Sınırlı sayıda üretilen 4 TB'lık LaCie Blade Runner sıradışı tasarımıyla dikkat çekiyor

Veri depolama sektörünün güçlü isimlerinden LaCie, ünlü Fransız tasarımcı Philippe Patrick Starck ile işbirliği içinde geliştirdiği harici sabit disk modeli Blade Runner'ı duyurdu.



Sıradışı tasarımında, 1982 yılında beyaz perdede gösterime giren Blade Runner filminden ilham alındığı ifade edilen ve sadece 9.999 adet üretilmesi planlanan Blade Runner, 193 mm uzunluğunda, 141 mm genişliğinde, 74 mm kalınlığında ve yaklaşık 2 kg ağırlığında tasarlanmış. Harici sabit diskin gövdesinde kullanılan materyal ise alüminyum. Bu sayede harici sabit diskin hem serin çalışması hem de darbelere karşı korunması amaçlanmış. 4 TB depolama alanı sunan Blade Runner, USB 3.0 arayüzü desteği sayesinde saniyede 5 Gb'e varan veri transferine olanak tanıyor.



Sağ tarafta konumlandırılan LED ışık, harici sabit disk aktif durumdayken turuncu renkte yanıyor. Uyku moduna geçiş yapıldığında ise ışık rengi yeşile dönüşüyor. Uyku moduna geçildiğinde harici sabit diskin enerji sarfiyatının %75'lere varan oranlarda azaldığı vurgulanmış.



LaCie, Blade Runner'ı, 299.99$'dan piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.lacie.com/de/products/product.htm?id=10613