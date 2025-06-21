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    Samsung, One UI 8 güncellemesini iki eski amiral gemisi için test ediyor

    Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, yalnızca yeni telefonlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Yeni yazılım, Galaxy Z Fold 5 ve S22+ gibi önceki nesil modellerde test ediliyor.

    Samsung, One UI 8'i iki eski amiral gemisi için test ediyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi için hazırlıklarını sürdürürken sadece en yeni cihazlarını değil, önceki nesil amiral gemilerini de göz ardı etmiyor. Ortaya çıkan test sürümleri, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy S22+ gibi modellerin de bu güncellemeyi alacağına işaret ediyor. Üstelik güncellemenin, temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte çıkış yapması bekleniyor.

    Performans testlerinde, ABD modelleri üzerinden yapılan denemeler dikkat çekiyor. Z Fold 5 modeli Geekbench’te tek çekirdekte yaklaşık 1.892, çoklu çekirdekte ise 5.143 puan aldı. S22+ tarafında ise sonuçlar biraz daha mütevazı: 1.524 ve 3.678. Elbette bu skorlar, henüz erken aşamadaki yazılımlar için gayet normal.

    Güncellemenin içerik açısından devrimsel yenilikler sunması beklenmese de, bazı iyileştirmeler kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Örneğin sistem genelinde daha akıcı animasyonlar ve Google Gemini destekli yapay zekâ entegrasyonları dikkat çeken başlıklar arasında. Ancak sızıntılara bakılırsa, değişiklik listesi şimdilik epey sade.

    Galaxy S22 serisi içinse bu güncelleme bir dönüm noktası. 2022 çıkışlı bu seri, One UI 8 ile son büyük Android güncellemesini alacak. Büyük yenilikler olmasa da pil yönetimi ve çoklu görev performansı gibi günlük kullanımı etkileyen detaylarda iyileştirmeler göze çarpabilir. Samsung’un bu modeller için bir süre daha güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edeceği belirtiliyor.

    Samsung’un geçtiğimiz yıl yaşadığı One UI 7 gecikmelerinden sonra, bu kez daha erken test sürecine başlaması olumlu karşılanıyor. Özellikle eski cihazların da bu sürece dahil edilmesi, yazılım desteği konusunda şirketin ciddi bir adım attığını gösteriyor.

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