Sniper Ghost Warrior 2, TTNET'in dijital oyun platformu Playstore'da

Haber Editörü
Oyun dünyasının popüler yapımlarına dijital oyun platformu Playstore üzerinde yer vermeye devam eden TTNET, bu seferde "Sniper Ghost Warrior 2" ile ülkemizdeki oyuncuların karşısına çıkıyor.
Cry Engine 3 grafik motorundan güç alan FPS türündeki yapımı 48 TL'lik bir fiyat etiketiyle oyuncuların beğenisine sunan TTNET, oyunculara peşin fiyatına 3, 6 ve 12 aylık taksitli ödeme yapma imkanı da sunuyor. Ayrıca, TTNET'in, kredi kartı kullanmayan kullanıcılar için telefon faturasına yansıtma veya mobil ödeme gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunduğunu da belirtelim.
Oyuncuları bir keskin nişancının maceralarına ortak eden Sniper: Ghost Warrior 2'nin detaylarına TTNET Playstore üzerinden buradan göz atabilirsiniz. Yapımın +18 yaş sınırı olduğunu da hatırlatalım.
http://www.playstore.com/#!/oyun/sniper-ghost-warrior-2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle