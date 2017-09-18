SoftBank'tan Slack'e 250 milyon dolarlık yatırım

Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren dev bir teknoloji fonu oluşturmaya çalışan Japon teknoloji devi SoftBank, 100 milyar dolarlık teknoloji fonu olan Vision Fund ile geçtiğimiz aylarda yatırımlarına başlamıştı. Hindistan merkezli tüketici elektroniği şirketi Flipkart'a 2.5 milyar dolar yatırım yapan SoftBank geçtiğimiz ay fon kapsamında profesyonel çalışma alanları sunan WeWork'e de 4.4 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Popüler yolculuk paylaşımı uygulaması Uber'e de 1.2 milyar dolarlık destekte bulunan şirket, son olarak profesyonel iletişim platformu Slack'e yatırım yaptı.





Değeri 5 Milyar Doları Aştı

Geçtiğimiz aylarda Amazon'un 9 milyar dolar karşılığında satın alacağı iddia edilen Slack, SoftBank'tan 250 milyon dolarlık destek alacak. Vision Fund kapsamında yatırım alan Slack, bu yatırımla birlikte değerini 5 milyar doların üstüne çıkarırken finansman turu ile eline geçen miktarın da 591 milyon dolara ulaştığını söyledi. San Francisco merkezli şirket bu parayı belirli bir alanda harcamak yerine işletmenin esnekliği için kullanılacağı belirtti.





Haftada 9 milyondan daha fazla günlük ise 6 milyonun üstünde kullanıcıya sahip olan Slack, platformda 50 milyondan fazla ücretli ekibe ev sahipliği yapıyor. Abonelik geliri 200.000$'a ulaşan Slack, bu ay yaptığı duyuru ile Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Japonca dillerindeki hizmetlerini artırdığını açıklamıştı.