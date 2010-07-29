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Sky 3D TV yayını 1 Ekim'de başlıyor

3D yayın denemeleri yapan Sky, 1 Ekim 2010'dan itibaren devamlı olarak 3D yayınların başlayacağını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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3D yayınlar konusunda en çok girişim yapan TV kanallarından biri olan Sky, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren kesintisizi olarak 3D yayına geçeceğini resmen duyurdu.

Sky 3D TV yayını 1 Ekim'de başlıyor
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Sky HD abonelerine ücretsiz olarak sunulacak olan hizmet doğrultusunda kullanıcılar 3D keyfini evlerinde de yaşayabilecek. "Evlerinde" diyoruz çünkü İngiltere'de hali hazırda 1500'e yakın 3D deneyimi sunan mekan bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Sky tarafından ilk yayınları yapılan 3D yayın, talep üzerine kullanıcılara sunuluyordu. 1 Ekim'den itibaren Sky 3D adı altında genel 3D yayınına başlayacak olan Sky, Disney, Fox, Universal, Warner Brothers, Paramount ve DreamWorks gibi firmalarla gerekli anlaşmaları gerçekleştirdi. "Aktif" ve "Pasif" olarak tercih edilebilen 3D yayınlarıyla birlikte Sky 3D'de Bolt ve Monster vs. Aliens filmlerinin yayınlanacağı ve ilerleyen günlerde de Alice in Wonderland, Ice Age ? Dawn of the Dinosaurs; Coraline; Fly Me To The Moon ve Harry Potter & The Half Blood Prince gibi filmlerin 3D olarak yıl sonuna kadar yayınlanacağı belirtiliyor.

Sky 3D TV yayını 1 Ekim'de başlıyor
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3D film ve programların dışında Sky 3D kullanıcıları Ryder Cup (golf) ve İngiltere Premier Ligi maçlarını da 3D olarak izleyebilecek. Haberimiz başında da bahsettiğimiz üzere şu anda sayısı 1500'e varan mekanların 3D hizmeti sunuyor. Sky'ın yaptığı açıklama göre Samsung, LG, Sony ve Panasonic gibi firmaların 3D destekli TV'lerinin piyasada yaygınlaşması ile birlikte Avrupa'da milyonlarca evde 3D destekli televizyonlar kullanılmaya başlayacak.

Sky 3D TV yayını 1 Ekim'de başlıyor
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DH Misafiri 7 yıl
ben aralık 2011'de 3d tv aldım. türksat 3a uydusu 1,5 senedir deneme yayınları yapıyor güya... ne zamandır bekliyoruz yayın yok.2-3 sene sonra piyasadaki filmlerin %80-90'ı 3d olacak ,her geçen gün çığ gibi büyüyor.bursadan bir firma labaratuar kurmuş yakında oda film ve tv yayınına geçecekmiş. çin'de bir tv 24 saat ücretsiz 3d yayın yapıyor.tv'yi aldığımda 20 tane 3d film vardı şimdi 250'ye yakın .3d mükemmellllllllllllll.hükümetten 3d yayın istiyoruz.
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mehmetgirgin 9 yıl
@ yok öyle demek istemedim. türkiyede ki olsa bile kaç kişinin evinde 3d tv var ki demek istememiştim
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bobita 9 yıl

mehmetgirgin

@ yok öyle demek istemedim. türkiyede ki olsa bile kaç kişinin evinde 3d tv var ki demek istememiştim

Yine karıştı biraz galiba...
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fieldyturbo19 9 yıl
ekranlar cok net ve canlı renkler veriyorlar yani o konuda bence imax sinemalarından daha iyi ve 3d performansı olarakta kağıt gozlukller sadece derinlik yaparken bu monitorlerde goruntu ekranın dısınada cıkıyor içinede giriyor yani kesinlikle gelecek vaateden bir teknoloji
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bobita 9 yıl

fieldyturbo19

ekranlar cok net ve canlı renkler veriyorlar yani o konuda bence imax sinemalarından daha iyi ve 3d performansı olarakta kağıt gozlukller sadece derinlik yaparken bu monitorlerde goruntu ekranın dısınada cıkıyor içinede giriyor yani kesinlikle gelecek vaateden bir teknoloji

İşte merak ettiğim tam olarak buydu...
Hatta ayrıntıda merak ettiğim, real 3D ya da expand 3D gibi bence daha çok geriye doğru 3D mi, yoksa Imax gibi cidden neredeyse gözünün içine girip,gerçekten izleyeni içine çeken 3D mi olduğuydu.
Teşekkür ederim arkadaşım...

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mehmetgirgin 9 yıl
tr de kaç kişinin evinde 3d tv var ki
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bobita 9 yıl

mehmetgirgin

tr de kaç kişinin evinde 3d tv var ki

Haberdeki Türkiye'de yayın yapan Sky değil arkadaşım...
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bobita 9 yıl
Bu 3D cihazlarda 3D durumu nasıl, yani şunu merak ediyorum, televizyonların bazen verdikleri güya 3D olan ve kağıt gözlüklerle izlenen dandik yayından farklı mı gerçekten, yani sinemadaki 3D ye benziyor mu?
Hiç deneme fırsatım olmadı, Electro World 'de yerlere reklamlar yapıştırmışlar 3D deneyimi diye ama ya cihazlar çalışmıyor, ya gözlükler kırık..

Kullanan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.
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