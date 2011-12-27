Slovakya'nın en hızlı süperbilgisayarını IBM kuruyor

Slovakya Bilim Akademis ülkenin en güçlü süperbilgisayarını kurması için IBM ile anlaştı. Yapılan anlaşma kapsamında IBM, yerel işortağı DATALAN ile birlikte 96 TeraFLOP seviyesinde süperbilgisayar kuracak. IBM'in Power 755 ve Power 775 sistemlerini DS533 depolama sistemi ile bir araya getirecek olan süperbilgisayara IBM'in Power7 işlemcileri güç verecek.

Her birinde 32 adet Power7 işlemci çekirdeği bulunan yüksek performanslı Power 755 küme nodlarından oluşacak sistemin, yüksek paralellikte işlem hassasiyetine sahip yüklerin ve algoritamların hızlandırılması için optimize edildiği ve bilimsel araştırmalar başta olmak üzere biyokimya, malzeme bilimi, partikül fiziği, quantum fiziği ve astrofizik alanlarındaki araştırmalarda kullanılacağı ifade ediliyor. İşlem gücü açısından Slovakya'nın bir numaralı süperbilgisayarı olacak sistem tamamlandığında, Slovakya Bilim Akademisi'nin Brastislava'daki Bilgisayar Merkezi ve IT Enstitüsü ile birlikte Kösice'deki Deneysel Fizik Enstitüsü'ne ek olarak Slovakya Teknoloji Üniversitesi, Zilina Üniversitesi, Matej Bel Üniversitesi ve Teknik Üniversite'nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından ortaklaşa kullanılacak.

Yeni süperbilgisayarın ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz açıklanmadı.