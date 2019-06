Sky 3D TV yayını 1 Ekim'de başlıyor

3D yayınlar konusunda en çok girişim yapan TV kanallarından biri olan Sky, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren kesintisizi olarak 3D yayına geçeceğini resmen duyurdu.

Sky HD abonelerine ücretsiz olarak sunulacak olan hizmet doğrultusunda kullanıcılar 3D keyfini evlerinde de yaşayabilecek. "Evlerinde" diyoruz çünkü İngiltere'de hali hazırda 1500'e yakın 3D deneyimi sunan mekan bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Sky tarafından ilk yayınları yapılan 3D yayın, talep üzerine kullanıcılara sunuluyordu. 1 Ekim'den itibaren Sky 3D adı altında genel 3D yayınına başlayacak olan Sky, Disney, Fox, Universal, Warner Brothers, Paramount ve DreamWorks gibi firmalarla gerekli anlaşmaları gerçekleştirdi. "Aktif" ve "Pasif" olarak tercih edilebilen 3D yayınlarıyla birlikte Sky 3D'de Bolt ve Monster vs. Aliens filmlerinin yayınlanacağı ve ilerleyen günlerde de Alice in Wonderland, Ice Age ? Dawn of the Dinosaurs; Coraline; Fly Me To The Moon ve Harry Potter & The Half Blood Prince gibi filmlerin 3D olarak yıl sonuna kadar yayınlanacağı belirtiliyor.

3D film ve programların dışında Sky 3D kullanıcıları Ryder Cup (golf) ve İngiltere Premier Ligi maçlarını da 3D olarak izleyebilecek. Haberimiz başında da bahsettiğimiz üzere şu anda sayısı 1500'e varan mekanların 3D hizmeti sunuyor. Sky'ın yaptığı açıklama göre Samsung, LG, Sony ve Panasonic gibi firmaların 3D destekli TV'lerinin piyasada yaygınlaşması ile birlikte Avrupa'da milyonlarca evde 3D destekli televizyonlar kullanılmaya başlayacak.

