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Sınırlı sayıda üretilen 4 TB'lık LaCie Blade Runner sıradışı tasarımıyla dikkat çekiyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sınırlı sayıda üretilen 4 TB'lık LaCie Blade Runner sıradışı tasarımıyla dikkat çekiyor
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Veri depolama sektörünün güçlü isimlerinden LaCie, ünlü Fransız tasarımcı Philippe Patrick Starck ile işbirliği içinde geliştirdiği harici sabit disk modeli Blade Runner'ı duyurdu.
Sıradışı tasarımında, 1982 yılında beyaz perdede gösterime giren Blade Runner filminden ilham alındığı ifade edilen ve sadece 9.999 adet üretilmesi planlanan Blade Runner, 193 mm uzunluğunda, 141 mm genişliğinde, 74 mm kalınlığında ve yaklaşık 2 kg ağırlığında tasarlanmış. Harici sabit diskin gövdesinde kullanılan materyal ise alüminyum. Bu sayede harici sabit diskin hem serin çalışması hem de darbelere karşı korunması amaçlanmış. 4 TB depolama alanı sunan Blade Runner, USB 3.0 arayüzü desteği sayesinde saniyede 5 Gb'e varan veri transferine olanak tanıyor.
Sağ tarafta konumlandırılan LED ışık, harici sabit disk aktif durumdayken turuncu renkte yanıyor. Uyku moduna geçiş yapıldığında ise ışık rengi yeşile dönüşüyor. Uyku moduna geçildiğinde harici sabit diskin enerji sarfiyatının %75'lere varan oranlarda azaldığı vurgulanmış.
LaCie, Blade Runner'ı, 299.99$'dan piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Sınırlı sayıda üretilen 4 TB'lık LaCie Blade Runner sıradışı tasarımıyla dikkat çekiyor
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http://www.lacie.com/de/products/product.htm?id=10613 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
fan takmalarından iyi bence
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OverClocK1ng 6 yıl
Hypnotica
10000 üretseniz ölürsünüz zaten. illa bi farklılık olacak ya.

-Peki bu diskten kaç tane üretelim?
- 10.000 tane iyi bence.
- Cık. 10.000 çok. 9.999 iyidir.
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MxFxOx 6 yıl
hardisk nerede :?
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marseltalon 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

hardisk nerede :?

memlekette.
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alemburda34 6 yıl
Görünümde görünüm olsa gam yemeyeceğim ısıtıcı gibi görünümü var.
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Umutcan 6 yıl
Bunu birinin kafaya fırlatsan adam ölür, 2kg nedir yahu... Harici diskin taşınabilir olması gerekir herşeyden önce.
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osmanefeozkan 6 yıl
4 tb görüntüsü güzel özel bir tasarım ve fiyatı 300 $ bence normal 3tb hdd 150$ konsept ürünlerin üretim maliyetinin yüksek olmasını da katarsak gayet iyi fiyat
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Sanat Günesi 6 yıl
Ufak tefek cambazlıklarla sırf harddisk fiyatlarını yüksek tutabilmek için binbir trlü oyun oynuyorlar. Yakında altın kaplamalı, karamelli ve vişneli seçenekler ''size özel'' fiyatlarla ve sadece sınırlı sayıda üretilir. Tek özellikleri bindirimli fiyatları sadece ...
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Menow 6 yıl
2 kg ağırlığında harika bir harici disk!
İstanbul'da gece geç saatlerde yürümek zorunda kalanlar artık daha güvenli...
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Hypnotica 6 yıl
10000 üretseniz ölürsünüz zaten. illa bi farklılık olacak ya.
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capoeira_GS 6 yıl
iyiki 9.999 adet üretmeyi planlamışlar 10.000 tane üretselermiş çok fazla olurmuş
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lyridder 6 yıl
Çok havalı.
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