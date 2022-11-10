Robotik kodlama nedir, ne işe yarar?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı sürekli olarak gelişmek ve ilerlemek üzerine kurulu bir düzeni şart kılıyor. Üretim süreçlerinde artan robotlar ve yazılımın çok önemli olması artık ülkelerin geleceğini belirliyor. Kodlama veya programlama sayesinde bu robot sistemleri, devreleri veya yazılımları oluşturuluyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki robotlar gelecekte mevcut işgücünde bulunan milyarlarca insanın yerini alacak. Robotik kodlama da bu alanda ön plana çıkıyor. Zira robotik kodlama sayesinde, robotik sistemlerin çalışması sağlanıyor. Bu yazımızda robotik kodlama nedir? robotik kodlama ne işe yarar? sorularına cevap arayacağız. Aynı zamandarobotik kodlama eğitimi, okul öncesi robotik kodlama ve robotik kodlama derslerinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde kodlama ve robot kavramlarına biraz hakim olmak gerekiyor.

Kodlama nedir ❓ Tam Boyutta Gör Kodlama veya programlama, bilgisayar ya da elektronik devrelerden oluşan sistemlerde bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanabilir. Bugün kullandığımız tüm teknolojik cihazlarının yazılımları, onlara ne yapması gerektiğini söyleyen kodlardan oluşuyor.

Robot nedir ❔ Tam Boyutta Gör Robot, aslında oldukça kapsayıcı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak robot, otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektronik cihazlar olarak tanımlanabilir. Robotlar günümüzde üretim alanında sıkça kullanılmakta. Gelişen teknoloji ile birlikte robotların kullanım alanları artmakta ve algılama gibi yeteneklere sahip olmakta.

Robotik kodlama nedir ❓ Tam Boyutta Gör Robotik kodlama ise hem robot hem de kodlama faaliyetlerini bir araya getiriyor. Robotik kodlama nedir kısaca anlatmak gerekirse, robotun çevresini algılamasını, kararlar almasını ve görevleri yerine getirmesini sağlayan kodları yazma sürecidir. Tüm bu süreçler kalifiye personel, titiz planlama ve verimli geri bildirim sağlanmasına dayanmakta. Askeri, endüstriyel veya sivil faaliyetler için başarılı bir robotun oluşturulması eğitimli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Robotik kodlama mühendislik, bilim ve teknolojiyi bir arada kullanma faaliyeti olarak da ifade edilebilir. Robotik kodlama ve robotik kodlama dili hakkında daha detaylı bilgilere geçmeden önce tüm robotik sistemlerin aynı olmadığını bilmek gerekiyor. Robotik kodlama ne işe yarar? 🤔 Tam Boyutta Gör Robotik kodlama süreciyle ortaya konan robotlar pek çok endüstride yaygın olarak kullanılıyor. Robotlar, çalışanları tehlikeli görevleri yapmaktan kurtarıyor. Yetersiz aydınlatma, toksik kimyasallar veya dar alanlar gibi tehlikeli koşullarda robotlar rahatlıkla çalışabiliyor. Ağır yükleri yaralanmadan ve yorulmadan kaldırabilen robotların, tüm bu işleri yapabilmesi ise robotik kodlama sayesinde oluyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi robotik kodlama, robot ve kodlama faaliyetini bir araya getiren bir süreç. Dolayısıyla genel kanının aksine robotik kodlamada, sadece eldeki devre veya materyalin kodlanma süreci değil, ortada bir ürün yokken bile hayal etme ve tasarlama süreçleri vardır.

