Intel Core 5 120F sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

Intel Core 5 120F neler sunuyor?
Aktarıldığı kadarıyla Core 5 120F, Raptor Lake'in türevi olan "Bartlett Lake-S" tasarımına dayanıyor. Ancak bu modelde verimlilik çekirdekleri (E-core) tamamen devre dışı bırakılmış. Bunun yerine işlemci yalnızca yüksek performans sunan 6 adet Raptor Cove çekirdeğiyle geliyor. 6 çekirdek ve 12 izlek sunan yapı, teknik açıdan Alder Lake H0 kalıbına benzer bir yapıda diyebiliriz.
İşlemcinin 2.50 GHz taban ve 4.50 GHz boost frekanslarında çalıştığı belirtiliyor. L3 önbellek kapasitesi ise 18MB olarak listelenmiş. Çekirdek başına 1.25 MB L2 önbellek olması bekleniyor. 65W temel güç tasarımı (PBP) ile gelen işlemci, 192 GB'a kadar DDR5-4800 bellek desteği sunuyor. Intel’in pazarlama materyallerine göre Core 5 120F, 150 dolar altı fiyat bandına konumlanacak.
Bu da onu Ryzen 5 5500X3D gibi X3D önbellek teknolojisine sahip modellerin karşısına konumlandırıyor. Üstelik her iki işlemcide de 6 çekirdekli yapı ve benzer fiyat seviyesi öne çıkıyor.
Ayrıca Intel, aynı mimariyi temel alan, ancak bu kez 12 çekirdekli bir performans modeline de hazırlanıyor. Söz konusu işlemci, 12 adet Raptor Cove çekirdeği, 24 izlek ve 36MB L3 önbellek ile gelecek. Intel, bu modeli Core i9-14900KS ile benzer seviyede oyun performansı sunacak şekilde konumlandırmayı hedefliyor.
|Özellik
|AMD Ryzen 5 5500X3D
|Intel Core 5 120F
|Mimari
|Zen 3
|Bartlett Lake-S (Raptor Cove)
|Soket Tipi
|AM4
|LGA1700
|Çekirdek / İzlek
|6 çekirdek / 12 izlek
|6 çekirdek / 12 izlek
|Çekirdek Türü
|Tümü performans çekirdeği
|Tümü performans çekirdeği (P-core)
|Temel Frekans
|3.0 GHz
|2.5 GHz
|Boost Frekansı
|4.0 GHz
|4.5 GHz
|L2 Önbellek
|3 MB (512 KB x6)
|~7.5 MB (1.25 MB x6) (beklenen)
|L3 Önbellek
|96 MB (3D V-Cache)
|18 MB
|Bellek Desteği
|DDR4
|DDR5-4800 (2 kanal)
|Maks. Bellek Kapasitesi
|Anakart sınırlı
|192 GB
|TDP (Güç Tasarımı)
|105W
|65W
|Dahili Grafik Birimi
|Yok
|Yok
|Tahmini Fiyat
|150 dolar (Latin Amerika)
|150 dolar (beklenen)
|Hedef Kullanım
|Oyun / F/P sistemler
|1080p AAA oyunlar