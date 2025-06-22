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    Redmi K90 Pro’ya güç verecek kamera ve işlemci ortaya çıktı

    Xiaomi Redmi K90 Pro’nun 50MP OmniVision OV50Q periskop telefoto kamerasıyla gelmesi bekleniyor. İşte Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin beklenen özellikleri:    

    Redmi K90 Pro’ya güç verecek kamera ve işlemci ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin alt markası Redmi, yıl sonuna doğru yeni amiral gemisi modeli K90 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eylül ayında Çin’de Xiaomi 16 serisinin tanıtılması beklenirken, Redmi K90 ve K90 Pro’nun ise Ekim veya Kasım aylarında kullanıcılarla buluşması öngörülüyor. Yeni bir sızıntı ise Redmi K90 Pro'nun periskop telefoto kamerasına dair heyecan verici detayları ortaya çıkardı.

    OmniVision OV50Q sensörü, amiral gemisi sınıfı periskop telefoto yetenekleri sunabilir

    Gelen bilgilere göre cihazın arka kamera sisteminde OmniVision OV50Q sensörüne yer verilecek. Bu sensör, 50 megapiksel çözünürlük, 1/1,3 inç boyut ve LOFIC ile QPD V3 gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle donatılmış. Bu yenilikler, kameranın düşük ışıkta daha net görüntüler üretmesini, otomatik odaklamanın daha hızlı çalışmasını ve enerji verimliliğini artırmasını sağlıyor. Ayrıca, süper kare sentezi ve pürüzsüz geçiş özellikleri sayesinde video çekim kalitesi de gözle görülür şekilde iyileşiyor.

    Sızdırılan teknik detaylara göreyse Redmi K90 Pro yalnızca kamera özellikleriyle değil, ekran ve performans tarafında da dikkat çekecek. Cihazın 6,59 inç büyüklüğünde düz bir 2K LTPS ekranla gelmesi ve bu panelin dar çerçevelerle desteklenmesi bekleniyor. Son olarak cihazın işlem gücü ise Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2’den geliyor. TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim sürecini temel alan bu işlemcinin, Geekbench 6 tek çekirdek testinde 4.000 puana kadar ulaşmakta. Bu da K90 Pro'nun oyun ve günlük kullanım performansında oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

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