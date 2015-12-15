Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar!

Snapdragon 80x serisi işlemcileriyle akıllı telefon dünyasında müthiş bir başarıya imza atan Qualcomm, 64-bit dönüşümüne ise istediği gibi başlayamamıştı. Özelleştirilmiş çekirdek tasarımlarında uzman olan şirket, bu sene piyasaya giren Snapdragon 810 ve 808 gibi işlemcilerinde, 64-bit yarışından geri kalmamak adına ARM'ın referans çekirdek tasarımlarını kullanmayı tercih etmiş, yaşanan thermal-throttling sorunlarından ötürü kendisinden beklenen performans sıçramasını ne yazık ki gerçekleştirememişti. Apple ve Samsung gibi firmaların piyasadaki mevcut platform çözümlerinin gerisinde kalan Qualcomm, uzun süredir merakla beklenen Snapdragon 820 işlemcisiyle tüm dengeleri değiştirmek istiyor, peki ama bu mümkün mü ? Bu haberimizde detaylı test sonuçları ve teknik analiziyle Qualcomm Snapdragon 820'yi mercek altına alıyoruz.









Snapdragon 810'da 8 çekirdekli tasarımla karşımıza çıkan Qualcomm, Snapdragon 820'de ise 4 çekirdeğe geri dönüş yapıyor. ARM'ın big.LITTLE teknolojisini de kullanan Qualcomm, rakiplerinden farklı bir metodolojiyi takip ediyor. Şirketin fark yarattığı nokta, performans ve enerji verimliliği arasında denge sağlamayı gözeten big.LITTLE tasarımı iki küme içerisinde ayrı ayrı büyük çekirdek ve küçük çekirdekleri bir araya getirirken, Qualcomm'un tüm çekirdekleri yüksek performanslı büyük çekirdekler olup, sadece farklı frekans değerlerinde görev yapıyorları. Kryo kodlu yeni ve özelleştirilmiş 64-bit çekirdek tasarımının enerji verimli versiyonları 1.6GHz'de görev yapıp 2x 512Kb Seviye 2 tampon bellekle gelirken, aynı tasarımı baz alan yüksek performanslı çekirdekler ise 2.15GHz'de görev yapıyor ve daha büyük (2x 1MB) Seviye 2 bellekle geliyor.





Yeni nesil işlemci çekirdek tasarımının tüm detayları açıklanmış olmasa da, Qualcomm'un ARM-v8A ISA seti üzerinde hemen her noktaya ciddi şekilde müdahele ettiğini söyleyebilirim. Snapdragon 820'nin performans tarafındaki bir başka önemli gelişim noktası ise bellek kontrolcüsünde çıkıyor karşımıza. Aynı Snapdragon 810'da olduğu gibi çift kanal, 2x-32-bit LPDDR4 bellek kontrolcüsüyle donatılan platform, farklı olarak daha yüksek saat hızında ve dolayısıyla daha yüksek bantgenişliği ile görev yapıyor. Ufak bir mukayese yapmak gerekirse, Snapdragon 810 platformu saniyede 24.8GB/sn bellek bantgenişliği sunarken, Snapdragon 820'de ise bu değer 28.8GB/sn'ye kadar çıkıyor. Bir başka ifade ile Snapdragon 820'nin bellek bangenişliği, iPhone 6s ailesinde kullanılan A9 işlemcisinden daha fazla. Ama öte taraftan iPad Pro'da A9X ile kıyasladığımız zaman hala ciddi fark olduğunu söyleyebilirim fakat unutulmaması gereken A9X, dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip.





Qualcomm'un açıklamasına göre yeni Kryo çekirdek tasarımı, 2 kat daha yüksek performansı, 2 kat daha yüksek enerji verimliliği ile sağlıyor. Bu değer çekirdek tasarımı için söz konusu tüm bileşenleri ve alt elemanlarıyla birlikte Snapdragon 820'yi masaya yatırdığımızda günlük kullanım çerçevesindeki normalize edilmiş enerji tüketim değerinin kendisinden ciddi şekilde daha yavaş olan Snapdragon 801'den %30 daha az olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de isterseniz grafik tarafına göz atalım. Qualcomm Snapdragon 820, tamamiyle yeni bir tasarıma sahip olan Adreno 530 GPU'su ile geliyor. Yeni nesil diye tabir edebileceğim Adreno 530, daha önce sadece masaüstü ekran kartlarında olan çeşitli özelliklere sahip.





Yüksek çözünürlük mobil cihaz ekranlarında en yüksek grafik performansı için dizayn edilen grafik tasarımı, ayrıca OpenCL 2.0 gibi GPGPU yani grafik işlem birimi üzerinden uygulama hızlandırma arayüzlerine de tam destek veriyor. RenderScript uyumluluğu da olan GPU, 64-bit sanal adresleme de yapabiliyor. CPU kısmı ile sanal bellek paylaşımı da yapabilen Adreno 530, grafik teknolojileri tarafında ise OpenGL ES 3.1 + AEP ve Vulkan API'larına destek getiriyor. Özellikle mobil oyun geliştirme dünyası Vulkan'a adapte olduğıunda, Adreno 530'un sunacağı performansı çok daha başka bir noktaya gidecek. Tüm bunlara ek olarak Hexagon 680 kodlu yeni bir dijital sinyal işleme motoru da Snapdragon 820'nin sürprizleri arasında. Bu motor sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, fotoğraf ve video işleme gibi konularda ana çekirdeklerin yük altına girmesini engelleyerek tüm süreci üstleniyor ve bu sayede platformun diğer kaynaklarını da başka işlemler için hazırda tutuyor. Bunun daha net açıklaması ise, sistemi zorlayacak görüntü işleme aynı anda daha iyi bir multi-tasking sürecinin de başlangıcı olacak.