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Robotik kodlamanın faydaları nelerdir ❓ Tam Boyutta Gör Robotik kodlama öğrenme ve uygulama, özellikle çocuklarda ve gençlerde son derece faydalıdır. Çocukların teknolojiyi öğrenmesinin en iyi ve en güvenilir yolu robotik kodlama eğitimidir. Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde ebeveynlere okul öncesi robotik kodlama nedir? sorusunun cevabı veriliyor ve okullarda çocuklar bu alanda eğitiliyor. Aynı zamanda bazı ülkelerde örgün eğitimde robotik kodlama dersi çocuklara gösteriliyor ve bu alanında eğitimler veriliyor. İşte maddelerle robotik kodlamanın faydaları: Neden-sonuç ilişkisi kurma

Analitik düşünebilme

Problem çözme

Farklı bakış açısı geliştirme ve 3 boyutlu düşünme

Hayal gücü ve ince motor becerisi

Robotik kodlama eğitimi nedir? 🤔 Tam Boyutta Gör Eğitim kısmında temel robotik kodlama nedir derseniz, robot ve kodlama kavramlarının giriş düzeyinde gösterilmesidir. Robotik kodlama eğitimi, otomasyon ve teknolojinin doruğa ulaştığı çağımızda oldukça önemlidir. Robotik kodlama öğrenme için bu alanda yazılan konu anlatımlı kitaplar kullanılabilir. Aynı zamanda kitapların yanında bu alanda ilkokulda robotik kodlama eğitim veren okullar ve Udemy gibi pek çok çevrimiçi robotik kodlama kursu da mevcuttur.

Robotik kodlama sertifikası ne işe yarar ❓ Tam Boyutta Gör Robotik kodlama sertifikası, bu alanda kariyer hedefi olan kişilere istihdam alanı oluşturmak adına yarar sağlayan bir uzmanlık belgesidir. Sertifika alanlar robotik kodlama meslekleri ve alanında çalışabilecek yeterliliğe sahip olmuş oluyor. Robotik kodlama sertifikası alan kişiler: Robotik kodlama eğitimcisi pozisyonunda

Etüt merkezlerinde eğitmen pozisyonunda

Özel eğitim kurumlardan görev alabilirler

Robotik kodlama sertifikası nasıl alınır? 🗒️ Tam Boyutta Gör Bu alanda eğitim almak ve kendisini geliştirmek isteyenler robotik kodlama eğitim programlarına katılabilir. Sertifika almak için, MEB onaylı eğitim programlarına katılmak gerekiyor. Bu eğitim programları MEB tarafından yetkilendirilen kamu veya özel kurumlarca veriliyor. Bu programları başarıyla bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınava girmeli ve geçer not almalısınız. Sınav sonucu olumlu olanlar robotik kodlama eğitimi sertifikası almaya hak kazanır.

Robotik kodlama nasıl öğrenilir? 💻 Tam Boyutta Gör Robotik kodlamanın kapsamı oldukça geniş ve uzmanlaşması zaman alan bir iştir. Robotik kodlama öğrenmek isteyen kişiler için çevrimiçi birçok eğitim mevcut. Ancak önemle altını çizmek gerekiyor ki robotik kodlama yapabilmek içi bazı yazılım dillerini öğrenmek gerekiyor. Robotik kodlama alanında profesyoneller eşliğinde alınan eğitimler kişinin uygulamalı ve teorik düzeyde robotik kodlama yapmasına katkı sağlayacaktır. Her ne kadar bu alanda uzmanlaşmak zor bir altyapı bilgisi gerektiriyor olsa da öğrenmek için bolca seçenek mevcut durumda. Robotik kodlama dersi nedir? diye sormaya başladıysanız hemen sizi bilgilendirelim. Şu anda Türkiye’de sabit bir robotik kodlama müfredatı işletilmiyor. Bazı okullarda ve eğitim kurumlarında robotik kodlama dersleri verilmekte. Ancak bu alanda çevrimiçi olarak Robotistan ve Udemy başta olmak üzereçok fazla kaynak olduğunu bir kez daha belirtelim.

