Skype 5.0 for Mac, beta etiketinden kurtuldu; grup görüntülü görüşme artık ücretli

Geçtiğimiz Kasım ayında beta olarak Mac OS X kullanıcılarına sunulan Skype 5.0, artık beta değil. Skype Inc'den yapılan açıklamada, beta sürecinde kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlerle birlikte, programı daha da geliştirerek son şeklini verdikleri belirtildi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre şekillenen son versiyonda, pencere boyutları ideal boyutlara çekilerek masaüstünde daha az yer kaplaması sağlanırken; rehber bölümü daha darlaştırılarak beta sürümüne göre aynı alana %30 daha fazla kişi görüntülenebilmesi sağlanırken; benzer bir değişiklikte anlık mesajlaşma ekranında yapılarak, daha fazla mesajın görüntülenebilmesi sağlanmış. Bu değişikliklerin yanı sıra son versiyonda görüntülü görüşme esnasında tam ekrandan çıkılması ve anlık mesaj gönderilebilmesi de kolaylaştırılmış ancak beta sürecinde ücretsiz olan grup görüntülü görüşme özelliği ise günlük fiyatı 4,99 dolar, aylık fiyatıysa 8,99 dolar olan premium paket içersine alınmış.

7 gün boyunca grup görüntülü görüşmeyi de ücretsiz olarak deneyebileceğiniz Skype 5.0 for Mac'i buradan bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.



