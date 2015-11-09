Snapchat'in günlük video izlenme oranı açıklandı

Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat'in kendisine hayran bırakan günlük video izlenme oranı açıklandı.





Snapchat, alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyor. Bu gönderilen içeriği sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde bir işleyişe sahip olan uygulama, şirketin resmi olarak doğruladığı son bilgilere göreyse an itibariyle günlük 6 milyar video izleme seviyesine ulaşıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayına oranla video izlenme oranını üçe katladığı görülen Snapchat, gerçek bir video platformu olmamasına rağmen oldukça yüksek bir değer elde etmeyi başarmış durumda. Bu değerin gerçek başarısı ise Facebook'un büyük nüfusu ve popülerliğine rağmen günlük 8 milyar video izleme seviyesinde olmasıyla anlaşılıyor.

http://www.engadget.com/2015/11/08/snapchat-video-viewing-triples/