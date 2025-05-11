xAI'ın Colossus süper bilgisayarına Tesla Megapack'ler güç vermeye başladı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, gelişmiş yapay zeka hesaplamasını sürdürülebilir enerji altyapısıyla birleştirme yolunda önemli bir adım atarak devasa Colossus süper bilgisayarını Tesla Megapack bataryalarıyla güçlendirdi.

Şirketin yapay zeka dil modeli Grok'u eğitmek ve sosyal medya platformu X'i desteklemek amacıyla Tennessee eyaletinin Memphis kentinde inşa edilen dünyanın en büyük süper bilgisayarı, inşaatının başlamasından bir yıldan kısa bir süre sonra resmen Faz I için tam operasyonel kapasiteye ulaştı.

Tesis şu anda 150 MW'lık yeni bir trafo merkezine bağlı. Ayrıca, enerji kesintileri, voltaj dalgalanmaları ve yoğun tüketim dönemlerinde sistemi ayakta tutmak amacıyla 150 MWh kapasiteli Tesla Megapack bataryaları devreye alındı.

Her biri yaklaşık 3.900 kWh elektrik depolayabilen bu lityum iyon bataryalar, yapay zeka işlemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlarken, aynı zamanda enerjiyi daha yüksek fiyatlardan şebekeye geri satma olanağı da sunuyor.

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Doğal gaz türbinleri kaldırılacak

Tesis yeni trafo merkezine bağlanmadan önce, GPU kümelerine güç sağlamak için geçici doğal gaz türbinlerini kullanıyordu. Şimdi Tesla bataryaları ve elektrik şebekesi devreye alındığından, bu türbinler aşamalı olarak kaldırılıyor.

Projenin ikinci fazı kapsamında inşa edilen yeni bir trafo merkezi tamamlanana kadar, türbinlerin yaklaşık yarısı geçici olarak kullanımda kalacak. Sonbaharda bu yeni altyapı devreye girdiğinde, türbinler sadece yedek olarak tutulacak.

Colossus ilk olarak Temmuz 2024'te 100.000 Nvidia H100 birimiyle faaliyete geçti ve GPU sayısı Şubat 2025'te iki katına çıktı. Musk'ın nihai hedefi, süper bilgisayarı 1 milyon GPU ile donatmak.

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xAI'ın süper bilgisayarına Tesla Megapack'ler güç vermeye başladı