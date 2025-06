Samsung, One UI 8 ile HDR ekran görüntüsü desteği getiriyor

Samsung, kullanıcıların HDR ekran görüntüleri almasına olanak tanıyan Android 16 özelliğini One UI 8'e entegre etmek için çalışıyor.

Samsung telefonlara HDR ekran görüntüsü geliyor

HDR ekran görüntüsü desteği, herkese açık olmayan One UI 8 beta sürümünde yer alıyor. Özellik yayınlandığında, Samsung telefon kullanıcıları HDR içeriğin ekran görüntüsünü alıp bunu HDR formatında görüntüleyebilecek. Başka bir deyişle, HDR açıkken bir film izliyor veya bir oyun oynuyorsanız ekran görüntüsü aldığınızda bu ekran görüntüsü Galeri uygulamasında görüntülendiğinde HDR efektini koruyacak.

Şu anda, HDR içeriğin ekran görüntüsü alındığında SDR olarak kaydediliyor. Bu ekran görüntüleri HDR verilerini korumuyor, bu nedenle orijinal içerik kadar parlak görünmüyor. HDR ekran görüntüsü, gain map ile birlikte PNG formatında kaydedilecek.

HDR ekran görüntüsü özelliği henüz herkese açık One UI 8 beta sürümünde mevcut olmadığından, Samsung'un bunu ne zaman kullanıma sunacağı belli değil. HDR ekran görüntüsü desteği, gelecekteki bir One UI 8 beta sürümüyle veya beta programının tamamlanmasının ardından One UI 8 final sürümüyle eklenebilir.

Bu arada, Apple, iOS 26 güncellemesiyle iPhone’lara HDR ekran görüntüsü desteğini getirdi. HDR ekran görüntüleri, HEIF görüntü formatında kaydediliyor. PNG dosyası olarak kaydedilen SDR ekran görüntüsü seçeneği de mevcut.

