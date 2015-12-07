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Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi

İnternet bağlantınızın varlığı, öğrenmenin sınırlarını ortadan kaldıralı çok oldu. Eğer yeni bir şeyler öğrenme noktasında istekliyseniz size dokuz harika web sitesi önerimiz var.
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni bir dil öğrenmek, herhangi bir konuda uzmanlaşmak veya uzmanlardan doğrudan bilgi almak için artık YouTube’da yüz binlerce video bulunuyor. Bu noktada kendini sahiden kanıtlamış bir yerlerden yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız size 9 tane çok özel site önereceğiz. İngilizce bilmenizi gerektiren o sayfalara şimdi gelin birlikte bakalım: 

edX

Dünyanın en iyi üniversitelerinden online kurslar alabilmenizi sağlayan edX, Harvard, MIT gibi üniversitelerden onaylanmış kurslar sunuyor. Başarıyla bitirilen kursların sonunda sertifika alma şansınız da var. Kursların bazıları ücretsiz sunulurken bazı dersler için ödeme yapmanız isteniyor. Bilgisayardan, ekonomi ve finansa hatta mimariye kadar onlarca farklı konuda kurs alabiliyorsunuz.

 
Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi

Coursera

Tamamen ücretsiz kurslar bulunan Coursera, üniversitelerle iş birliği gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 16 Milyon’dan fazla kişinin bir şeyler öğrenmek için başvurduğu sitede 1506 ders ve içerik üretimi için 138 tane işbirliği mevcut.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

Coursmos

Herkesin içerik üreterek katkıda bulunduğu ve uzmanlığını kullanarak bu katkı ölçüsünde parasal kazanımlar sağlayabildiği Coursmos altında 100 Bin’den fazla video mevcut. Kategoriler arasında yemekten, teknolojiye, kişisel gelişimden müziğe kadar geniş bir yelpazede seçenekler bulunuyor. Sitede tüm içerikler paket halinde sunuluyor ve hem ücretli hem de ücretsiz alternatifler mevcut.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

Highbrow

Size kısa sürede çok şey öğretmeyi amaçlayan Highbrow, belirli sürelerde toplu dersler alarak sizi gün gün bir konu hakkında yetkin kılmayı amaçlıyor. Ücretli veya ücretsiz sunulan herhangi bir içeriği satın almadan önce kursun kaç gün süreceğini her gün size kaç dakikalar içerik sunulacağını önceden görebiliyorsunuz.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

Skillshare

Adından da anlaşılacağı üzere yaratıcılığınızı geliştirmek adına iş, tasarım, kendin yap, müzik, film, fotoğraf, teknoloji, yazma gibi kategorilerde eğitsel videolar barındıran Skillshare’da bazı videolara ücretsiz üyelik ile erişim sağlanabilirken bazı videolar için Premium üye olmanız gerekiyor. Bu arada an itibariyle sitede 3 aylık Premium üyelik 0,99 Dolar ile satılıyor.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

Curious

Aklınıza gelebilecek hemen her konuda toplu dersler alabileceğiniz Curious daha çok temel düzeyde eğitimler bulunan bir nokta duruşu sergiliyor. Giriş dersleri tamamen ücretsiz olan sonraki dersler için Premium üyelik isteyen Curious bu sayede dersleri deneyip öyle devam etme şans tanıyor. 30 gün ücretsiz deneme sürümü bulunan sistem, sonrasında aylık 14,99 Dolar’dan başlayan fiyatlar ile alınabiliyor.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

Lynda.com
3D modelleme, animasyon, video ve görüntü işleme, web tasarım, mobil yazılım geliştirme, fotoğrafçılık gibi kategorilerde içerikler sunulan Lynda.com tüm içeriğini aylık üyelik model ile ücretli olarak sunuluyor. Ucuz olan üyelik seçeneğinde videolu derslere sınırsız erişim imkanınız varken bir üst üyelik seçeneğinde derslerde anlatılan konunun üzerinde çalışılan proje dosyasını da doğrudan indirme imkanınız bulunuyor. Fiyatlar 20 Dolar’dan başlıyor 35 Dolar’a kadar yükseliyor. Bu arada tüm üyelere 10 gün ücretsiz deneme imkanı da tanınmış.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

CreativeLive

CreativeLive alanındaki ilginç seçeneklerden. Gerçek bir sınıf ortamında birden fazla kamera ile çekilen dersleri izleyebiliyorsunuz. Her derste bir proje gerçekleştiriliyor ve derslerde birden fazla hoca bulunuyor. İşin ilginç yanı ise derslerin o anda gerçekten yapılması. Yani canlı canlı bir derse dahil oluyorsunuz. Hem sınıfta öğrenciler bulunuyor hem de online olarak. Mesela biz fotoğrafçılıkla ilgili bir ders açtığımız sınıfta 2 öğretmen, farklı yaş gruplarından 6 öğrenci ve 7000’den fazla online öğrenci mevcuttu. Ders ders satın alma imkanı tanıyan CreativeLive yıl başına kadar tüm derslerde %40 indirime gitmiş durumda. Ortalama ders ücretleri ise 100 Dolar seviyesinde.

 
Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi

Udemy

Sağlık ve Fitness’tan yazılım geliştirmeye, fotoğrafçılığa hatta kişisel gelişime kadar birçok farklı konuda paket halinde dersler satan Udemy, bazı dersleri ücretsiz sunsa da içerik çoğunlukla ücretli. 40 Dolar’a da ders var 300 Dolar’a da. Dersi bir kez satın alınca ömür boyu erişim imkanı kazanıyorsunuz. Ders bitince bitirme sertifikası alabiliyorsunuz ve dersler 5 saat ile 10 saat arasında değişiyor.

Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi
 

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niksaçmabişeybence 3 yıl en beğenilen
güzel ama ingilicçe
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infom@n 3 yıl
Böyle bir paylaşımı hoş bulmadım.
Çünkü sitenizin müdavimi olup çoğunluğu ortaokullu ve liseli profesörler henüz devlet okullarının verdiği mükemmel ingilizce eğitimlerini tamamlamadılar. Hal böyle olunca ingilizce bilmeyen takipçilerinizi ingilizce içerikle bilgilendirmeniz imkansız.
Biliyorum üyeleriniz bunu kabul etmeyecek ve herkes anadili gibi ingilizce bildiğini savunacak ama bu gerçekleri değiştirmez.
Böyle bir paylaşımı hoş bulmadım.Çünkü sitenizin müdavimi olup çoğunluğu ortaokullu ve liseli profesörler henüz devlet okullarının verdiği mükemmel ingiliz...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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GenkaNuank 3 yıl infom@n
infom@n

Böyle bir paylaşımı hoş bulmadım.
Çünkü sitenizin müdavimi olup çoğunluğu ortaokullu ve liseli profesörler henüz devlet okullarının verdiği mükemmel ingilizce eğitimlerini tamamlamadılar. Hal böyle olunca ingilizce bilmeyen takipçilerinizi ingilizce içerikle bilgilendirmeniz imkansız.
Biliyorum üyeleriniz bunu kabul etmeyecek ve herkes anadili gibi ingilizce bildiğini savunacak ama bu gerçekleri değiştirmez.


E yani ne yapalım gidip dandik türk basınını okuyup salak saçma türk dizileri izleyelim di mi ing bilmiyoz diye. Sırf kendi bilmiyor diye paylaşımı hoş bulmamak da ayrı bir sacmalık
infom@nBöyle bir paylaşımı hoş bulmadım.Çünkü sitenizin müdavimi olup çoğunluğu ortaokullu ve liseli profesörler henüz devlet oku...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Glitz 3 yıl
TED videolarını izleyebilirsiniz Türkçe altyazı desteği de var, KhanAcademyTurkce youtube kanalı da gayet güzel. Kimse 35 dolar verip ders almaz o sitelerden ne yazıkki.
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sendemail 3 yıl
Arkadaşlar şu anda yoldan yazıyorum bunu,
Khanacademy de öneririm
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DH Misafiri 3 yıl
ben zaten skillshare yazısını okuyunca adından anladım hemen...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Güzel haber. Teşekkürler. Bir kaçını deneyeceğim.
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DH Misafiri 3 yıl
PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER . BEN BU SİTELERİ KENDİ İNGİLİZCE Mİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULANABİLECEGİMİ DÜŞÜNÜYORUM .
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DH Misafiri 3 yıl
Bence çok önemli bir konu egitim şart bildiginiz gibi. Sadece ingilizce bilen bir kişi bu sitedelerde faydali olacagini düşündügü yazı veya videoları türkçeye cevirse cok cok faydalı bir iş yapar. Saçma sapan yeni cikacak telefon ve donanımlarını konuşup zaman harçıyacagımıza arada faydalı bilgiler ögreniriz. Saygılar...
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WB 3 yıl
Bookmark'ladim
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muhamnet 3 yıl
Bu siteler donanimhaber e ilham olur inşallah. Ziyaretçilerine birseyler katan site görürler.
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infom@n 3 yıl
Böyle bir paylaşımı hoş bulmadım.
Çünkü sitenizin müdavimi olup çoğunluğu ortaokullu ve liseli profesörler henüz devlet okullarının verdiği mükemmel ingilizce eğitimlerini tamamlamadılar. Hal böyle olunca ingilizce bilmeyen takipçilerinizi ingilizce içerikle bilgilendirmeniz imkansız.
Biliyorum üyeleriniz bunu kabul etmeyecek ve herkes anadili gibi ingilizce bildiğini savunacak ama bu gerçekleri değiştirmez.
1 Yanıt Yanıtla +9
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GenkaNuank 3 yıl infom@n
infom@n

Böyle bir paylaşımı hoş bulmadım.
Çünkü sitenizin müdavimi olup çoğunluğu ortaokullu ve liseli profesörler henüz devlet okullarının verdiği mükemmel ingilizce eğitimlerini tamamlamadılar. Hal böyle olunca ingilizce bilmeyen takipçilerinizi ingilizce içerikle bilgilendirmeniz imkansız.
Biliyorum üyeleriniz bunu kabul etmeyecek ve herkes anadili gibi ingilizce bildiğini savunacak ama bu gerçekleri değiştirmez.


E yani ne yapalım gidip dandik türk basınını okuyup salak saçma türk dizileri izleyelim di mi ing bilmiyoz diye. Sırf kendi bilmiyor diye paylaşımı hoş bulmamak da ayrı bir sacmalık
2 Yanıt Yanıtla +6
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Stansflower 3 yıl
Merhaba
Merakımdan soruyorum. Bu haberi yayımlarken herhangi bir kaynaktan yardım aldınız mı? Yoksa tamamen kendi deneyimleriniz ile mi bu haberi yayımladınız. Eğer, bir kaynaktan aldıysanız kaynak siteyi bizimle paylaşır mısınız?
Sevgiler
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