Intel Core 5 120F sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, LGA1700 soketli anakartlar için yeni çözümler sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2021 yılında tanıtılan bu platform, "Bartlett Lake-S" mimarisiyle birlikte dördüncü nesil işlemcilerle yenilenecek. Sızdırılan ilk model ise uygun fiyatlı oyuncu sistemlerine odaklanan Intel Core 5 120F oldu.

Intel Core 5 120F neler sunuyor?

Aktarıldığı kadarıyla Core 5 120F, Raptor Lake'in türevi olan "Bartlett Lake-S" tasarımına dayanıyor. Ancak bu modelde verimlilik çekirdekleri (E-core) tamamen devre dışı bırakılmış. Bunun yerine işlemci yalnızca yüksek performans sunan 6 adet Raptor Cove çekirdeğiyle geliyor. 6 çekirdek ve 12 izlek sunan yapı, teknik açıdan Alder Lake H0 kalıbına benzer bir yapıda diyebiliriz.

İşlemcinin 2.50 GHz taban ve 4.50 GHz boost frekanslarında çalıştığı belirtiliyor. L3 önbellek kapasitesi ise 18MB olarak listelenmiş. Çekirdek başına 1.25 MB L2 önbellek olması bekleniyor. 65W temel güç tasarımı (PBP) ile gelen işlemci, 192 GB'a kadar DDR5-4800 bellek desteği sunuyor. Intel’in pazarlama materyallerine göre Core 5 120F, 150 dolar altı fiyat bandına konumlanacak.

Bu da onu Ryzen 5 5500X3D gibi X3D önbellek teknolojisine sahip modellerin karşısına konumlandırıyor. Üstelik her iki işlemcide de 6 çekirdekli yapı ve benzer fiyat seviyesi öne çıkıyor.

Intel Core Ultra "Nova Lake" işlemciler sızdı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Ayrıca Intel, aynı mimariyi temel alan, ancak bu kez 12 çekirdekli bir performans modeline de hazırlanıyor. Söz konusu işlemci, 12 adet Raptor Cove çekirdeği, 24 izlek ve 36MB L3 önbellek ile gelecek. Intel, bu modeli Core i9-14900KS ile benzer seviyede oyun performansı sunacak şekilde konumlandırmayı hedefliyor.

Özellik AMD Ryzen 5 5500X3D Intel Core 5 120F Mimari Zen 3 Bartlett Lake-S (Raptor Cove) Soket Tipi AM4 LGA1700 Çekirdek / İzlek 6 çekirdek / 12 izlek 6 çekirdek / 12 izlek Çekirdek Türü Tümü performans çekirdeği Tümü performans çekirdeği (P-core) Temel Frekans 3.0 GHz 2.5 GHz Boost Frekansı 4.0 GHz 4.5 GHz L2 Önbellek 3 MB (512 KB x6) ~7.5 MB (1.25 MB x6) (beklenen) L3 Önbellek 96 MB (3D V-Cache) 18 MB Bellek Desteği DDR4 DDR5-4800 (2 kanal) Maks. Bellek Kapasitesi Anakart sınırlı 192 GB TDP (Güç Tasarımı) 105W 65W Dahili Grafik Birimi Yok Yok Tahmini Fiyat 150 dolar (Latin Amerika) 150 dolar (beklenen) Hedef Kullanım Oyun / F/P sistemler 1080p AAA oyunlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core 5 120F sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: