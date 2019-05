Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi

Yeni bir dil öğrenmek, herhangi bir konuda uzmanlaşmak veya uzmanlardan doğrudan bilgi almak için artık YouTube’da yüz binlerce video bulunuyor. Bu noktada kendini sahiden kanıtlamış bir yerlerden yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız size 9 tane çok özel site önereceğiz. İngilizce bilmenizi gerektiren o sayfalara şimdi gelin birlikte bakalım:

edX

Dünyanın en iyi üniversitelerinden online kurslar alabilmenizi sağlayan edX, Harvard, MIT gibi üniversitelerden onaylanmış kurslar sunuyor. Başarıyla bitirilen kursların sonunda sertifika alma şansınız da var. Kursların bazıları ücretsiz sunulurken bazı dersler için ödeme yapmanız isteniyor. Bilgisayardan, ekonomi ve finansa hatta mimariye kadar onlarca farklı konuda kurs alabiliyorsunuz.

3D modelleme, animasyon, video ve görüntü işleme, web tasarım, mobil yazılım geliştirme, fotoğrafçılık gibi kategorilerde içerikler sunulan Lynda.com tüm içeriğini aylık üyelik model ile ücretli olarak sunuluyor. Ucuz olan üyelik seçeneğinde videolu derslere sınırsız erişim imkanınız varken bir üst üyelik seçeneğinde derslerde anlatılan konunun üzerinde çalışılan proje dosyasını da doğrudan indirme imkanınız bulunuyor. Fiyatlar 20 Dolar’dan başlıyor 35 Dolar’a kadar yükseliyor. Bu arada tüm üyelere 10 gün ücretsiz deneme imkanı da tanınmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tamamen ücretsiz kurslar bulunan Coursera, üniversitelerle iş birliği gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 16 Milyon’dan fazla kişinin bir şeyler öğrenmek için başvurduğu sitede 1506 ders ve içerik üretimi için 138 tane işbirliği mevcut.Herkesin içerik üreterek katkıda bulunduğu ve uzmanlığını kullanarak bu katkı ölçüsünde parasal kazanımlar sağlayabildiği Coursmos altında 100 Bin’den fazla video mevcut. Kategoriler arasında yemekten, teknolojiye, kişisel gelişimden müziğe kadar geniş bir yelpazede seçenekler bulunuyor. Sitede tüm içerikler paket halinde sunuluyor ve hem ücretli hem de ücretsiz alternatifler mevcut.Size kısa sürede çok şey öğretmeyi amaçlayan Highbrow, belirli sürelerde toplu dersler alarak sizi gün gün bir konu hakkında yetkin kılmayı amaçlıyor. Ücretli veya ücretsiz sunulan herhangi bir içeriği satın almadan önce kursun kaç gün süreceğini her gün size kaç dakikalar içerik sunulacağını önceden görebiliyorsunuz.Adından da anlaşılacağı üzere yaratıcılığınızı geliştirmek adına iş, tasarım, kendin yap, müzik, film, fotoğraf, teknoloji, yazma gibi kategorilerde eğitsel videolar barındıran Skillshare’da bazı videolara ücretsiz üyelik ile erişim sağlanabilirken bazı videolar için Premium üye olmanız gerekiyor. Bu arada an itibariyle sitede 3 aylık Premium üyelik 0,99 Dolar ile satılıyor.Aklınıza gelebilecek hemen her konuda toplu dersler alabileceğiniz Curious daha çok temel düzeyde eğitimler bulunan bir nokta duruşu sergiliyor. Giriş dersleri tamamen ücretsiz olan sonraki dersler için Premium üyelik isteyen Curious bu sayede dersleri deneyip öyle devam etme şans tanıyor. 30 gün ücretsiz deneme sürümü bulunan sistem, sonrasında aylık 14,99 Dolar’dan başlayan fiyatlar ile alınabiliyor.CreativeLive alanındaki ilginç seçeneklerden. Gerçek bir sınıf ortamında birden fazla kamera ile çekilen dersleri izleyebiliyorsunuz. Her derste bir proje gerçekleştiriliyor ve derslerde birden fazla hoca bulunuyor. İşin ilginç yanı ise derslerin o anda gerçekten yapılması. Yani canlı canlı bir derse dahil oluyorsunuz. Hem sınıfta öğrenciler bulunuyor hem de online olarak. Mesela biz fotoğrafçılıkla ilgili bir ders açtığımız sınıfta 2 öğretmen, farklı yaş gruplarından 6 öğrenci ve 7000’den fazla online öğrenci mevcuttu. Ders ders satın alma imkanı tanıyan CreativeLive yıl başına kadar tüm derslerde %40 indirime gitmiş durumda. Ortalama ders ücretleri ise 100 Dolar seviyesinde.Sağlık ve Fitness’tan yazılım geliştirmeye, fotoğrafçılığa hatta kişisel gelişime kadar birçok farklı konuda paket halinde dersler satan Udemy, bazı dersleri ücretsiz sunsa da içerik çoğunlukla ücretli. 40 Dolar’a da ders var 300 Dolar’a da. Dersi bir kez satın alınca ömür boyu erişim imkanı kazanıyorsunuz. Ders bitince bitirme sertifikası alabiliyorsunuz ve dersler 5 saat ile 10 saat arasında değişiyor.