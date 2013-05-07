SkyDrive, 250 milyon kullanıcıyı geride bıraktı





Microsoft'un son kullanıcıya yönelik olarak sunduğu bulut depolama hizmeti SkyDrive, önemli bir dönemi daha geride bıraktı.





Dün açıklanan resmi rakamlara göre firmanın bulut depolama servisi 250 milyon kullanıcıyı geride bıraktı. Windows 8'in tanıtıldığı Ekim ayından bu yana servis 50 milyon yeni kullanıcı kazandı.





SkyDrive'ın büyümesinde Windows 8 içerisine hizmetin sıkı bir şekilde entegre edilmesinin katkısı büyük. Hizmet Microsoft'un modern Windows arayüzü stratejisinden payını almış ve yeni bir arayüze kavuşmuştu.





Kullanıcılar servisteki önemli verilerine web ve mobil uygulamalar üzerinden erişebiliyor ve düzenleyebiliyor. Windows 8 dışında Outlook hizmeti de SkyDrive ile entegre edildi ve gönderi yazma kısmına doğrudan bulut depolama dosyaları eklenebiliyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2013/05/06/microsofts-skydrive-passes-250m-users-adding-50m-since-the-launch-of-windows-8-seven-months-ago/