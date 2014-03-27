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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype for Mac, iki önemli hata gidermesiyle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,4b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Skype for Mac, iki önemli hata gidermesiyle güncellendi

Microsoft tarafından satın alındıktan ve efsane Live Messenger servisiyle birleştirildikten sonra kullanım yoğunluğu artan Skype’ın Mac platformu için uygulaması güncellendi.

Son güncelleme Skype for Mac’e gözle görülür bir yenilik getirmemekle birlikte; iki önemli hata gidermesiyle kullanıcıların dert yandığı sorunlara çözüm getiriyor.

Güncellemeyle gelen hata gidermelerinden ilki programın açılışında ya da kimi zaman kullanımı esnasında meydana gelen çökme sorunu gideriyor.

Bir diğer hata gidermesi ise uygulamanın bildirim sistemindeki kritik bir sorunu gideriyor. Uzun süredir Skype for Mac, kullanıcılara hangi durumlarda bildirim almak istedikleriyle ilgili ayar yapmalarına imkan sunuyor ancak bazı kullanıcılarda bu ayarlar kalıcı olarak değiştirilemiyordu. Son güncelleme ile bu sorun da giderilmiş.

Skype for Mac’i aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Skype for Mac, Skype Inc.


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SEO-Uzmanı 5 yıl
birde sesimizi 20 yaş gençleştirmese iyi olacak yani !
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