliği oldu. Yaklaşık 8.93 mm kalınlık ve 219 gramın altındaki ağırlığıyla, Magic V5 şu ana kadar geliştirilen en hafif ve en ince büyük ekranlı katlanabilir telefon unvanına göz dikiyor.

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Tasarım sadece başlangıç. Honor, bu modelle donanım tarafında da sınırları zorluyor. İç kısımda 7.95 inç büyüklüğünde 2K+ LTPO bir ekran yer alırken, dış yüzeyde 6.45 inçlik bir panel bulunuyor. Kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Leading Version işlemcisi çalışıyor. 6.100 mAh kapasiteli dev batarya ve 80W kablolu/kablosuz şarj desteğiyle kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacağı kesin. Kamera tarafında ise 200 MP’lik ana sensör dikkat çekiyor. Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve Beidou uydu mesajlaşma desteği de cihazın öne çıkan diğer detayları arasında.

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Honor sadece donanımda değil, yazılım tarafında da iddialı. Magic V5, yapay zekâ tabanlı kişisel bilgi sistemi, cihazlar arası etkileşim ve masaüstü benzeri çoklu görev desteğiyle üretkenliği cebinize taşımayı hedefliyor.

Cihazın resmi tanıtımı 2 Temmuz’da yapılacak. Aynı etkinlikte MagicPad 3 tablet modeli de sahne alacak. Kısacası Honor, bu yaz sadece katlanabilir telefon yarışına değil, yapay zekâ destekli mobil geleceğe de güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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