Robotik kodlama dilleri nelerdir? 👨‍💻 Tam Boyutta Gör Robotik kodlama dili arasında Javascript, C/ C ++, Fortran, Python gibi birçok yazılım dili bulunuyor. Robotik alanında en çok tercih edilen dil ise C / C ++’dır. Yazılım dili öğrendikten sonra robotik kodlama için Codespark, Robotiste gibi programlama dilinize uygun bir kodlama yazılımlarıyla işe başlayabilirsiniz. Bu arada yine altını çizmeliyiz ki robotik kodlama hangi dil üzerinde kullanılacaksa ilk olarak o dil öğrenilmeli. Robotik kodlama için hangi diller kullanılır: C/C++

Javascript

Python

Fortran

Pascal

Scratch

LISP ve Prolog

Matlab

C# /.NET

Robotik kodlama programları nelerdir? 💻 Tam Boyutta Gör Yukarıda verdiğimiz robotik programlama dilleri sayesinde birçok robotik kodlama programını kullanabilirsiniz. Code.org gibi kar amacı gütmeyen seçeneklerde robotik kodlama örnekleri de bulabilirsiniz. Örneğin Python ile robotik kodlama yapacaksanız ve robotik kodlama hangi programla yapılır diye düşünüyorsanız aşağıdaki seçeneklere bakabilirsiniz: Code.org

Scratch

CodeCombat

Bitsbox

App Inventor

Kodu Game Lab

Tynker

Lightbot

TechRocket

AllCanCode

Codecademy

Code Monster

Robotik kodlama hangi alanlarda kullanılır? 🤖 Tam Boyutta Gör Robotik kodlama ile oluşturulan robotlar tipik olarak yapı bileşenlerine (yazılım, donanım), hizmet türüne (endüstriyel, sivil, askeri) ve endüstrisine (savunma, sağlık, üretim, lojistik, eğlence vb.) göre sınıflandırılır. Bileşenlere göre sınıflandırılan robotlar, verimlilik, yapım maliyeti ve hata toleransı ile karakterize edilir. Hizmet tipi robotlarda, saldırganlık veya samimiyet, doğruluk ve bakış açısının dikkate alınması önemlidir. Endüstri tabanlı robotikte kesinlik, ayrıştırma, uzmanlaşma, algılama, harekete geçme ve öğrenme faktörleri dikkate alınması gerekmekte.

Robotik kodlama kaç yaşında başlamalı? 🧒 Tam Boyutta Gör Pek çok ebeveyn çocuklarını robotik kodlama alanına yönlendirmeyi düşünüyor. Aileler robotik kodlama kaç yaş için uygun? robotik kodlama çocuklara ne kazandırır? gibi sorulara cevap arayarak bu alanda bilgi sahibi olmaya çalışıyor ve çocuklarına okul öncesi robotik kodlama eğitimi vermek istiyor. Uzmanlara göre çocukları robotik kodlamaya başlatmak için en uygun yaş dilimi 8-12 yaş arası. Bu yaş grubundaki çocuklar öğrenme konusunda çok başarılıdır. Ancak uzman tavsiyeleri bu yaşlardan daha önce ebeveynlerin çocuklarına robotik ve kodlama eğitimlerini vermeleri gerektiğini gösteriyor. Bu sayede çocuklar, temelden itibaren robotik kodlamayı çok daha iyi kavrayabiliyor. Robotik kodlama eğitimi ne işe yarar? dememekte fayda var zira çocuklarda yaratıcı düşünme, problem çözme, sistematik düşünme yeteneklerinin gelişmesine fayda sağladığı gözlemlenmekte. Ek olarak çocuklar için başlangıç düzeyinde robotik kodlama seti ürünleri pek çok platformda satılıyor. Bu alanda birkaç robotik kodlama setine örnek vermek gerekirse: Pinoo Lego boost Makeblock mBot Botley Cubetto Bu içeriğimizde robotik kodlama nedir, hangi alanlarda kullanılır sorularını cevapladık. Aynı zamanda robotik kodlama sertifikalarından ve robotik kodlama faydalarından bahsettik. Robotik kodlamanın günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu öğrendik. Robotik kodlama dili dersi nedir hakkında verdiğimiz bilgilerle birlikte bu alanda kullanılan yazılım dillerinden ve hangi programların kullanıldığından söz ettik. Genel olarak robotik kodlamanın ne olduğuna ve neden önemli olduğuna odaklandığımız yazımızda bu alanın çocukların gelişiminde önemli roller oynayabileceğinden bahsettik.

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