Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Slovakya'nın en hızlı süperbilgisayarını IBM kuruyor

7 yıl
11,3b
1
15
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Slovakya Bilim Akademis ülkenin en güçlü süperbilgisayarını kurması için IBM ile anlaştı. Yapılan anlaşma kapsamında IBM, yerel işortağı DATALAN ile birlikte 96 TeraFLOP seviyesinde süperbilgisayar kuracak. IBM'in Power 755 ve Power 775 sistemlerini DS533 depolama sistemi ile bir araya getirecek olan süperbilgisayara IBM'in Power7 işlemcileri güç verecek.
Her birinde 32 adet Power7 işlemci çekirdeği bulunan yüksek performanslı Power 755 küme nodlarından oluşacak sistemin, yüksek paralellikte işlem hassasiyetine sahip yüklerin ve algoritamların hızlandırılması için optimize edildiği ve bilimsel araştırmalar başta olmak üzere biyokimya, malzeme bilimi, partikül fiziği, quantum fiziği ve astrofizik alanlarındaki araştırmalarda kullanılacağı ifade ediliyor. İşlem gücü açısından Slovakya'nın bir numaralı süperbilgisayarı olacak sistem tamamlandığında, Slovakya Bilim Akademisi'nin Brastislava'daki Bilgisayar Merkezi ve IT Enstitüsü ile birlikte Kösice'deki Deneysel Fizik Enstitüsü'ne ek olarak Slovakya Teknoloji Üniversitesi, Zilina Üniversitesi, Matej Bel Üniversitesi ve Teknik Üniversite'nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından ortaklaşa kullanılacak.
Yeni süperbilgisayarın ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz açıklanmadı. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gerginix 7 yıl en beğenilen Zaman Ötesi
Zaman Ötesi

slovakya
hangi şu sovyetler dağıldığında sefaletten kırılıyorlar diye acıdığımız halk var ya
heh orası bilimsel araştırmalara yatırım yapıyor demek bu

ülkemizde ne durumda diye merak edince görüyoruz ki İTÜ de varmış sanırım sadece bu tip süperbilgisayar (odtü bilkent bile orayı kullandığına göre sadece orada)
1 teraflop hızında hemde (emin değilim tam olarak sitesinde bulamadım veri wiki de yazıyor bu da)

sonra nedendir bilim adamlarımız yurt dışına kaçıyor diye düşünürüz


O küçümsediğiniz Slovakya'da okuma yazma bilmeyen insan yok. Nüfusun neredeyse tamamı, en azından Sovyetler dağılana kadar üniversite mezunudur. Hem de bizdeki gibi laf ola değildir mezunlar, gerçekten bitirmek için birşeyler üretmek zorunda bırakılmıştır. Türkiye'de açlıktan kırılan insan sayısı Slovakya'nın nüfusundan fazladır.

Edit: Mesajınızdaki ironiyi iyice deşip kanatmak istedim yanlış anlatmış olmak istemem...
Zaman Ötesislovakyahangi şu sovyetler dağıldığında sefaletten kırılıyorlar diye acıdığımız halk var yaheh orası bilimsel ar...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
veleciraptor 7 yıl
Aklıma nedense Küba örneği geldi. Belki ekonomik olarak oldukça gerideler ama nedense bu durum dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine ya da gıpta edilecek kadar uzmanlaşmış doktor yetiştirmelerine engel olmamış. ABD'li ünlü yönetmen Michael Moore'un Sicko adlı filmini izleyenler anımsayacaktır. 11 Eylül'ün ardından kahraman ilan edilen itfaiyecilerden yaralananlar tedavi olmak için Küba'ya gitmişti.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 7 yıl veleciraptor
veleciraptor

Aklıma nedense Küba örneği geldi. Belki ekonomik olarak oldukça gerideler ama nedense bu durum dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine ya da gıpta edilecek kadar uzmanlaşmış doktor yetiştirmelerine engel olmamış. ABD'li ünlü yönetmen Michael Moore'un Sicko adlı filmini izleyenler anımsayacaktır. 11 Eylül'ün ardından kahraman ilan edilen itfaiyecilerden yaralananlar tedavi olmak için Küba'ya gitmişti.

Bu ülke dışında yaşamayı istediğim tek ülke... KÜBA...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 7 yıl
Bir Firmanın REKLAM'ı daha.Çok sıradışı bir durum mu da bu haber yapıosunuz?Casper kurcak değildi heralde
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zaman Ötesi 7 yıl
slovakya
hangi şu sovyetler dağıldığında sefaletten kırılıyorlar diye acıdığımız halk var ya
heh orası bilimsel araştırmalara yatırım yapıyor demek bu

ülkemizde ne durumda diye merak edince görüyoruz ki İTÜ de varmış sanırım sadece bu tip süperbilgisayar (odtü bilkent bile orayı kullandığına göre sadece orada)
1 teraflop hızında hemde (emin değilim tam olarak sitesinde bulamadım veri wiki de yazıyor bu da)

sonra nedendir bilim adamlarımız yurt dışına kaçıyor diye düşünürüz
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Bir Firmanın REKLAM'ı daha.Çok sıradışı bir durum mu da bu haber yapıosunuz?Casper kurcak değildi heralde

Evet çok güzel reklam yaptı şimdi IBM, hemen gidiyoruz Süper Bilgisayar kurdurucaz IBM'e

Her habere reklam demeyin artık, zahmet olmazsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BecHo-minaTor 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Bir Firmanın REKLAM'ı daha.Çok sıradışı bir durum mu da bu haber yapıosunuz?Casper kurcak değildi heralde

Öncelikle SuperPC meraklısının iştahını kabartıyor.

Sana gelince arkadaşım, reklam konusunda AMD'nin yerini forumda kimse alamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yossi Kohen 7 yıl
15 SENE SONRA EVLERDE :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jinnet 7 yıl
Bencede hayırlı olsun ne diyek. Bizimkilerde SBS'ye girsin 450 alsın sevinsin..............
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 7 yıl
Slovaklara hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, IBM ve süper bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Wireless Boombox video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim