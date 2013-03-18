Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sniper Ghost Warrior 2, TTNET'in dijital oyun platformu Playstore'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
587
1
Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun dünyasının popüler yapımlarına dijital oyun platformu Playstore üzerinde yer vermeye devam eden TTNET, bu seferde "Sniper Ghost Warrior 2" ile ülkemizdeki oyuncuların karşısına çıkıyor.

Cry Engine 3 grafik motorundan güç alan FPS türündeki yapımı 48 TL'lik bir fiyat etiketiyle oyuncuların beğenisine sunan TTNET, oyunculara peşin fiyatına 3, 6 ve 12 aylık taksitli ödeme yapma imkanı da sunuyor. Ayrıca, TTNET'in, kredi kartı kullanmayan kullanıcılar için telefon faturasına yansıtma veya mobil ödeme gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunduğunu da belirtelim.

Oyuncuları bir keskin nişancının maceralarına ortak eden Sniper: Ghost Warrior 2'nin detaylarına TTNET Playstore üzerinden buradan göz atabilirsiniz. Yapımın +18 yaş sınırı olduğunu da hatırlatalım.

http://www.playstore.com/#!/oyun/sniper-ghost-warrior-2 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim