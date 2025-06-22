Redmi K80 Ultra’nın A’dan Z’ye tüm özellikleri sızdırıldı

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Redmi, amiral gemisi segmentine göz kırpan yeni modeli K80 Ultra ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın resmi lansmanı henüz gerçekleşmedi, ancak sızdırılan detaylar beklentileri oldukça yukarı çekmiş durumda. Gücünü MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9400+ işlemcisinden alan telefon, performans tutkunlarını hedef alıyor.

6.83 inçlik düz M9 ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit'e varan zirve parlaklıkla öne çıkıyor. TCL CSOT ve Tianma üretimi panellerin kalibrasyonları ise Redmi tarafından tek bir standarda oturtulmuş. Ekran, sadece görüntü kalitesiyle değil, tepkime süresi ve dokunmatik hassasiyetiyle de iddialı.

K80 Ultra'nın bir diğer dikkat çeken noktası ise soğutma sistemi. Xiaomi'nin şimdiye kadar geliştirdiği en büyük 3D sıvı soğutma çözümü bu modelde yer alıyor. 6500 mm²’lik bu dev yapı, işlemci sıcaklığını 3 dereceye kadar düşürebiliyor. Bu da özellikle oyun sırasında performans kaybını en aza indiriyor.

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Kamera tarafında da eli boş gelmeyen Redmi, ana kamerada 50 MP çözünürlüğünde, optik sabitleme destekli büyük bir sensöre yer vermiş. Selfie kamerası ise 20 MP. Ultra geniş açılı ikinci kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Batarya kapasitesi 7410 mAh. Evet, yanlış okumadınız. Üstelik bu dev pile 100W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Isınmayı azaltmak adına bypass şarj teknolojisi de unutulmamış. Diğer yandan cihazda metal çerçeve, Dragon Crystal ekran koruması, IP68/IP69 sertifikaları, stereo hoparlörler ve güçlü bir titreşim motoru yer alıyor. Parmak izi sensörü ise ekran altında, ultrasonik yapıda.

Cihaz ayrıca Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge serisi çiplerle donatılmış. Bunlar batarya sağlığından şarj yönetimine kadar pek çok alanda kontrol sağlıyor. USB 2.0 bağlantı noktası, NFC ve kızılötesi sensör de mevcut özellikler arasında.

Toplamda 219 gram ağırlığındaki K80 Ultra; Ladin Yeşili, Buz Mavisi, Aytaşı Beyazı ve Kumtaşı Grisi gibi dört farklı renkle satışa sunulacak. Lansman tarihi netleşmemiş olsa da, K Pad modeliyle birlikte raflardaki yerini alması uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

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