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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype for Mac güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Skype for Mac güncellendi
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Internet dünyasının popüler iletişim araçlarından Skype'ın Mac sürümü daha gelişmiş arama yeteneklerine kavuştu.

Stabilite ve kararlılığa odaklanıldığı Skype for Mac 6.11, bir önceki sürümde kullanıcıların karşılaştığı sorunlara çözüm getiriyor. Microsoft'un açıklamasına göre Skype for Mac'de son güncellemeyle giderilen sorunlar şöyle:

  • Mesaj arşivindeki tüm metinsel ifadelerde arama yaparken OS X 10.6'da bazen hataya sebep olan sorun giderildi 
  • Mavericks'de sonsuz kaydırmanın bazen çalışmamasına neden olan sorun giderildi
  • Skype hesabına giriş esnasında disk arayüzünden kaynaklanan ve az sayıda kullanıcının etkilendiği sorun çözümlendi
  • Sağa kaydırma sonucunda transfer edilen dosyaların mesajlarının yanlış gösterilmesine neden olan hata giderildi
  • Farklı çözünürlükte bir ekrana sürükle bırak ile aktarılan linklerin bulanık gösterilmesine neden olan sorun çözüldü

Skype for Mac'in son sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-mac/


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ufuk777 6 yıl
Teşekkürler guncelliyorum
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