Redmi K90 Pro’ya güç verecek kamera ve işlemci ortaya çıktı

OmniVision OV50Q sensörü, amiral gemisi sınıfı periskop telefoto yetenekleri sunabilir
Gelen bilgilere göre cihazın arka kamera sisteminde OmniVision OV50Q sensörüne yer verilecek. Bu sensör, 50 megapiksel çözünürlük, 1/1,3 inç boyut ve LOFIC ile QPD V3 gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle donatılmış. Bu yenilikler, kameranın düşük ışıkta daha net görüntüler üretmesini, otomatik odaklamanın daha hızlı çalışmasını ve enerji verimliliğini artırmasını sağlıyor. Ayrıca, süper kare sentezi ve pürüzsüz geçiş özellikleri sayesinde video çekim kalitesi de gözle görülür şekilde iyileşiyor.
Sızdırılan teknik detaylara göreyse Redmi K90 Pro yalnızca kamera özellikleriyle değil, ekran ve performans tarafında da dikkat çekecek. Cihazın 6,59 inç büyüklüğünde düz bir 2K LTPS ekranla gelmesi ve bu panelin dar çerçevelerle desteklenmesi bekleniyor. Son olarak cihazın işlem gücü ise Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2’den geliyor. TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim sürecini temel alan bu işlemcinin, Geekbench 6 tek çekirdek testinde 4.000 puana kadar ulaşmakta. Bu da K90 Pro'nun oyun ve günlük kullanım performansında oldukça iddialı olacağını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: