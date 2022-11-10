Robotik kodlama nedir, ne işe yarar?

- Kodlama nedir ❓
- Robot nedir ❔
- Robotik kodlama nedir ❓
- Robotik kodlama ne işe yarar? 🤔
- Robotik kodlamanın faydaları nelerdir ❓
- Robotik kodlama eğitimi nedir? 🤔
- Robotik kodlama sertifikası ne işe yarar ❓
- Robotik kodlama sertifikası nasıl alınır? 🗒️
- Robotik kodlama nasıl öğrenilir? 💻
- Robotik kodlama dilleri nelerdir? 👨💻
- Robotik kodlama programları nelerdir? 💻
- Robotik kodlama hangi alanlarda kullanılır? 🤖
- Robotik kodlama kaç yaşında başlamalı? 🧒
- Yorumlar
İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı sürekli olarak gelişmek ve ilerlemek üzerine kurulu bir düzeni şart kılıyor. Üretim süreçlerinde artan robotlar ve yazılımın çok önemli olması artık ülkelerin geleceğini belirliyor. Kodlama veya programlama sayesinde bu robot sistemleri, devreleri veya yazılımları oluşturuluyor.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki robotlar gelecekte mevcut işgücünde bulunan milyarlarca insanın yerini alacak. Robotik kodlama da bu alanda ön plana çıkıyor. Zira robotik kodlama sayesinde, robotik sistemlerin çalışması sağlanıyor. Bu yazımızda robotik kodlama nedir? robotik kodlama ne işe yarar? sorularına cevap arayacağız. Aynı zamandarobotik kodlama eğitimi, okul öncesi robotik kodlama ve robotik kodlama derslerinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde kodlama ve robot kavramlarına biraz hakim olmak gerekiyor.
Kodlama nedir ❓
Robot nedir ❔
Robotik kodlama nedir ❓
Askeri, endüstriyel veya sivil faaliyetler için başarılı bir robotun oluşturulması eğitimli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Robotik kodlama mühendislik, bilim ve teknolojiyi bir arada kullanma faaliyeti olarak da ifade edilebilir. Robotik kodlama ve robotik kodlama dili hakkında daha detaylı bilgilere geçmeden önce tüm robotik sistemlerin aynı olmadığını bilmek gerekiyor.
Robotik kodlama ne işe yarar? 🤔
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi robotik kodlama, robot ve kodlama faaliyetini bir araya getiren bir süreç. Dolayısıyla genel kanının aksine robotik kodlamada, sadece eldeki devre veya materyalin kodlanma süreci değil, ortada bir ürün yokken bile hayal etme ve tasarlama süreçleri vardır.
Robotik kodlamanın faydaları nelerdir ❓
- Neden-sonuç ilişkisi kurma
- Analitik düşünebilme
- Problem çözme
- Farklı bakış açısı geliştirme ve 3 boyutlu düşünme
- Hayal gücü ve ince motor becerisi
Robotik kodlama eğitimi nedir? 🤔
Robotik kodlama sertifikası ne işe yarar ❓
Robotik kodlama sertifikası alan kişiler:
- Robotik kodlama eğitimcisi pozisyonunda
- Etüt merkezlerinde eğitmen pozisyonunda
- Özel eğitim kurumlardan görev alabilirler
Robotik kodlama sertifikası nasıl alınır? 🗒️
Robotik kodlama nasıl öğrenilir? 💻
Robotik kodlama alanında profesyoneller eşliğinde alınan eğitimler kişinin uygulamalı ve teorik düzeyde robotik kodlama yapmasına katkı sağlayacaktır. Her ne kadar bu alanda uzmanlaşmak zor bir altyapı bilgisi gerektiriyor olsa da öğrenmek için bolca seçenek mevcut durumda. Robotik kodlama dersi nedir? diye sormaya başladıysanız hemen sizi bilgilendirelim. Şu anda Türkiye’de sabit bir robotik kodlama müfredatı işletilmiyor. Bazı okullarda ve eğitim kurumlarında robotik kodlama dersleri verilmekte. Ancak bu alanda çevrimiçi olarak Robotistan ve Udemy başta olmak üzereçok fazla kaynak olduğunu bir kez daha belirtelim.
Robotik kodlama dilleri nelerdir? 👨💻
- C/C++
- Javascript
- Python
- Fortran
- Pascal
- Scratch
- LISP ve Prolog
- Matlab
- C# /.NET
Robotik kodlama programları nelerdir? 💻
- Code.org
- Scratch
- CodeCombat
- Bitsbox
- App Inventor
- Kodu Game Lab
- Tynker
- Lightbot
- TechRocket
- AllCanCode
- Codecademy
- Code Monster
Robotik kodlama hangi alanlarda kullanılır? 🤖
Bileşenlere göre sınıflandırılan robotlar, verimlilik, yapım maliyeti ve hata toleransı ile karakterize edilir. Hizmet tipi robotlarda, saldırganlık veya samimiyet, doğruluk ve bakış açısının dikkate alınması önemlidir. Endüstri tabanlı robotikte kesinlik, ayrıştırma, uzmanlaşma, algılama, harekete geçme ve öğrenme faktörleri dikkate alınması gerekmekte.
Robotik kodlama kaç yaşında başlamalı? 🧒
Uzmanlara göre çocukları robotik kodlamaya başlatmak için en uygun yaş dilimi 8-12 yaş arası. Bu yaş grubundaki çocuklar öğrenme konusunda çok başarılıdır. Ancak uzman tavsiyeleri bu yaşlardan daha önce ebeveynlerin çocuklarına robotik ve kodlama eğitimlerini vermeleri gerektiğini gösteriyor. Bu sayede çocuklar, temelden itibaren robotik kodlamayı çok daha iyi kavrayabiliyor.
Robotik kodlama eğitimi ne işe yarar? dememekte fayda var zira çocuklarda yaratıcı düşünme, problem çözme, sistematik düşünme yeteneklerinin gelişmesine fayda sağladığı gözlemlenmekte.
- Pinoo
- Lego boost
- Makeblock mBot
- Botley
- Cubetto
Bu içeriğimizde robotik kodlama nedir, hangi alanlarda kullanılır sorularını cevapladık. Aynı zamanda robotik kodlama sertifikalarından ve robotik kodlama faydalarından bahsettik. Robotik kodlamanın günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu öğrendik. Robotik kodlama dili dersi nedir hakkında verdiğimiz bilgilerle birlikte bu alanda kullanılan yazılım dillerinden ve hangi programların kullanıldığından söz ettik. Genel olarak robotik kodlamanın ne olduğuna ve neden önemli olduğuna odaklandığımız yazımızda bu alanın çocukların gelişiminde önemli roller oynayabileceğinden bahsettik.
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