Snapdragon 820 platformunun diğer detaylarından da kısaca bahsedelim isterseniz. Şu anki mobil platformlar 4K çözünürlükte 30 kare/saniye hızındaki videolar için işleme ve çözümleme yeteneği sunarken, Snapdragon 820 süreci bir adım daha ileri taşıyor çünkü hem 4K'da 60 kare/saniye desteği getiriyor hem de renk derinliğini 8-bit'ten 10-bite yükseltiyor. Yeni nesil X12 LTE modem sayesinde bağlantı hızlarını 600+ Mbps seviyesine çıkaran platform, cihaz üreticilerinin uygun görmesi halinde 802.11ad yeni WiFi standardı üzerinden 60GHz bağlantı yeteneğini de kazandırabiliyor. Dikkat edin anlattığımız tüm detaylar ultra-yüksek performans anlamına geliyor. Üstelik pek çoğu ilk defa kullanılacak yepyeni teknolojiler ile birlikte. Burada sorgulayacağımız en önemli sorulardan thermal-throttling problemi ise yaşanmayacak gibi. Londra'da Snapdragon 820'yi test ettiğimiz Qualcomm imzalı geliştirme cihazlarında böyle bir sorun yoktu, yani sürdürülebilir performans Snapdragon 820 için problem olmayacak gibi. Yalnız bir ufak detay söz konusu, piyasaya çıkacak Snapdragon 820'li telefonlar, Qualcomm'un geliştirme cihazlarından daha küçük ve ince olacağı için, o cihazlarda ısı profilli bir milktar daha farklı olabilir. Unutmamalıyız ki Snapdragon 820, Samsung'un ikinci nesil 14nm LPP FinFET teknolojisiyle üretiliyor.





Şimdi isterseniz yavaş yavaş performans değerlerine göz atalım. Burada gelişimi en fazla belli eden test GeekBench. Bilindiği üzere Apple A9, bu testte Snapdragon 810'nun tam iki kat önünde seyrediyordu. Yeni işlemci ise müthiş bir gelişim ile aradaki farkı neredeyse kapatıyor diyebilirim zira performansı farkı eriyor ve 100-150 puana kadar geriliyor ki test edilen cihazların bitmemiş geliştirme cihazları (6.2-inç boyutunda, 2560x 1600 piksel çözünürlüğünde) olduğunu düşünürsek eğer Apple A9 ile farkın kapandığını söyleyebiliriz. Bu da tabi ki sadece CPU çekirdekleriyle ilgili değerler. Platform olarak baktığımız zaman ise Adreno 530'un katkılarıyla AnTuTu 6.0'da Snapdragon 820'nin rakip tanımadığını ve Apple A9'da ciddi fark attığını görüyoruz. Haberin altındaki galeride pek çok test uygulamasında elde edilen sonuçları görebilirsiniz, Snapdragon 820 ile Qualcomm beklenen sıçramayı nihayet başarmış.





Biraz da grafik performansına değinelim isterseniz. Adreno 530 bugünün koşullarında gerçektende de mobil dünyanın en gelişmiş GPU tasarımı gibi duruyor. Buradaki kriterimiz sadece ortaya konan performans değil, modern API'lara destek ve geleceğe dönük performansı arttırıcı yeteneklerin, genetik tasarıma işlenmiş olması aynı zamanda. GFXBench ile elde edilen offscreen (Onscreen yani ekran çözünürlüğüne uygun test, her cihazın çözünürlüğü farklı olduğu için teknik karşılaştırmada doğru doneleri sağlamıyor.) sonuçlarında iPhone 6s Plus'un GPU'sunu açık bir şekilde geride bırakıyor. İfade ettiğim gibi Adreno 530'un desteklediği modern teknolojiler, test uygulamaları tarafından kullanılmaya başlandıkça performans tarafında ciddi bir gelişim de süreç içerisinde gözlenecektir diye düşünüyorum.





Kısaca özetleyecek olursam eğer, Snapdragon 820 çok ciddi bir performans sıçraması getiriyor. Qualcomm ile işbirliği olan Sony, HTC ve LG gibi firmalar, Snapdragon 820'yi kullanan yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelleriyle birlikte yeni yılda çok rekabnetçi cihazlara imza atacaklardır. Çünkü Snapdragon 820 sadece performans yarışında zirveye aday olması değil aynı zamanda gerek grafik gerekse de bağlantı teknolojilerinde standart olması beklenen yepyeni özelliklerle donatılmış olmasıyla da çıtayı yükselten bir platform. 2016'da geçecek performans yarışına bakacak olursak eğer A9/A9X ile Apple zaten iyi bir noktada, Qualcomm yeni platform ile onu yakalarken, Samsung cephesi de Exynos 8890 ile mücadeleci olmaya çalışacak. Diğer taraftan Intel'in hamleleri ve MediaTek'in Helio X20/X30'larını görmemiz gerekecek. Ancak günümüze dönecek olursak eğer, Snapdragon 820'yi ifade edecek cümle şu olur herhalade; "Keşke Snapdragon 810 bu olsaydı..." Donanım Haber editörleri olarak bizi heyecanlandırmayı başaran Snapdragon 820'li cihazları test etmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz...