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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype 5.0 for Mac, beta etiketinden kurtuldu; grup görüntülü görüşme artık ücretli

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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9
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Kasım ayında beta olarak Mac OS X kullanıcılarına sunulan Skype 5.0, artık beta değil. Skype Inc'den yapılan açıklamada, beta sürecinde kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlerle birlikte, programı daha da geliştirerek son şeklini verdikleri belirtildi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre şekillenen son versiyonda, pencere boyutları ideal boyutlara çekilerek masaüstünde daha az yer kaplaması sağlanırken; rehber bölümü daha darlaştırılarak beta sürümüne göre aynı alana %30 daha fazla kişi görüntülenebilmesi sağlanırken; benzer bir değişiklikte anlık mesajlaşma ekranında yapılarak, daha fazla mesajın görüntülenebilmesi sağlanmış. Bu değişikliklerin yanı sıra son versiyonda görüntülü görüşme esnasında tam ekrandan çıkılması ve anlık mesaj gönderilebilmesi de kolaylaştırılmış ancak beta sürecinde ücretsiz olan grup görüntülü görüşme özelliği ise günlük fiyatı 4,99 dolar, aylık fiyatıysa 8,99 dolar olan premium paket içersine alınmış.

7 gün boyunca grup görüntülü görüşmeyi de ücretsiz olarak deneyebileceğiniz Skype 5.0 for Mac'i buradan bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.



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DH Misafiri 8 yıl
cok gereksiz olmus.Zaten iChat'ten grup ile goruntulu gorusme saglanabiliyor.
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Batuist 8 yıl
kullanacak olanlara hayırlı olsun diyelim..
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kittyhunter 8 yıl
ücretli derken? windowsta bedava yahu
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Bl00dyHell 8 yıl
Ah Windows ve Mac OS'a gösterdikleri ilgiyi Linux'a da gösterse keşke şu Skype geliştiricileri.
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Windows10 8 yıl

DoguK@N

Ah Windows ve Mac OS'a gösterdikleri ilgiyi Linux'a da gösterse keşke şu Skype geliştiricileri.

kesinlikle katılıyorum. neden aynı ilgiyi linuxa göstermezler anlamak mümkün değil. herşey kullanım oranından ibaret olmasa gerek. neticede linux için de genel olarak kullanın oranı %5 iken macinde öyle fark attığı söylenemez. yani mac ile linux arasında kullanım oranı açısından bir fark yok. umarım linux en azından ubuntu için skypeı geliştirirler. skype for linux 2.1 beta gerçekten yetersiz bir program.
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